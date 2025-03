Prywatna firma podbija Księżyc. Zrobili to jako pierwsi w historii

Firefly Aerospace zapisało się właśnie w historii, stając się pierwszą komercyjną firmą, która pomyślnie wylądowała na Księżycu. Ich lądownik księżycowy Blue Ghost, w ramach misji nazwanej "Ghost Riders in the Sky", delikatnie osiadł na powierzchni Księżyca w obszarze Mare Crisium dzisiaj o godzinie 9:34 czasu polskiego.

Misja rozpoczęła się 15 stycznia 2025 roku, kiedy to Blue Ghost został wystrzelony z kompleksu startowego LC-39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na Florydzie za pomocą rakiety Falcon 9. Po 45-dniowej podróży, podczas której lądownik przebył ponad 4,5 miliona kilometrów, lądownik wszedł na orbitę księżycową w połowie lutego, wykonując serię manewrów mających na celu przejście z orbity eliptycznej na orbitę kołową wokół Księżyca. Następnie rozpoczął proces hamowania i wylądował dokładnie w wyznaczonym miejscu lądowania obok formacji wulkanicznej znanej jako Mons Latreille.

10 eksperymentów NASA w 14 dni

Na pokładzie Blue Ghost znajduje się 10 instrumentów naukowych dostarczonych przez NASA, w tym urządzenie do wiercenia i odkurzacz próżniowy. Po wylądowaniu, lądownik rozpoczął 14-dniową fazę operacji powierzchniowych, podczas której przeprowadzi m.in. wiercenia w powierzchni Księżyca, zbieranie próbek, obrazowanie rentgenowskie oraz eksperymenty związane z pyłem księżycowym. 14 marca planowane jest uchwycenie obrazu całkowitego zaćmienia, gdy Ziemia zasłoni Słońce nad horyzontem Księżyca. 16 marca Blue Ghost zarejestruje zachód Słońca na Księżycu, dostarczając danych na temat unoszenia się pyłu księżycowego pod wpływem promieniowania słonecznego, zjawiska po raz pierwszy zaobserwowanego przez Eugene'a Cernana podczas misji Apollo 17.

Misja Blue Ghost jest częścią inicjatywy Commercial Lunar Payload Services (CLPS) stworzonej przez NASA kilka lat temu, która ma na celu stymulowanie prywatnego rynku księżycowego i przygotowanie do przyszłych misji załogowych na Srebrny Glob. Dane zebrane podczas tej misji dostarczą cennych informacji na temat środowiska księżycowego przed planowanym powrotem astronautów na Księżyc, co ma nastąpić w 2027 roku według obecnego harmonogramu programu Artemis. Sukces tej misji stanowi istotny krok naprzód dla komercyjnych przedsięwzięć kosmicznych. To także miejmy nadzieje dobry prognostyk, przed lądowaniem kolejnych misji na powierzchni Księżyca.

Za kilka dni powinien dotrzeć tam lądownik Intuitive Machines nazwany Athena. To druga misja tej firmy, poprzednia zakończyła się tylko częściowym powodzeniem, bo lądownik uległ uszkodzeniu podczas lądowania i się przewrócił, co znacząco utrudniło komunikację. Athena powinna wylądować na Księżycu jeszcze w tym tygodniu - 6 marca. W drodze na Srebrny Glob jest też japoński lądownik Hakuto-R firmy iSpace, ale ze względu na specyficzna trajektorię jego lotu, dotrze na powierzchnię Księżyca w kwietniu. Firefly Aerospace planuje kontynuować swoje zaangażowanie w eksplorację kosmosu i w przyszłym roku chce wysłać na Księżyc kolejny lądownik. Wszystkie te misje mają na celu utorowanie drogi do trwałej obecności ludzkości na Księżycu i dalszego dostępu do reszty Układu Słonecznego.

Sukces Firefly Aerospace w lądowaniu na Księżycu jest świadectwem rosnących możliwości prywatnych firm w eksploracji kosmosu, co otwiera nowe możliwości dla przyszłych misji i badań naukowych poza naszą planetą.