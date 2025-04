Prosta zmiana w mObywatelu. Skorzystać może każdy

Dzięki uproszczonej zmianie PIN2 użytkownicy mają jeszcze większą kontrolę nad swoim e-dowodem i mogą szybciej reagować w sytuacjach wymagających podpisu cyfrowego. To także krok ku zwiększeniu dostępności usług e-administracji i zachęta do korzystania z podpisu osobistego w codziennym życiu.

Aplikacja mObywatel, jest już prawie dwa lata po gruntownej przebudowie i od tego czasu ułatwia Polakom korzystanie z usług cyfrowych państwa. Teraz zyskała kolejne udoskonalenie. W najnowszej wersji programu (4.56) użytkownicy mogą w jeszcze prostszy sposób zmieniać kod PIN2, niezbędny do podpisu osobistego w e-dowodzie – i to bez potrzeby używania kodu PUK.

Reklama

mObywatel prezentuje szybszy sposób na zmianę PIN2

W marcu bieżącego roku w mObywatelu pojawiła się możliwość zmiany PIN2 bez wychodzenia z domu. Odbywało się to w ramach funkcji „Podpisz dokument”, dzięki której użytkownicy mogli wykorzystać kod PUK do zmiany PIN2.

PIN2 to 6-cyfrowy kod, który właściciel e-dowodu ustala przy jego odbiorze i którym aktywuje certyfikat podpisu osobistego. Dotychczas, aby go zmienić, w przypadku zapomnienia, konieczne było użycie kodu PUK, co mogło być uciążliwe. Nowa funkcjonalność w aplikacji pozwala uniknąć tej procedury – jeśli użytkownik pamięta swój aktualny PIN2, może go zmienić błyskawicznie z poziomu danych dowodu osobistego w mDowodzie.

Zmiana kodu odbywa się dość intuicyjnie: wystarczy wejść w szczegóły dowodu osobistego, wybrać opcję „Zmień PIN do podpisu osobistego”, a następnie podać dotychczasowy PIN2 i numer CAN (znajdujący się na fizycznym dokumencie). Kolejnym krokiem jest podanie nowego kodu PIN2 i przyłożenie dowodu do telefonu z obsługą NFC. Cały proces trwa zaledwie kilka minut.

Nowa funkcja zmiany PIN2 bez PUK-a to kontynuacja zmian, które już na początku miesiąca uczyniły korzystanie z mObywatela nieco wygodniejszym. W jednej z poprzednich aktualizacji aplikacja zyskała tzw. skróty na dokumentach, umożliwiające szybki dostęp do najważniejszych opcji przypisanych do poszczególnych dokumentów. W przypadku mDowodu wystarczy jedno kliknięcie, by zeskanować kod QR do potwierdzenia tożsamości, wyświetlić dane tradycyjnego dowodu osobistego, czy skorzystać z opcji zastrzeżenia numeru PESEL.

Choć aplikacja nie pozwala na wykonanie zrzutów ekranu dokumentów – w trosce o bezpieczeństwo – nowe skróty sprawiają, że dostęp do funkcji powiązanych z dokumentem jest szybszy niż kiedykolwiek. To wszystko przekłada się na większą wygodę i płynność obsługi.

Zmiany — zarówno poprzednie, jak i aktualne — wpisują się w ogólny trend rozwijania aplikacji mObywatel jako wszechstronnego narzędzia do zarządzania cyfrową tożsamością obywatela. Dzięki stale rozszerzanym funkcjom, aplikacja staje się nie tylko cyfrowym portfelem dokumentów, ale też praktycznym narzędziem do realizowania formalności – wygodnie, bezpiecznie i całkowicie mobilnie.

Grafika: Grzegorz Ułan / Antyweb