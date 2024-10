Przeniesienie numeru do Orange Flex opłaca się teraz podwójnie

Jeśli zastanawiacie się właśnie nad zmianą operatora, to teraz jest najlepszy moment na przeniesienie swojego numeru do Orange Flex. Operator ten udostępnił promocję, która w pełni pozwoli zapoznać się z ofertą i dostępnymi usługami w zasadzie bezkosztowo - nie licząc symbolicznej opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie. Dodatkowo, jeśli jesteś studentem, możesz teraz zyskać podwójnie z drugą promocją.

Subskrypcja w Orange Flex - trzy pakiety pełne dobra

Zanim przejdziemy do szczegółów tych promocji, zacznijmy od przybliżenia Wam w ogóle oferty Orange Flex. Przede wszystkim jest to subskrypcja, a więc nie podpisujemy tu żadnej umowy, co oznacza, że to oferta bez zobowiązania. Możecie w niej dowolnie (nawet raz w miesiącu) zmieniać wybrany plan, nie tylko na droższy, ale również na tańszy, jeśli w trakcie zmieni się Wam zapotrzebowanie na transfer danych.

Co ciekawe, przy zmianie subskrypcji na droższy plan pakiet transferu danych zaczyna obowiązywać od razu, a opłata za niego - dopiero od nowego okresu rozliczeniowego. Z kolei przy zmianie na tańszy plan do końca okresu rozliczeniowego korzystamy nadal z dotychczasowej paczki, a nowa opłata wchodzi wraz z nowym cyklem.

Każdy pakiet zawiera nielimitowane rozmowy, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz duże limity transferu danych, a w najwyższym planie dostajecie internet bez limitu. Wszystkie plany działają w zasięgu najnowszej technologii 5G.

Pakiet za 35 zł miesięcznie to 75 GB (w tym 8,28 GB w roamingu UE) oraz możliwość zamówienia dodatkowej karty SIM/eSIM z tym samym numerem, z której możemy korzystać na innym smartfonie, tablecie, smartwatchu czy w mobilnym routerze WiFi.

Co więcej, jeśli w danym momencie będziemy potrzebowali nielimitowanego internetu, możemy tu włączyć usługę UNLMTD na 7 dni za zaledwie 15 zł lub za 45 zł na cały miesiąc i korzystać z dostępu do sieci na wszystkich urządzeniach bez limitu danych.

Nieco droższy pakiet subskrypcji - za 50 zł - to już 150 GB transferu danych (w tym 11,83 GB w roamingu UE), dwie dodatkowe karty SIM/eSIM do innych naszych urządzeń, a miesięczny koszt usługi UNLMTD wynosi 30 zł.

Z kolei pakiet za 80 zł miesięcznie ma już na stałe włączoną i wliczoną w cenę subskrypcji usługę UNLMTD oraz aż trzy dodatkowe karty SIM/eSIM z tym samym numerem. Dodatkowo otrzymujemy tu 250 GB transferu danych (18,92 GB w roamingu UE), które możemy przekazać znajomym, odłożyć do Sejfu czy podarować na ochronę polskich lasów.

Wirtualne karty eSIM i usługa UNLMTD w Orange Flex

Warto tu jeszcze szerzej opisać wspomniane wyżej usługi od Orange Flex. Wirtualna karta eSIM to nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo (nie można jej wyjąć z urządzenia, co docenimy przy namierzaniu zagubionego czy skradzionego urządzenia). Zdecydowanie łatwiej też przenieść numer do tej oferty, ponieważ wirtualną kartę eSIM zamówimy z poziomu aplikacji mobilnej Orange Flex, już po wybraniu pakietu, bez konieczności oczekiwania na kuriera i dostawę fizycznej karty SIM.

W ofercie Orange Flex zamówimy też, jak pisałem wyżej, dodatkowe karty eSIM z tym samym numerem, na przykład do smartwatcha, i to zupełnie za darmo - co jest unikalną opcją na rynku.

Z kolei usługa UNLMTD pozwala na korzystanie z internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości na głównej karcie SIM/eSIM oraz dodatkowej karcie z tym samym numerem. Co ważne, dostępna jest ona w każdym pakiecie – w tych za 35 zł i 50 zł możemy ją włączyć na tydzień lub miesiąc, a w subskrypcji za 80 zł wliczona jest ona w cenę. Tak więc z dodatkowymi kartami SIM/eSIM możemy cieszyć się z nielimitowanego internetu na wszystkich naszych urządzeniach.

Przenieś numer do Orange Flex i korzystaj przez 3 miesiące za 1 zł miesięcznie

Przechodząc już do wspomnianych promocji - z każdego z wyżej wymienionych pakietów możemy na start korzystać aż przez 3 miesiące za symboliczną opłatą 1 zł miesięcznie.

Wystarczy przenieść teraz numer do Orange Flex od innego niż Orange czy Nju Mobile operatora i przed aktywacją wybranego planu wpisać kod promocji: SIEMAFLEX. Całość procesu przeniesienia numeru załatwimy z poziomu intuicyjnej aplikacji mobilnej Orange Flex, dostępnej do pobrania z:

Po założeniu konta, wybraniu odpowiedniego dla siebie planu i karty SIM lub eSIM oraz formy płatności (karta płatnicza lub BLIK) i wpisaniu kodu promocji całkowity koszt miesięczny zamknie się nam w kwocie 1 zł przez 3 miesiące. Niezależnie od tego, który plan wybierzemy, dlatego polecam sprawdzić wszystkie - za 35 zł w pierwszym miesiącu, za 50 zł w drugim miesiącu, a w ostatnim miesiącu ten najbogatszy pakiet za 80 zł miesięcznie. Dzięki temu będziecie mogli przetestować każdy plan i na koniec zdecydować, który pakiet i z jakim limitem transferu danych będzie dla Was najbardziej odpowiedni.

Najtańszy pakiet jeszcze tańszy w Orange Flex

Jeśli okazało się, że w powyższej promocji 3 miesięcy za 1 zł, najbardziej odpowiednim planem był ten za 35 zł miesięcznie, po zakończeniu tej promocji, warto zastanowić się nad wykupieniem tego pakietu na rok z góry.

Dzięki temu otrzymamy dwa miesiące gratis, a więc łącznie z promocją na start będzie to już pięć miesięcy, w czasie których wydamy zaledwie 3 zł na korzystanie z usług Orange Flex.

Więcej dobra w Orange Flex dla studentów

Rozpoczęty niedawno rok akademicki był okazją do udostępnienia drugiej promocji, tym razem dla studentów, którzy mogą aktywować w aplikacji 6 paczek po 50 GB dodatkowego transferu danych - co łącznie da aż 300 GB - całkowicie za darmo.

Promocja ta jest dostępna dla wszystkich studentów, a więc obecnych klientów, nowych i przenoszących numer. Opcję włączenia tej promocji znajdziecie pod kaflem Odkryj w aplikacji mobilnej - promocja dla studentów, można to zrobić do 28 lutego 2025 roku.

Co można zrobić z 300 GB dodatkowego internetu w Orange Flex? Taka paczka danych z pewnością przyda się studentom w wolnym od zajęć czasie do ściągania gier, streamingu ulubionych filmów i seriali na Netfliksie czy wysyłania setek zdjęć do znajomych i rodziny.

Na koniec nie zapominajmy też o dodatkowej karcie SIM/eSIM z tym samym numerem, którą możemy zamówić tylko do internetu mobilnego, a ta może nam posłużyć w mobilnym routerze WiFi czy jakimś starym smartfonie jak hotspot, do korzystania z sieci na komputerze przez cały rok w akademiku czy wynajmowanym mieszkaniu.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Orange.