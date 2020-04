Twórcy aplikacji Kwarantanna domowa zabierają głos: odpowiadają na zarzuty i pytania użytkowników

Marek Mróz dodaje też, że aplikacja działa poprawnie w większości przypadków:

Dziennie zadania wykonują dziesiątki tysięcy osób. W systemie utworzono już ponad 300 tys. kont użytkowników. Pojedyncze problemy, mimo że bardzo głośne medialnie, nie są zwykle po stronie systemu, tylko poza nim.

Cóż — regularnie też pada pytanie, jak to się stało że za aplikację Kwarantanna domowa odpowiada ta, a nie inna firma. Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać: TakeTask było firmą, która oferowała uruchomienie stabilnej wersji aplikacji w trzy dni robocze. Jeden dzień analizowano zakres funkcjonalności — a 48 trwało uruchamianie i wdrażanie aplikacji.

Dodatkowym atutem była wysoka dbałość o bezpieczeństwo danych, które są przetwarzane w bezpiecznym środowisku chmury obliczeniowej Microsoft Azure, należącej do Ministerstwa Cyfryzacji. To wszystko spełnia wymagania RODO. Ponadto resort, w ramach Government Security Program, dysponuje pełnym dostępem do informacji dotyczących bezpieczeństwa środowiska i usług Microsoft Azure. System przeszedł też gruntowne testy służb specjalnych – zaznacza Marek Mróz.

Po starcie niemal natychmiast pojawiły się też pytania o dostępy aplikacji — pojawiły się głosy, jakoby miała ona dostęp do wszystkich danych zapisanych w pamięci urządzenia czy dostęp do nagrywania i podsłuchiwania użytkowników i wykorzystywać je w sposób, jakiego użytkownicy się nie spodziewają. I zbędny do obsługi samej aplikacji. Co do powiedzenia na ten temat mają twórcy aplikacji?

Wi-Fi i dane operatorów komórkowych mogą zostać wykorzystane do weryfikacji lokalizacji. Pamięć urządzenia musi być zawsze dostępna, żeby skorzystać z obsługi aparatu telefonu. Wykonane zdjęcie trzeba bowiem zapisać lokalnie nawet na czas transmisji do serwera – odpowiada na to prezes Starzyński (…) Z kolei Marek Mróz dodaje, że spółka nie odczytuje żadnych danych o połączeniach. Sprawdzane są ID urządzenia oraz inne aplikacje w zakresie wykrywania czegoś na wzór „fake GPS-ów.” Jeśli one zostaną wykryte, to pojawi się żądanie ich usunięcia. Jeżeli jest to normalna aplikacja, jak np. Facebook, to takie polecenie nie zostanie wysłane. I jak ekspert dodaje, gdyby aplikacja chciała wykorzystać dostęp do mikrofonu, użytkownik musiałby wyrazić na to dodatkową zgodę.

Czy te informacje uspokoją wszystkich podchodzących do tej aplikacji z nieufnością? Szczerze wątpię — ale z pewnością cieszy zabranie głosu twórców i przedstawienie ich oficjalnego stanowiska w sprawie tak ważnego produktu.

