Tych promocji w Biedronce z okazji Dnia Dziecka nie można przegapić!

Dzień Dziecka to dobry moment, aby obdarować dziecko jakimś gadżetem, który przyda się do nauki, zabawy lub rozwijania nowych pasji. Z tej okazji Biedronka przygotowała bardzo ciekawą promocję na elektronikę. Jeśli nie masz pomysłu na prezent i chcesz zaoszczędzić, koniecznie sprawdź, co znalazło się w tej ofercie.

Gadżety i elektronika na Dzień Dziecka. Oto co przygotowała Biedronka.

Dziś przygotowaliśmy dla Was przegląd ciekawych produktów dostępnych w sklepie internetowym Biedronka Home. Wszystkie obejmują bardzo atrakcyjne promocje, które pozwalają zaoszczędzić nawet do 40% względem pierwotnej ceny. Wiele z nich zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych (a więc po prostu nieco starsze dzieci 😇).

Poniżej znajdziecie m.in. hulajnogę elektryczną, która zapewni dzieciom aktywność na świeżym powietrzu, nowoczesne urządzenia do kreatywnej zabawy, takie jak tablety graficzne i aparaty fotograficzne, oraz praktyczne gadżety do domowego użytku. Wszystkie produkty, które wyszczególniliśmy w naszym zestawieniu, są aktualnie dostępne w sklepie internetowym Biedronka Home.

Aparat Kids Camera H28 firmy EXTRALINK

Przecena ze 159 zł na 89 zł

Aparat Kids Camera H28 firmy EXTRALINK z Biedronki to prezent, który rozbudzi kreatywność dziecka. Uroczy wygląd oraz funkcja selfie zachęcają do odkrywania świata i rozwijania pasji fotograficznej. Wykonany z miękkiego silikonu, jest bezpieczny i trwały. Wyposażono go w ekran o przekątnej 2". Urządzenie wspiera karty pamięci do 32 GB, co pozwala na przechowywanie wielu zdjęć i filmów. Aparat umożliwia zrobienie do 2000 zdjęć oraz nagranie do 2 godzin filmów w jakości 1080p i 30fps. Dzięki funkcji edycji zdjęć dzieci mogą dodawać kolorowe filtry i ramki.

Maszyna do Popcornu CAMRY CR 4480

Przecena ze 159 zł na 99 zł

Maszyna do popcornu CAMRY CR 4480 z Biedronki to idealne rozwiązanie dla małych miłośników filmowych przekąsek. Dzięki niej w domowym zaciszu przygotujesz zdrową wersję popcornu bez użycia oleju, wykorzystując tylko gorące powietrze. Design w stylu retro, nawiązujący do amerykańskich jadłodajni lat 50., sprawia, że maszyna będzie świetnie prezentować się na kuchennym blacie. Łatwo zdejmowana pokrywa, przezroczysty korpus i antypoślizgowe gumowe nóżki zapewniają komfort użytkowania. Proces przygotowania popcornu zajmuje tylko 2,5 minuty, a lampka kontrolna ułatwia kontrolowanie czasu prażenia.

Mikrofon REAL-EL MC-700

Przecena ze 169 zł na 129 zł

Mikrofon audio REAL-EL MC-700 to idealne narzędzie dla podcasterów, twórców wideo i osób tworzących muzykę. Urządzenie posiada wbudowany interfejs audio oraz filtr przeciwwstrząsowy. Dzięki kardioidalnej charakterystyce kierunkowej eliminuje nadmiar obcych dźwięków i szumów. Mikrofon wyposażony jest w regulowaną podstawę, czujnik do wyłączania dźwięku i wskaźnik LED. Dodatkowo gwint 5/8 umożliwia montaż mikrofonu na standardowym statywie studyjnym lub uchwycie.

Robot Charlie the Astronaut (XTREM BOTS)

Przecena z 239 zł na 179 zł

Charlie the Astronaut od XTREM BOTS to narzędzie, które może wprowadzić dzieci w świat programowania, robotyki i nowoczesnych technologii. Interaktywny robot oferuje aż 50 funkcji i umożliwia zaprogramowanie do 200 czynności. Dzieci mogą sterować Charlim za pomocą aplikacji mobilnej. Aplikacja oferuje też edukacyjną encyklopedię Spacepedia, która zapewnia ponad 300 pytań w dwóch trybach gry, pozwalając na sprawdzenie wiedzy o kosmosie. Charlie odtwarza muzykę i wydaje kosmiczne dźwięki, co sprawia, że zabawa jest nie tylko edukacyjna, ale i pełna sensorycznych wrażeń.

WACOM Sketchpad Pro

Przecena z 299 zł na 189 zł

WACOM Sketchpad Pro to tablet graficzny, idealny dla dzieci, które kochają rysować. Łączy tradycyjne szkicowanie z nowoczesną technologią, pozwalając na tworzenie prac na zwykłym papierze, które następnie można z łatwością konwertować na wersje cyfrowe. Dzięki dołączonemu rysikowi Finetip Pen oraz opcjonalnemu długopisowi, użytkownicy mogą rysować w dowolnym miejscu, a tablet automatycznie zapisuje dzieła w formatach JPG lub PNG. Oprogramowanie Inkspace pozwala na bezpośrednie przesyłanie szkiców do ulubionych programów graficznych, eliminując potrzebę korzystania z tradycyjnych skanerów. Tablet ma wejście na kabel micro USB, a jego pamięć może pomieścić do 170 rysunków.

Smartfon ZTE Blade A53 Pro 4/64GB

Przecena z 499 zł na 299 zł

Blade A53 Pro to budżetowy smartfon marki ZTE, który teraz można kupić w Biedronce. Wyposażony w 6,52-calowy ekran HD+ zapewnia rozdzielczość 1600 x 720 px. Technologia rozszerzania RAM z 4 GB do 7 GB gwarantuje poprawne działanie systemu i aplikacji, umożliwiając wielozadaniowość w kilku aktywnych aplikacjach. Wbudowana pamięć 64 GB może zostać rozszerzona do 512 GB za pomocą karty microSD. Zintegrowany z tyłu czytnik linii papilarnych umożliwia szybkie odblokowywanie telefonu. Bateria 5000 mAh z inteligentnym trybem oszczędzania energii powinna zapewnić pełny dzień pracy na jednym ładowaniu.

Hulajnoga Elektryczna Razor Power Core S85

Przecena z 999 zł na 599 zł

Hulajnoga elektryczna Razor Power Core S85, dostępna w Biedronce, to urządzenie przeznaczone dla dzieci powyżej 8 roku życia. Model osiąga prędkość do 16 km/h i oferuje do 35 minut ciągłej jazdy na jednym ładowaniu, co przekłada się na zasięg do 9 km. Została wyposażona w duże, pompowane koła. Ważąca 9,8 kg hulajnoga posiada stalową ramę i podest, co czyni ją wytrzymałą i łatwą do przenoszenia. Dwa rodzaje hamulców – przedni szczękowy i tylny nożny – zapewniają większą wszechstronność użytkowania.

Smart Projektor BLAUPUNKT F-Stream

Przecena z 2299 zł na 999 zł

Projektor BLAUPUNKT F-Stream dostępny w Biedronce to idealne urządzenie do domowych seansów filmowych. Wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD (1080p) na ekranie o przekątnej do 100 cali. Wyposażony w Android TV w wersji 10 oraz wbudowany Chromecast, umożliwia łatwe przesyłanie filmów ze smartfona. Projektor posiada także głośniki stereo o mocy 2 x 8 W. Oferuje łączność Bluetooth, korekcję obrazu do 45°, i żywotności lampy na poziomie 50000 godzin. W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania.