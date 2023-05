Rynek smartfonów jest pełen innowacji, a producenci zawsze dążą do wprowadzenia nowych, zaawansowanych technologicznie urządzeń na rynek. Jednak nie wszystkie prototypy smartfonów, które powstały, miały okazję ujrzeć światło dzienne. Wśród nich znajduje się wiele fascynujących konceptów, które z różnych powodów nie zostały wprowadzone do produkcji. Niektóre z nich za to stały się inspiracją dla rozwiązań, które obecnie są standardem.

Poniżej przedstawiamy pięć przykładów niezrealizowanych projektów, wraz z opisem ich specyfikacji. Oczywiście, takich urządzeń było znacznie więcej - z oczywistych powodów nie wspominamy o absolutnie wszystkich konceptach: przedstawiam, a raczej przedstawiam głównie te, które najmocniej zapadły mi w pamięć. Jeżeli brakuje Wam jakiegoś konkretnego urządzenia, napiszcie o nim w komentarzu!

Nokia McLaren - czyli "Lumia ostateczna"

Nokia McLaren to prototyp, który miał być wyjątkowym flagowcem. Zaprojektowany jako następca popularnego modelu Nokia Lumia 1020, miał posiadać rewolucyjny aparat o rozdzielczości 41 megapikseli. Dodatkowo, Nokia McLaren miała być wyposażona w zaawansowany system rozpoznawania gestów, który pozwalałby użytkownikowi kontrolować telefon bez konieczności dotykania ekranu. Niestety, projekt został anulowany, a Nokia nie zdążyła wprowadzić tego innowacyjnego smartfona na rynek. System rozpoznawania gestów oraz sprzężone z nim "wybuchające" kafelki opisywano jako "3D Touch" w dokumentacji projektowej - był to jednak projekt zupełnie inny niż to, co Apple zaproponowało użytkownikom począwszy od iPhone'a 6S z 3D Touchem.

Nokia McLaren miała być wyposażona w wyjątkową technologię optyczną, która pozwalałaby na osiągnięcie niezrównanej jakości zdjęć. Dodatkowo, smartfon miał mieć ekran ClearDiamond, który miał świetnie odwzorowywać kolory i zachowywać odpowiednią głębię czerni. Co więcej, Nokia planowała zaimplementować innowacyjny system dźwięku przestrzennego, który zapewniałby niesamowite wrażenia podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki. Bardzo mocno czekałem na to urządzenie, jednak się nie doczekałem.

LG Rollable - przepiękny koncept telefonu z "rozszerzalnym" ekranem

LG Rollable był intrygującym prototypem, który oferował innowacyjne rozwiązanie w zakresie elastycznego ekranu. Ten smartfon miał być wyposażony w rozszerzalny ekran, który można było rozciągnąć, aby uzyskać większą przestrzeń roboczą. Użytkownik mógłby dostosować rozmiar ekranu w zależności od swoich potrzeb, co zapewniałoby większą elastyczność w korzystaniu z urządzenia.LG Rollable posiadał również wysokiej jakości podzespoły, takie jak potężny procesor, zaawansowany aparat fotograficzny i interfejs użytkownika dostosowany do wykorzystania elastycznego ekranu.

Niestety, pomimo wcześniejszych zapowiedzi i pokazów prototypu, LG ogłosiło swoją decyzję o zamknięciu działu smartfonów i wycofaniu się z rynku. W wyniku tego projekt LG Rollable nie został wprowadzony do produkcji i pozostał jedynie jako fascynujący koncept elastycznego smartfona. LG Rollable stanowi przykład niezrealizowanego prototypu, który miał przynieść innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie elastycznych ekranów. Chociaż nie wszedł do produkcji, jego istnienie przypomina nam o nieustannych poszukiwaniach i eksperymentach producentów w celu wprowadzenia nowatorskich technologii do przyszłych urządzeń mobilnych.

Samsung Galaxy X - wstęp do składaków

Samsung Galaxy X to prototyp składanego smartfona, który miał zapewnić użytkownikom większą elastyczność i funkcjonalność. Miała to być odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na urządzenia z większym ekranem, które jednocześnie byłyby praktyczne w codziennym użytkowaniu. Galaxy X miał mieć elastyczny wyświetlacz, który pozwalałby użytkownikom złożyć smartfon na pół, zmniejszając tym samym jego rozmiar. Mimo intensywnych prac nad tym projektem, Samsung zdecydował się zaniechać produkcji ze względu na trudności techniczne związane z wytrzymałością i trwałością składanego ekranu. Na szczęście, to co wypracował Samsung, dostępne jest w coraz bardziej udanej serii, jaką jest Galaxy Fold. Nie można nie wspomnieć o Z Flipach od Samsunga.

Samsung Galaxy X miał zostać wyposażony w elastyczny wyświetlacz o przekątnej 7 cali, który po złożeniu zmniejszałby się do standardowego rozmiaru smartfona. Dodatkowo, urządzenie miało posiadać zaawansowany system dwóch aparatów, który zapewniałby wysoką jakość fotografii zarówno w trybie składanym, jak i rozłożonym. Planowano także zastosowanie specjalnych funkcji multitaskingu, pozwalających użytkownikom na wygodne korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie.

Google Ara - pobawmy się w moduły

Google Ara był ambitnym projektem, który zakładał stworzenie modułowego smartfona. Miało

to być urządzenie, które można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika poprzez wymianę różnych modułów. Każdy moduł odpowiadałby za określoną funkcję, taką jak aparat, bateria, procesor, czy pamięć. Użytkownik mógłby rozbudowywać lub wymieniać te moduły według własnych preferencji, co pozwalałoby na personalizację smartfona. Projekt Ara zakładał również, żeby moduły były dostępne w różnych cenach, co umożliwiłoby użytkownikom bardziej kontrolować koszty i uniknąć konieczności kupowania nowego telefonu, gdy wymagają tylko modernizacji jednego modułu. Niestety, pomimo dużego zainteresowania prototypem Ara, Google w 2016 roku zdecydowało się zawiesić ten projekt, głównie ze względu na trudności techniczne i wysokie koszty produkcji modułów.

Projekt Google Ara zakładał, że użytkownicy będą mogli indywidualnie dostosowywać specyfikację swojego smartfona, wybierając moduły, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Oferowano moduły z różnymi rozdzielczościami aparatów, pojemnościami baterii, dodatkowymi portami i innymi funkcjonalnościami. To innowacyjne podejście miało zapewnić użytkownikom większą elastyczność i możliwość rozbudowy urządzenia wraz z ich rosnącymi potrzebami.

Surface Phone - nowego Microsoftu początki

Microsoft Surface Phone był ambitnym projektem, który miał łączyć cechy smartfona i tabletu w jednym urządzeniu. Miała to być odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na większe ekrany w smartfonach, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności i mobilności. Specyfikacja tego prototypu obejmowała potężny procesor, duży ekran dotykowy oraz system operacyjny Windows 10. Planowano również zastosowanie funkcji Continuum, która pozwalałaby na płynne przełączanie się między trybem smartfonu i trybem tabletu. Użytkownicy mogliby podłączyć Surface Phone do zewnętrznego monitora i korzystać z pełnej wersji systemu Windows, przekształcając go w pełnoprawne narzędzie do pracy.

Niestety, mimo dużych oczekiwań, projekt Surface Phone został anulowany przez Microsoft w 2017 roku, gdy firma skoncentrowała się na innych obszarach biznesowych. Microsoft Surface Phone miał być wyposażony w duży, 6-calowy ekran o proporcjach 18:9, zapewniający imponującą rozdzielczość i precyzyjne odwzorowanie kolorów. Na szczęście, Microsoft wrócił do tworzenia urządzeń ultramobilnych: efektem tych prac są urządzenia takie jak Surface Neo oraz Duo - tyle, że oparte już na systemie Android.

Niezrealizowane prototypy smartfonów, takie jak Nokia McLaren, LG Rollable, Samsung Galaxy X, Google Ara i Microsoft Surface Phone, były pełne innowacyjnych pomysłów i potencjału. Niemniej jednak, ze względu na różne czynniki, takie jak problemy techniczne, trudności produkcyjne czy zmiany w strategii biznesowej, nie zostały wprowadzone na rynek. Mimo to, te projekty pozostają ważnymi punktami odniesienia dla przyszłych innowacji w dziedzinie smartfonów i świadczą o kreatywności producentów w dążeniu do ulepszania naszych mobilnych doświadczeń. Co więcej, wiele z tego, co zostało wypracowane przy okazji prototypów smartfonów - trafiło pod strzechy w postaci unowocześnionych urządzeń, które obecnie stanowią swego rodzaju szczególne trendy na tym rynku.