Jeżeli mówimy o prywatności w kwestii przeglądarek internetowych, zazwyczaj przez dyskusję przewijają się te same nazwy. Jakiś czas temu pisałem, dlaczego wybieram przeglądarkę Brave i dlaczego jest to dla mnie najlepszy balans pomiędzy prywatnością, funkcjonalnością i poprawnym działaniem. Oczywiście - każdy może mieć na ten temat inne zdanie. Ba, w komentarzach pod tamtym wpisem dużo osób sugerowało, że w kwestii prywatności jest dużo więcej bardziej restrykcyjnych rozwiązań, które lepiej poradzą sobie ze szpiegującymi witrynami.

I owszem - tak jest. Jednak twórcy tej przeglądarki doskonale zdają sobie z tego sprawę i non stop rozwijają swój produkt, by zapewnić osobom, które tego chcą, jak największy poziom bezpieczeństwa. W tym wypadku akurat musieli gonić za rynkową konkurencją, ponieważ wprowadzili funkcję, która fanom Firefoxa jest bardzo dobrze znana.

Forgetful Browsing - czym jest i jak włączyć funkcję w przeglądarce Brave

Jak donosi AndroidPolice w najnowszej wersji Brave, zarówno na telefony jak i na komputery osobiste, możliwe jest bardzo agresywne odfiltrowywanie plików cookie, które są dołączone do każdej witryny internetowej. Jednak tutaj mówimy o plikach i skryptach śledzących "stron trzecich", pozwalających śledzić użytkownika w dowolnym miejscu w sieci pomiędzy witrynami.

Co jednak ze skryptami i plikami cookie należymi do samych witryn? Te również przecież pozwalają na śledzenie i identyfikację poszczególnych użytkowników. To właśnie dzięki nim możemy zostać zapamiętani przez witrynę i nie musimy się do niej logować ponownie za każdym razem gdy odwiedzamy portal na którym mamy konto. To jest oczywiście wygodne, ale z pewnością istnieją użytkownicy, którzy woleliby, by żadne z danych o odwiedzanych witrynach nie były przechowywane. Można oczywiście czyścić cache czy localStorage, ale po co, skoro przeglądarka może to robić za nas.

W najnowszej wersji Brave możemy bowiem odblokować Forgetful Browsing, które automatycznie czyści wszystkie te informacje za nas za każdym razem kiedy wyjdziemy z danej strony. Jest to bardzo fajna funkcja i aż dziwne, że Brave uruchamia ją dopiero teraz. W końcu bardzo podobne rozwiązanie było już chociażby w Firefoxie od lat. Oczywiście - trzeba też pamiętać, że o ile czyszczenie takich plików jest lepsze pod kątem prywatności, to znacznie utrudnia ono korzystanie z sieci, szczególnie jeżeli używamy np. konta na Facebooku do logowania się do różnych witryn. Znacznie bowiem wydłuża do proces logowania. Część usług może w takim wypadku nie działać poprawnie.

Źródło: Depositphotos