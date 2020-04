Czy aplikacja mobilna pokona koronawirusa? Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia ProteGO Safe

Aplikacja Kwarantanna domowa po swojej premierze wzbudzała sporo kontrowersji. Nie tylko ze względu na uprawnienia, jakich żądała od urządzeń na których została zainstalowana, ale przede wszystkim dlatego, że nie do końca udźwignięto ciężar dużej liczby użytkowników. W całej sprawie głos zabrali twórcy Kwarantanny domowej chcący odnieść się do stawianych im zarzutów przez społeczność. Przy okazji premiery Kwarantanny domowej ministerstwo potwierdziło, że w przygotowaniu jest kolejna aplikacja — tym razem skierowana do nas wszystkich. ProteGO Safe debiutuje w Google Play i ma pomóc w walce z pandemią.

Zobacz też: W Polsce są jeszcze zielone wyspy, mapa zarażeń koronawirusem w podziale na powiaty

Jak podaje ministerstwo, ProteGO Safe ma pełnić dwie główne funkcje. Pierwsza z nich to samodzielna kontrola stanu zdrowia oparta o ankietę, w której odpowiadamy na pytania dotyczące naszego stanu zdrowia. Taki test oceny ryzyka zakażenia ma pozwolić na określenie jednej z trzech grup ryzyka:

Niska — przestrzegaj zaleceń ekspertów, zasad higieny i bezpieczeństwa. Dbaj o siebie, regularnie monitoruj swój stan zdrowia.

— przestrzegaj zaleceń ekspertów, zasad higieny i bezpieczeństwa. Dbaj o siebie, regularnie monitoruj swój stan zdrowia. Średnia — zostań w domu, przestrzegaj zaleceń ekspertów, zasad higieny i bezpieczeństwa. Dbaj o siebie, regularnie monitoruj swój stan zdrowia.

— zostań w domu, przestrzegaj zaleceń ekspertów, zasad higieny i bezpieczeństwa. Dbaj o siebie, regularnie monitoruj swój stan zdrowia. Wysoka — pilnie skontaktuj się ze specjalistą.

Druga, która pojawi się w najbliższej przyszłości, wykorzystuje technologię Bluetooth. Funkcja ta ma zbierać informacje o napotkanych przez nas urządzeniach i informować o spotkaniach z chorymi. Szczegóły tego mechanizmu mają zostać przedstawione w najbliższych dniach, a twórcy zachęcają do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami poprzez kontakt, który można znaleźć na oficjalnych stronach Ministerstwa Cyfryzacji.

ProteGO Safe. Nowa aplikacja rządowa mająca pomóc w walce z epidemią koronawirusa

W chwili obecnej aplikacja ProteGO Safe dostępna jest wyłącznie na urządzenia z systemem Android. Jak informuje ministerstwo, prace nad wersją na iOS trwają i narzędzie trafi do App Store przy okazji udostępnienia nowych funkcji — chodzi tu o wspomniany mechanizm zbierania informacji o napotkanych przez nas urządzeniach i informowania o spotkaniach z chorym. To ma nastąpić w najbliższych dniach — kiedy dokładnie? Tego nie potwierdzono. Warto jednak śledzić dalsze prace nad aplikacją. Tym bardziej, że ministerstwo udostępniło wszystkim zainteresowanym jej kod źródłowy. To ma pozwolić na kontrolę tego, jakie rozwiązania są do niej wprowadzane, a przede wszystkim wskazać, że nikomu nie chodzi o śledzenie obywateli, a jedynie o zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa.

Od wybuchu epidemii zgłaszają się do nas programiści i firmy oferujące pomoc w walce z wirusem. Ich wysiłki połączyliśmy w wypuszczanej dziś aplikacji. Jest to pierwszy krok, a nie ostatnie słowo – zapraszamy całą społeczność do recenzji i wsparcia rozwoju aplikacji.

– mówi Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech.

Aplikację ProteGO Safe znajdziecie w Google Play