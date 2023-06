Prywatność w Internecie: sprawdź, co zaoferują Ci popularne przeglądarki

Co jak co, ale w obecnych czasach kwestie prywatności to niezwykle istotne rzeczy w przeglądarkach Internetowych. W wielu miejscach podajemy swoje dane osobowe, korzystamy z newralgicznych usług, konsumujemy sporo treści. Do tego, media społecznościowe i wiele usług "wyciąga" na nasz temat sporo danych. Sprawdźcie, co oferują w tej materii przeglądarki Internetowe - jak mocno dają nam kontrolować przepływ danych na nasz temat?

Skupimy się na przeglądarkach: Microsoft Edge, Safari, Google Chrome, Brave oraz Operze. To najpopularniejsze obecnie programy służące do przeglądania Internetu. Sprawdziliśmy, co oferują w ustawieniach i w jaki sposób obchodzą się z naszymi danymi. A zatem - zaczynamy.

Microsoft Edge - jakie ustawienia prywatności oferuje?

Microsoft Edge oferuje różnorodne opcje ochrony prywatności, które pozwalają użytkownikom kontrolować śledzenie i zabezpieczać swoje dane. Dostępne ustawienia prywatności są dosyć uniwersalne i generalnie obejmują standardowy zestaw przełączników pozwalających kontrolować to, co przekazujemy do Internetu i w jaki sposób to się odbywa.

Jedną z głównych funkcji ochrony prywatności w Edge jest "Zapobieganie śledzeniu". Użytkownicy mają trzy opcje do wyboru: Podstawową, Zrównoważoną i Ścisłą. W trybie Podstawowym większość modułów śledzenia na wszystkich witrynach jest dopuszczana. W rezultacie, zawartość i reklamy są bardziej spersonalizowane. Niemniej jednak, znane szkodliwe moduły śledzenia w dalszym ciągu są blokowane. Dla tych, którzy oczekują nieco większej prywatności, tryb Zrównoważony jest zalecanym wyborem. Blokuje on moduły śledzenia z witryn, które nie zostały odwiedzone, co skutkuje mniej spersonalizowanymi treściami i reklamami - po prostu "wiadomo o nas mniej". Opcja Ścisła zapewnia najwyższy poziom ochrony, blokując większość modułów śledzenia ze wszystkich witryn. Jak ostrzega jednak sama przeglądarka - takie ustawienie może spowodować, że strony mogą nie działać poprawnie. Zapomnijcie przy ochronie ścisłej o autologowaniu do serwisów internetowych.

Przeglądarka Edge umożliwia także blokowanie modułów śledzenia "z palca" i wyświetlanie listy zablokowanych witryn (a ponadto jej modyfikację. Dodatkowo, istnieje opcja "Wyjątki", która pozwala na zezwolenie na działanie modułów śledzenia na wybranych witrynach. Jest to przydatne w przypadku zaufanych witryn, które użytkownicy chcą wyłączyć z ogólnej blokady.

Przeglądarka Edge umożliwia usuwanie danych przeglądania - co oczywiście stanowi standard. Użytkownicy mogą wybrać, co chcą wyczyścić, takie jak historia, hasła, pliki cookie itp. Istnieje również możliwość automatycznego czyszczenia danych przy każdym zamknięciu przeglądarki.

W obszarze prywatności, Microsoft Edge obsługuje również funkcję "Wysyłaj żądania Nie śledź", która umożliwia witrynom sprawdzanie, czy użytkownicy mają zapisane metody płatności. Jest to przydatne, gdy witryny wymagają tej informacji, ale użytkownicy nadal chcą utrzymać pewną kontrolę nad swoimi danymi. Co do danych diagnostycznych, przeglądarka Edge zbiera niezbędne dane diagnostyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa, aktualizacji i sprawnej pracy przeglądarki. Firma Microsoft również oferuje możliwość wysyłania opcjonalnych danych diagnostycznych, które są wykorzystywane do ulepszania produktów i usług. Użytkownicy mogą zdecydować, czy chcą przesyłać te dane, które dotyczą sposobu korzystania z przeglądarki, odwiedzanych witryn internetowych i raportów dotyczących awarii. Taka telemetria jest przydatna dla Microsoftu, jednak... niektórzy mogą się z tym odrobinę "źle" czuć.

Google Chrome - król przeglądarek

Przeglądarka Google Chrome oferuje użytkownikom różne możliwości ochrony prywatności na podstawie dostępnych ustawień prywatności. Użytkownicy mają możliwość wyczyszczenia danych przeglądania, takich jak pliki cookie, dane z historii, pamięć podręczna i inne dane. Przeglądarka udostępnia również przewodnik po prywatności, w którym można zapoznać się z najważniejszymi funkcjami związanymi z prywatnością i bezpieczeństwem.

Jeśli chodzi o pliki cookie i inne dane witryn, użytkownicy mają opcję blokowania plików cookie innych firm. Istnieje również możliwość zezwolenia na wszystkie pliki cookie, blokowania plików cookie innych firm w trybie incognito lub blokowania wszystkich plików cookie (co jest jednak niezalecane). Użytkownicy mogą również ustawić, czy witryny mogą używać plików cookie dla ich wygody, takich jak zapamiętanie logowania lub zawartości koszyka. Istnieje także opcja wysyłania żądania "Do Not Track" podczas przeglądania.

Przeglądarka Chrome oferuje również ustawienia dotyczące witryn, w których użytkownicy mogą określić, jakie informacje mogą być wykorzystywane i wyświetlane przez strony, takie jak lokalizacja, kamera, wyskakujące okienka i inne.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Google Chrome oferuje funkcję bezpiecznego przeglądania, która chroni użytkowników przed niebezpiecznymi stronami. Istnieją różne tryby ochrony, takie jak silniejsza ochrona, standardowa ochrona i brak ochrony. Silniejsza ochrona zapewnia proaktywną ochronę przed niebezpiecznymi stronami, pobieranymi plikami i rozszerzeniami, wysyłając dane przeglądania do Google. Przeglądarka Chrome może również ostrzegać użytkowników, jeśli doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych i hasła zostało ujawnione. Istnieje również możliwość wysyłania danych o odwiedzanych stronach do Google w celu poprawy ogólnego bezpieczeństwa użytkowników.

Oprócz tego, Chrome oferuje opcje zaawansowane, takie jak zawsze używanie bezpiecznych połączeń poprzez aktualizowanie elementów nawigacyjnych do protokołu HTTPS oraz korzystanie z bezpiecznego serwera DNS. Istnieją również funkcje zarządzania telefonami i certyfikatami urządzenia, które umożliwiają użytkownikom określenie, które telefony będą używane jako klucze bezpieczeństwa oraz zarządzanie certyfikatami HTTPS/SSL na urządzeniu.

W zakresie uprawnień, przeglądarka Chrome umożliwia stronom prośby o dostęp do lokalizacji, kamery, mikrofonu i wysyłanie powiadomień. Istnieją również dodatkowe ustawienia treści, takie jak zarządzanie plikami cookie i danymi witryn, używanie JavaScriptu, wyświetlanie grafiki oraz zezwalanie lub blokowanie wyskakujących okienek i przekierowań.

Przeglądarka Google Chrome oferuje różnorodne możliwości ochrony prywatności poprzez ustawienia, które pozwalają użytkownikom kontrolować dane przeglądane, pliki cookie, dostęp do różnych funkcji i uprawnienia, a także zapewniają dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak ochrona przed niebezpiecznymi stronami i sprawdzanie naruszeń bezpieczeństwa danych.

Opera - czy daje sobie radę?

Przeglądarka Opera, znana z wielu funkcji, oferuje użytkownikom również narzędzia mające na celu ochronę prywatności podczas korzystania z Internetu. Dzięki nim można dostosować doświadczenie przeglądania zgodnie z preferencjami i potrzebami każdej osoby. Jedną z głównych funkcji oferowanych przez Operę jest blokowanie reklam. Umożliwia to przeglądanie stron internetowych bez uciążliwych treści reklamowych, co może przyspieszyć ładowanie stron i poprawić ogólną jakość przeglądania. Dodatkowo, blokowanie reklam może ograniczyć śledzenie aktywności użytkownika przez reklamodawców.

Przeglądarka Opera umożliwia także zarządzanie wyjątkami. To daje użytkownikom kontrolę nad tym, które strony internetowe mają dostęp do ich danych i zasobów. Umożliwia to indywidualne decydowanie o tym, jakie informacje są udostępniane poszczególnym witrynom.

Opera posiada również funkcję zarządzania listami, w której użytkownicy mogą zdecydować, czy chcą widzieć "Acceptable Ads". Ta opcja pozwala na wyświetlanie reklam, które są uznawane za nieinwazyjne i spełniają określone standardy. Użytkownicy mają pełną kontrolę nad tą funkcją i mogą ją włączyć lub wyłączyć według swoich preferencji. Ważną funkcją w kontekście prywatności jest blokowanie skryptów śledzących. Przeglądarka Opera daje użytkownikom możliwość blokowania takich skryptów, które są często wykorzystywane przez witryny internetowe w celu monitorowania aktywności użytkownika. Dzięki temu funkcji można zapewnić większą prywatność i ograniczyć śledzenie podczas przeglądania internetu.

Dodatkowo, Opera umożliwia wyczyszczenie danych przeglądania, takich jak pliki cookie, dane z historii czy pamięć podręczna - ale przecież to standard.

Safari w macOS - co z prywatnością?

Przeglądarka Safari oferuje swoim użytkownikom różnorodne funkcje ochrony prywatności, które pomagają w zabezpieczaniu ich danych podczas surfowania po sieci. Z tej przeglądarki korzystają szeroko jedynie te osoby, które używają komputerów z macOS: jest to program dostępny tylko na tę platformę.

Safari wyróżnia możliwość ukrywania adresu IP przed witrynami, które próbują śledzić użytkowników. Adres IP może być używany do identyfikowania danych osobowych, takich jak położenie geograficzne. Dzięki Safari możesz skutecznie zabezpieczyć te informacje przed znanymi trackerami.

Dodatkowo, przeglądarka Safari daje możliwość blokowania wszystkich plików cookie. Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane na twoim urządzeniu przez witryny internetowe. Blokowanie tych plików może ograniczyć zdolność witryn do śledzenia twojej aktywności online i zapewnić większą prywatność. Safari umożliwia także zarządzanie danymi witryn, co oznacza, że możesz kontrolować, jakie informacje przechowuje przeglądarka i jakie dane są udostępniane witrynom. Możesz dostosować ustawienia, aby chronić swoją prywatność zgodnie z własnymi preferencjami.

Co więcej, Safari pozwala na sprawdzanie konfiguracji Apple Pay i Apple Card, co jest szczególnie ważne dla osób korzystających z tych usług. Bezpieczne dokonywanie zakupów w Internecie za pomocą Apple Pay i Apple Card oraz uwierzytelnianie za pomocą Touch ID jest możliwe dzięki funkcjom, które Safari oferuje w tym zakresie. Safari umożliwia witrynom sprawdzanie, czy został skonfigurowany Apple Pay i Apple Card, co pomaga w świadczeniu spersonalizowanych usług reklamowych, jednocześnie dbając o zachowanie prywatności użytkowników.

Przeglądarka Safari zapewnia swoim użytkownikom szereg narzędzi ochrony prywatności, takich jak ukrywanie adresu IP, blokowanie plików cookie, zarządzanie danymi witryn oraz wsparcie dla Apple Pay i Apple Card.

Brave - czy można mu zaufać?

Przeglądarka Brave oferuje użytkownikom różnorodne funkcje mające na celu ochronę prywatności. Domyślne ustawienia przeglądarki zapewniają pewne poziomy ochrony prywatności, takie jak zablokowanie plików cookie innych firm oraz bezpieczne przeglądanie w celu ochrony przed niebezpiecznymi stronami. Ponadto, Brave umożliwia wysyłanie anonimowych pingów dotyczących codziennego użytkowania i raportów diagnostycznych, co pozwala na poprawę stabilności i wydajności przeglądarki.

Istnieje również możliwość ulepszania sugestii wyszukiwania poprzez przesyłanie wpisywanego tekstu do domyślnej wyszukiwarki. Przeglądanie prywatne w Brave pozwala na wyłączenie niektórych funkcji, takich jak ulepszanie sugestii wyszukiwania. Użytkownicy mają również kontrolę nad tym, jakie informacje mogą być wykorzystywane i wyświetlane przez strony internetowe.

Brave oferuje również funkcje związane z siecią Tor, takie jak prywatne okno z Torem, które ukrywa adres IP użytkownika przed odwiedzanymi stronami, automatyczne przekierowywanie stron .onion i możliwość pomocy innym użytkownikom w podłączaniu się do sieci Tor poprzez zgłoszenie się do udziału. Ponadto, Brave wspiera korzystanie z mostków, które mogą pomóc w uzyskaniu dostępu do sieci Tor w miejscach, gdzie jest ona zablokowana.

Brave ma małą "niespodziankę" w środku

Brave Firewall + VPN to funkcja oferowana przez przeglądarkę Brave, która dostarcza użytkownikom ochrony przed skryptami śledzącymi oraz blokuje reklamy we wszystkich aplikacjach. Ta funkcja umożliwia blokowanie niechcianych połączeń sieciowych, co przyczynia się do zwiększenia prywatności użytkowników podczas korzystania z Internetu. Użytkownicy mają możliwość wyboru lokalizacji VPN, co umożliwia im ominięcie geograficznych ograniczeń dostępu i zachowanie anonimowości w sieci. Funkcja ta oferuje również szybkie połączenie bez limitów prędkości do 500 Mb/s, co zapewnia płynne i komfortowe przeglądanie. W przypadku problemów lub pytań użytkownicy mogą liczyć na całodobową pomoc techniczną. Warto zauważyć, że choć funkcja Brave Firewall + VPN oferuje darmowy okres próbny, jej pełne korzystanie jest płatne.

Jak widać, każda z tych przeglądarek nieco inaczej podchodzi do kwestii prywatności. Jeżeli oczekujecie nieco większego poziomu zabezpieczeń, mniejszej inwazyjności - mogę Wam z czystym sumieniem polecić Brave. Natomiast, jeżeli uważacie, że nie macie nic do ukrycia - te najpopularniejsze programy będą najlepszym wyborem. Ostatecznie i tak wszystko rozbija się o Wasze preferencje - a każdy przecież jakieś ma.