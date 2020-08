„Przebieg się kręci, bo tak chce klient”. Anatomia komisowej patologii

Auto-elektronik prawdę Ci powie

W zdecydowanej większości „cofanie licznika” odbywa się po łebkach. Bo nieuczciwy komis / sprzedawca (są również uczciwi, warto zauważyć) uważa, że wystarczy zmodyfikować tę wartość, która wyświetla się na desce rozdzielczej. Ale… dzięki temu, że w samochodach na początku millenium bardzo upowszechnieniu się magistrali CAN (która spina ze sobą różne moduły w samochodzie – odpowiadające m. in. za bezpieczeństwo, hamulce, komfort, itd.), zwiększyła się lista „miejsc”, w których przebieg można „odnaleźć”. I zdarza się czasami, że to, co wyświetla się w okolicy zegarów ma niewiele wspólnego z tym, co zarejestrował samochód w trakcie swojego życia.

W niektórych autach błędy w modułach zapisują się „permanentnie” i na nic nie zda się wypięcie klemy od akumulatora. Aby je usunąć, należy skorzystać ze specjalistycznego oprogramowania dedykowanego konkretnej marce (w Volvo VIDA/DICE chociażby). Ale pewnych rzeczy nie da się w łatwy sposób usunąć – przebieg można ustalić na przykład na podstawie roboczogodzin zapisanych w module sterowania silnikiem. Nawet, jeżeli auto często stało w korkach (a to też niedobrze dla auta – samochody dużo lepiej czują się „na trasie”).

Właśnie – dochodzimy do punktu, w którym przebieg przebiegowi równy nie będzie. Co jeżeli auto pokonało 200 tys. kilometrów jeżdżąc tylko po mieście? Na pewno ten sam silnik będzie bardziej wyeksploatowany (przy założeniu, że obydwa egzemplarze były serwisowane tak samo) niż ten, który śmigał tylko po autostradach.

Pasjonaci marek na mniej polegają na przebiegu

Owszem, każdy ma jakieś oczekiwania wobec auta. Wśród pasjonatów marek – ale takich świadomych tego, ile potrafią znieść konkretne maszyny, co się liczy, co może się zepsuć i co jest istotne, przebieg ma mniejsze znaczenie. Dużo ważniejsze jest to, by pojazd miał udokumentowaną historię serwisową. Czy olej był zmieniany zgodnie ze sztuką, w jakiej kondycji jest silnik, skrzynia biegów. Jak wygląda blacharka i czy wnętrze jest zadbane.

Obiecałem Wam zdjęcie – jest zdjęcie. To jest, Drodzy Państwo przebieg auta, którym poruszam się na co dzień. Tak, 421 tysięcy kilometrów i zastanawiam się, czy czasami nie był to przebieg „cofnięty”. W każdym razie silnik jest w dobrym stanie, trzyma kompresję na cylindrach. Ostrzej traktowany lubi wypić trochę oleju, a skrzynia automatyczna nie wykazuje objawów uszkodzenia. Owszem, czuć czasami 20 lat na karku, ale w dalszym ciągu pojazdem podróżuje się przyjemnie. Dla mnie liczy się to, że doskonale znam ten pojazd, wiem w jakim jest stanie i co może się ewentualnie zepsuć. Najbardziej bolałaby pewnie skrzynia.

Obserwując sytuację na Zachodzie: tam mało kto zwraca uwagę na przebieg samochodu. Nie panuje tam w żadnym przypadku „kult cofania liczników”. Rzetelne informacje o pojeździe są znacznie bardziej cenione – ale bierzmy pod uwagę fakt, iż państwa na zachód od Polski są z reguły bogatsze. A tam klienci po prostu mają pieniądze na auta i z tych pieniędzy swobodnie korzystają. Zresztą, wystarczy spojrzeć na zagraniczne serwisy sprzedażowe – te same auta z tych samych lat często legitymują się znacznie wyższymi średnimi przebiegami niż pojazdy oferowane w Polsce.

Ale chwila, przecież cofanie liczników jest w Polsce surowo karane…?

Pewnie, posypały się kary za cofanie liczników. Znam nawet jednego człowieka, któremu przebieg w aucie „nie zgadzał się” po kupnie z tym, co zarejestrowano w CEPiK (musiał złożyć wyjaśnienia, a reszta już w gestii sprzedawcy). Jednak w porównaniu do skali zjawiska, wykrywalność takich kombinacji, a co za tym idzie – ilość nakładanych kar jest i tak niska. W takich warunkach trudno będzie nam walczyć z tym procederem – tym bardziej, że w dalszym ciągu działa spirala, w której funkcjonują i kupujący i sprzedający. Temu pierwszemu zależy na jak najlepszym samochodzie za jak najniższą cenę. Temu drugiemu zaś na tym, by dobrze pojazd sprzedać. Mentalność musi zmienić się po obu stronach.

Życzę Wam samych dobrych zakupów i bezpiecznej, bezawaryjnej jazdy.