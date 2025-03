Zaproś do domu Mobilnego Doradcę Plusa - dostaniesz prezent

Nie jest to co prawda nic nadzwyczajnego, w wielu budynkach mieszkalnych możemy znaleźć rozwieszone ulotki czy zostawione przez handlowców w zasadzie wszystkich operatorów telekomunikacyjnych. Jednak nowa usługa Plusa wyróżnia się kilkoma elementami.

Przede wszystkim, na takie spotkanie z konsultantem w wybranej porze i miejscu możemy umówić się bezpośrednio na stronie Plusa,- pod tym linkiem. Dzięki temu mamy względną pewność, że osoba która do nas oddzwoni, by się umówić nie jest przypadkowa.

Po drugie mamy tu od razu udostępniony system weryfikacji, którą możemy przeprowadzić, jak już konsultant dotrze na umówione spotkanie. Możemy go zweryfikować telefonicznie lub poprzez zeskanowanie kodu QR z jego identyfikatora - co wyświetli nam wizytówkę punktu sprzedaży, z którego go oddelegowano. Dla jeszcze większej pewności można i do tego punktu dodatkowo przedzwonić.

Kolejnym wyróżnikiem są plakaty Plusa rozwieszone w budynkach mieszkalnych, gdzie na pewno jest dostępny światłowód tego operatora, więc nie musimy dodatkowo szukać tych informacji na stronach. Co więcej, tutaj również będzie umieszczany kod QR, po zeskanowaniu którego możemy zostawić swoje dane do kontaktu i otrzymać prezent.

Prezentem dla takich osób, będzie miesięczny dostęp za darmo do pakietu Premium na platformie Polsat Box Go, gdzie oprócz tysięcy polskich i zagranicznych filmów oraz seriali, będziemy mogli oglądać aż 100 kanałów telewizyjnych, w tym kanały FOX, Kino Polska, Discovery, BBC, History czy Cinemax HD.

