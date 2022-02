Grupowa poczta email - Gaggle Mail, od teraz za darmo dla aż 1000 członków

Gaggle Mail to płatna usługa poczty grupowej, która dostępna jest już od 6 lat. Korzysta z niej szereg różnych instytucji i organizacji, a twórcy rozwiązania zapewniają o bezproblemowym działaniu - wszystkie wiadomości docierają do członków grupy, nie są identyfikowane przez Gmail, jako spam.

Teraz Gaggle Mail udostępniony został w darmowej wersji, która pozwala korzystać z podstawowych i w zupełności wystarczających funkcjonalności przy prowadzeniu grup dyskusyjnych czy list mailingowych dla tysiąca członków.

Z takiego rozwiązania mogą korzystać różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje, amatorskie kluby sportowe, grupy mieszkańców z danego osiedla, uczniowskie czy studenckie do wymiany informacji oraz wiadomości, bez potrzeby rozsyłania ich do każdego z członków z osobna.

Jak to działa? Zasada działania jest bardzo prosta i intuicyjna - administrator grupy zakłada po autoryzacji poprzez konto Google nową organizację i wybiera dla niej adres e-mail, wspólny dla wszystkich przyszłych jej członków w postaci nazwa_grupy@gaggle.email.

Wspólny adres oznacza, iż każda wiadomość na niego wysłana trafia do każdego członka grupy - na koncie Gaggle Mail, jak i dodatkowo na pocztę e-mail podaną przy rejestracji w serwisie. Osobiście wydaje mi się, że wygodniej jest korzystać z tej drugie opcji - po podaniu reguły na przykład na Gmailu i stworzeniu osobnego folderu na taką korespondencję, można wygodnie odbierać i wysyłać wiadomości z poziomu własnej poczty.

Skoro to grupowa poczta, na początek jednak trzeba zaprosić do niej członków. Można to zrobić wklejając bezpośrednio w formularz wszystkie adresy e-mail lub pobrać je ze stworzonego wcześniej arkusza kalkulacyjnego.

W tym samym miejscu możemy zdecydować o przyznanej roli w grupie - czy administrator czy jedynie członek oraz jak często mają otrzymywać powiadomienia o nowych wątkach na grupie.

W przypadku, gdy grupa się rozrasta niezbędne będzie dodanie moderatorów, a tych możemy dodać w osobnej zakładce i zadecydować, jakie osoby mogą być poddawane moderacji, a jakie nie.

Każdy członek grupy może zakładać nowe wątki, zarówno z poziomu konta na Gaggle Mail, jak i ze swoje poczty e-mail, w postaci wiadomości wysyłanej na adres nazwa_grupy@gaggle.email.

Na koncie w bezpłatnej wersji Gaggle Mail mamy osobną zakładkę z plikami, nie można w niej dodawać bezpośrednio plików, ale za to możliwe jest ich wysyłanie w załącznikach wiadomości. Załączniki te później można przeglądać bezpośrednio w wątku danej dyskusji, jak i z osobna w tej zakładce.

W bezpłatnej wersji, dostępne są też statystyki grupy pokazujące ogólną aktywność poszczególnych osób, jak i w różne dni tygodnia czy w rozbiciu na miesiące.

W samych ustawieniach konta Gaggle Mail, administrator grupy może zadecydować kto może wysyłać wiadomości do jej członków - wybrane osoby, tylko administratorzy, członkowie i administratorzy lub każdy kto wyśle wiadomość na adres e-mail grupy. Podobnie z odpowiedziami, w ustawieniach można ustawić, kto je ma otrzymywać - czy tylko nadawca czy cała grupa.

Całość działa naprawdę dobrze, wszystko jest przemyślane i intuicyjne, bez tony niepotrzebnych udziwnień, wodotrysków i ustawień. Tak jak obiecują twórcy, każda wiadomość dociera do odbiorców, prawdopodobnie domena w adresach e-mail tworzonych grup, przez te kilka lat zdobyła odpowiednią reputację i nie załapują się one na systemy antyspamowe, przynajmniej na Gmailu.

Źródło: Product Hunt.