Wczoraj T-Mobile dawał 30 GB za 10 zł w ofercie na kartę, dziś Orange przebija do 100 GB

Konkurencja to dobra rzecz, dzięki niej klienci wybierający poszczególnych operatorów mogą liczyć na liczne promocje, w których prześcigają się telekomy, by przyciągnąć do siebie jak najwięcej nowych klientów.

Z uwagi na to, że osoby, które wybierają oferty na kartę nie są uwiązane z operatorami umową, to właśnie one mogą cieszyć się z najliczniejszych promocji, które pojawiają się w zasadzie co tydzień.

Nowy starter w ofercie na kartę T-Mobile

Nie inaczej jest w tym tygodniu, wczoraj T-Mobile ogłosiło udostępnienie nowego startera w ofercie na kartę, dostępnego wyłącznie w sieci sklepów Żabka. Kosztuje on 10 zł, a po jego zarejestrowaniu możemy od razu korzystać z pakietu 30 GB transferu danych po włożeniu go do smartfona, routera WiFi czy tabletu.

Ważny jest on przez 30 dni, po tym okresie, by odnowić ten pakiet, trzeba zapłacić za niego 20 zł (obowiązuje bonus za doładowanie + 7GB) lub aktywować inny pakiet dostępny w ofercie na kartę w T-Mobile.

Ponadto klient może też włączyć inne oferty dostępne w portfolio naszych usług na kartę. Jeśli potrzebuje np. usługi z rozmowami, może skorzystać z oferty „Bez limitu L” za 30zł/30dni, która zawiera nie tylko nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, ale także pakiet 15 GB (+15 GB po doładowaniu za 30 zł) i dostęp do szerokiej bazy wideo bez utraty gigabajtów z Supernet Video DVD.

Dodatkowe 100 GB w ofercie na kartę Orange

T-Mobile udostępnił startery z myślą o nowych klientach, z kolei Orange potroił paczkę danych do 100 GB i to dla obecnych klientów ofert na kartę w Orange. Co więcej, wystarczy przeznaczyć tu wprawdzie również 10 zł, ale kwota ta zasila nasze konto - można ją przeznaczyć na inne usługi, a paczka danych 100 GB przyznawana jest w bonusie i do wykorzystania jest przez cały miesiąc.

W przypadku Orange trzeba się pospieszyć, 100 GB do odebrania jest automatycznie, wystarczy zasilić swoje konto przez aplikację Mój Orange kwotą 10 zł, ale jeszcze tylko dziś i jutro.

Źródło T-Mobile/Orange.