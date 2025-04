Coś wielkiego nadchodzi do Duolingo – i nie chodzi o języki albo

Kurs szachowy nadciąga do Duolingo – to lekcje dla osób o różnym poziomie zaawansowania.

Duolingo to najbardziej rozpoznawalna aplikacja do nauki języków, ale jej edukacyjna wartość wykracza dalece poza zdobywanie nowych kompetencji kulturowo-komunikacyjnych. Zielona sowa Duo nauczy Was też podstaw muzyki i matematyki, a już niebawem także i gry w szachy. Nowy kurs jest już dostępny w wersji iOS dla ograniczonej liczby użytkowników.

Pokonaj Oscara i zostań szachowym ekspertem

Czy wiecie, że szachy mają na karku już ponad 1500 lat? To jedna z najstarszych gier znanych ludzkości, która do dziś cieszy się ogromną popularnością, dzięki możliwości rozwijania za jej pomocą umiejętności myślenia logicznego i strategicznego. Na rynku istnieją dziesiątki aplikacji szachowych, ale niewiele jest takich, które uczą zasad gry od podstaw do poziomu zaawansowanego. Duolingo chce wypełnić tę lukę – początkowo skorzystają posiadacze urządzeń z nadgryzionym jabłkiem.

Po udanych eksperymentach z nauką muzyki i matematyki Duolingo wpływa na nowe wody, udostępniając kurs szachowy. Projekt jest obecnie w fazie testów beta w języku angielskim (tylko na iOS), ale już w niedalekiej przyszłości zostanie udostępniony wszystkim chętnym – to ma nastąpić po opuszczeniu bety, czyli za około cztery do sześciu tygodni.

Głównym celem Duolingo jest uczynić szachy jak najbardziej przystępnymi w typowo sympatycznej oraz przyjaźniej – jak przystało na Duolingo – formie. Kurs będzie oferować lekcje dla osób o różnym poziomie zaawansowania, a trenerem będzie znana użytkownikom postać Oscara, z którym rozgrywać będziemy partyjki treningowe. Poza tym gracze będą mogli wziąć też udział w „mini-meczach”, czyli oskryptowanych scenariuszach, takich jak zamatowanie króla uwięzionego w rogu.

Stock image from Depositphotos