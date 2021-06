Zakładając nową pocztę w ProtonMail w darmowej wersji dostaniecie do dyspozycji skrzynkę o pojemności 0,5 GB oraz dwa adresy email – w domenie protonmail.com oraz protonmail.ch. Dodatkowo możemy też korzystać z niezwykle atrakcyjnej końcówki @pm.me, jednak tylko do otrzymywania wiadomości. Aby móc z niej wysyłać wiadomości trzeba wykupić płatną wersję. Niemniej można ją wykorzystać do podawania kontaktu do siebie – taki adres łatwo będzie zapamiętać nam i znajomym.