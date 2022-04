John Mueller, adwokat Google, wyjaśnia, że treści generowane przez AI są uważane za spam, zgodnie z wytycznymi przeglądarki. Ta kwestia wyszła na jaw dopiero niedawno, podczas spotkania w biurze Google Search Central SEO w odpowiedzi na pytanie dotyczące narzędzi do pisania GPT-3 AI. Kwestia używania tego narzędzia jest stale poruszana od jakiegoś czasu w społeczności SEO, więc perspektywa Google’a odgrywa tutaj dość kluczową rolę.

Mueller rozwiewa jednak wszelkie wątpliwości i mówi otwarcie, że treści napisane przez sztuczną inteligencję należą do kategorii treści generowanych automatycznie - a przez to od razu wpadają do spamu. Niestety okazuje się, że na ten moment systemy Google raczej nie są w stanie wykryć treści generowanych przez sztuczną inteligencję bez pomocy weryfikatorów.

Chociaż pytanie poruszało temat GPT-3 AI, treści stworzone przez AI zawsze są wrzucane do kosza spamu, niezależnie od tego, jakiego narzędzia się używa. Mueller wytłumaczył stanowisko Google w tej sprawie:

Dla nas zasadniczo nadal należą one [treści generowane przez AI] do kategorii treści generowanych automatycznie, co jest czymś, co mamy we wskazówkach dla webmasterów niemal od samego początku. Ludzie automatycznie generują treści na wiele różnych sposobów. A dla nas, jeśli używasz narzędzi AI do generowania treści, jest to zasadniczo to samo, co po prostu przetasowanie słów, wyszukiwanie synonimów lub wykonywanie sztuczek tłumaczeniowych, których używali ludzie. Tego rodzaju rzeczy. Podejrzewam, że może jakość treści jest trochę lepsza niż naprawdę starych narzędzi, ale dla nas nadal jest to treść generowana automatycznie, co oznacza dla nas, że nadal jest to niezgodne ze wskazówkami dla webmasterów. Więc uznalibyśmy to za spam.