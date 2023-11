Orange na święta z prezentami dla całej rodziny

Zbliżające się święta to chyba najbardziej rodzinny czas w całym roku. To okazja do zatrzymania się na chwilę, spotkań z bliskimi, długich rozmów przy świątecznym stole, no i obdarowywania się prezentami. Pojawia się wtedy odwieczne pytanie, co wybrać dla najbliższych? Dla ułatwienia tego dylematu, Orange przygotował w tym roku niezwykle szeroką gamę podarunków dla całej rodziny.

Dostęp do światłowodów z prezentami dla całej rodziny

Zaczynamy od internetu, który przyda się w każdym domu, a w ofercie świątecznej Orange możemy go wykupić w zestawie z trzema prezentami dla całej rodziny.



Decydując się na światłowód z limitem prędkości do 600 Mb/s w pakiecie Orange Love, w prezencie otrzymujemy pół roku abonamentu za darmo. Do tego uzyskamy dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Netflix w Planie Podstawowym, również na 6 miesięcy w prezencie.

Trzecim prezentem jest tutaj tablet TCL TAB 10 Gen 2, który przyda się całej rodzinie do rozrywki czy nauki dla dzieci. Łącznie mamy więc tu prezenty na kwotę ponad 1 677,00 zł.

Nie zapominajmy tu też o dodatkowym abonamencie komórkowym w cenie tego pakietu, z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z aż 100 GB transferu danych, a który to możemy sprezentować na przykład dziecku na cały okres obowiązywania umowy.

Abonament komórkowy z prezentami dla całej rodziny

Potrzebujemy tylko abonamentu komórkowego? Tutaj również Orange przygotował na święta zestaw z trzema prezentami o łącznej wartości nawet 1,6 tys. zł (wartość prezentu to suma wartości rynkowej wybranego smartfona i opłat za Netflix).



Wybierając teraz abonament komórkowy w Planie L, możemy do niego dobrać zestaw dwóch smartfonów, z których jeden otrzymamy w prezencie za 1 zł, a który to możemy przekazać bliskiej osobie. Od razu mamy gotowy prezent.



W zestawach świątecznych Orange mamy aż kilka pozycji. Dla przykładu, decydując się na smartfon Samsung Galaxy S23 5G 256GB, drugi telefon - Samsung Galaxy A23 5G 4/64GB (o wartości około 1,5 tys. zł!) dostaniemy w prezencie. Do tego, podobnie jak w przypadku światłowodów Orange, w pakiecie uzyskamy dostęp do Netflix w prezencie przez pierwsze sześć miesięcy umowy. A do tego darmową CyberOchronę, która skutecznie zwiększa bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu w smartfonie.

Jeśli bliska osoba potrzebuje również abonamentu, możemy dobrać do tego zestawu kolejny plan mobilny i zyskamy, z tytułu łączenia usług, zniżkę 20 zł miesięcznie na abonament i to przez całą umowę. Spora oszczędność.

Poza usługami, w sklepie Orange możemy zakupić również same urządzenia czy akcesoria dopasowane dla każdego, według zainteresowań, pasji czy w różnych przedziałach cenowych. Wybraliśmy po jednej propozycji poniżej w różnych kategoriach, a więcej inspiracji na prezenty znajdziecie w Prezentowniku Orange.

Prezent dla niej

Szczerze powiedziawszy nawet nie wiedziałem, że takie akcesoria istnieją. Może to być więc prezent niespodzianka dla niejednej kobiety czy dziewczynki - modny, gustowny i praktyczny.



Do tego to niedrogi prezent, a może stanowić dla obdarowanego istotny i dodatkowy element zabezpieczający smartfona przed upadkiem.

Prezent dla niego

Z kolei dobrym prezentem dla mężczyzn będzie wideorejestrator, który można zamontować w samochodzie i rejestrować przebywaną trasę, czy to w mieście, jak i poza miastem.



Urządzenie to może być niezwykle przydatne w przypadku kolizji czy stłuczek w dochodzeniu rozszczeń i charakteryzuje się bardzo dobrą jakością nagrań, zarówno w dzień jak i w nocy - komfort i bezpieczeństwo jazdy to podstawa.

Prezent dla dziecka

W tej kategorii z wiadomych względów mamy dwie propozycje. Pierwsza to głośnik o wdzięcznym i dziewczęcym wyglądzie.



To urządzenie, które z łatwością można sparować ze smartfonem i Spotify poprzez Bluetooth 5.0. Wyposażone jest w oryginalne podświetlenie dzięki diodom LED, które doda klimatu na imprezowym spotkaniu ze znajomymi i ozdobi pokój.

Z kolei chłopców, zwłaszcza dużo grających w mobilne gry na smartfonach, ucieszy pad, który zamienia telefon w konsolę do gier.



To jeśli dziecko korzysta ze smartfona z system iOS na pokładzie. Dla użytkowników Androida jest inny podobny pad, w zbliżonej cenie.



Natomiast w przypadku poszukiwania prezentów dla starszych dzieci, które są już wprawionymi graczami, koniecznie trzeba odwiedzić prezentowy dział gamingowy na stronach Orange. Znajdziemy tu całą gamę sprzętów, laptopów czy akcesoriów dla graczy.

W kategorii dziecięcej nie zapominajmy też o dodatkowej ochronie dla naszych pociech, w postaci usługi Bezpieczne Dziecko w Sieci.



Usługa ta pozwala nie tylko kontrolować czas spędzany w sieci, ale też chronić dzieci przed zagrożeniami, które w niej czyhają w postaci niebezpiecznych aplikacji, których wciąż pełno w mobilnych sklepach czy stron z treściami nie przeznaczonymi dla najmłodszych.

Prezent dla seniora

Podobną usługą, przydatną dla osób starszych jest Lokalizator Orange, który pozwoli w dyskretny sposób zadbać o ich bezpieczeństwo.



Ewentualnie naszym seniorom można sprezentować smartfona z podobną funkcją. W takie systemowe rozwiązanie są wyposażone są na przykład urządzenia Samsunga.



Z kolei niektóre smartfony firmy Maxcom, mają w tym celu dodany specjalny, fizyczny przycisk SOS.

Pomysł prezentu dla seniora w postaci smartfona, warto zwłaszcza teraz rozważyć, bo już rozpoczęło się odłączenie sieci 3G. Działania w tym zakresie mają potrwać do 2025 roku, gdzie koniecznością będzie wymiana wiekowych sprzętów.. W związku z tym, popularne wśród seniorów starsze telefony, które nie mają wsparcia dla VoLTE, będą się łączyć z siecią 2G i mogą w najbliższym czasie nastręczyć im problemów z połączeniami telefonicznymi.

Prezenty w różnych przedziałach cenowych

Wybór prezentów w świątecznej ofercie Orange możemy dostosować do poziomu cen, no i indywidualnych możliwości obdarowującego. W swoich propozycjach zawarliśmy urządzenie i akcesoria w przedziałach do 100 zł, 200 zł, 500 zł czy 1000 zł. Nie brakuje też w sklepie Orange droższych pozycji powyżej 1000 zł, w postaci na przykład laptopów i konsoli, smartwachy, telewizorów czy droższych smartfonów.

Tak więc jak widać, Orange w tym roku przygotował naprawdę szeroką propozycję prezentów świątecznych. Zarówno jeśli chodzi o oferty czy dodatkowe usługi, jak i różnego rodzaju sprzęty czy akcesoria, dopasowane do wielu osób i różnych przedziałów cenowych, które możemy zakupić w prezencie dla bliskich w swojej rodzinie.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Orange.