Popularność przenośnych dysków SSD jest coraz większa i nie jestem zdziwiony. Po pierwsze część osób korzysta z dużych plików na laptopach czy ultrabookach, gdzie po zakupie niewiele już można zrobić w temacie zmian. Druga sprawa to przenoszenie danych – nie każdy korzysta z dużych plików, ale wyobraźcie sobie osoby dostarczające na przykład materiały wideo nagrane w 4K i 60FPS – zapewniam Was, że swoje ważą. Popularnością cieszą się dyski o pojemności 1TB, może 2TB. Jest na rynku kilka 4TB przenośnych SSD, ale to wyjątki.

Tymczasem SanDisk pokazał własnie prototyp swojego 8TB przenośnego dysku SSD na tegorocznych targach CES w Las Vegas. I tak, to największe jak dotąd urządzenie tego rodzaju, które w dodatku charakteryzuje się szybkim transferem na poziomie 20 Gbps. Sprzęt jest trochę większy od obecnych na rynku dysków producenta, ale przy różnicach pojemności i prędkości można iść na pewne ustępstwa – szczególnie, że to wciąż niewielkie i naprawdę przenośne urządzenie. Kiedy dysk trafi na rynek? Tego nie wie nikt, pewnie nawet sam SanDisk. Oczywiście chciałbym posiadać taki dysk, ale pewnie w aktualnym kształcie finansowo byłby poza moim zasięgiem. I pewnie firma nie rozpocznie produkcji do momentu, aż nie będzie wiedzieć, że znajdą się klienci na takie sprzęty.

Pewnie zauważyliście, że SanDisk lubi być pierwszy – niedawno pokazał 1TB kartę pamięci microSD, teraz przenośny dysk SSD o pojemności 8TB, za chwilę dostaniemy też pendrive działający zarówno z USB-A jak i USB-C o pojemności 1TB. Sprzęt podobno ma trafić na rynek jeszcze ten zimy.

źródło