Promocje od MOVA z okazji Black Friday – lepszej okazji na zakupy nie będzie 

Czwarty piątek listopada to czas słynnego Black Friday, czyli zakupowej gorączki, pełnej zniżek, promocji i cenowych okazji. To świetny moment na zrealizowanie zakupów, które odkładaliśmy od dłuższego czasu – szczególnie w przypadku urządzeń gospodarstwa domowego, bo to właśnie ten rodzaj elektroniki użytkowej należy do produktów, cechujących się najniższymi cenami. Szczególnie ciekawe oferty na Black Friday znajdziecie u oficjalnych partnerów handlowych MOVA, a konkretniej duże zniżki na inteligentne odkurzacze, sprzęty do gotowania i urządzenia beauty. Oto lista najciekawszych promocji, które rozpoczną się 18 listopada i skończą 2 grudnia.

MOVA E30 Ultra

MOVA E30 Ultra to innowacyjny robot odkurzająco-mopujący, korzystający z dobroci technologii Vormax. Dzięki mocy ssania na poziomie 7000 Pa skutecznie walczy z uporczywymi zabrudzeniami niezależnie od powierzchni.

Robot świetnie radzi sobie też z mopowaniem podłóg, a to za sprawą systemu DuoScrub z podwójnymi mopami obrotowymi. Dzięki zaawansowanym algorytmom poruszania się MOVA E30 Ultra skutecznie czyści przestrzenie wzdłuż ścian, docierając do krawędzi. Nie ma się co przy tym obawiać o dywany, bo robot posiada funkcję unoszenia mopa na wysokość 10,5 mm.

Po ukończonym sprzątaniu samodzielnie wróci do stacji ładującej, sprawnie omijając przeszkody dzięki funkcji 3DAdapt. Na koniec samodzielnie opróżni zbiornik na kurz i wyczyści mopa, by po chwili znów być gotowym do sprzątania, bo po maską skrywa wydajną baterię 5200 mAh.

MOVA E30 Ultra objęty jest promocją -13% z okazji Black Friday od 29.11 do 2.12 wraz z darmowym pakietem akcesoriów (oferta limitowana).

MOVA S10 Plus

Równie ciekawym robotem odkurzająco-mopujący jest MOVA S10 Plus Zaprojektowano go z myślą o optymalizacji sprzątania, za skuteczność którego odpowiada połączenie mocy ssania 7000 Pa i systemu mopowania VibroTurbo, zapewniającego stały nacisk, co przekłada się na dokładne mycie podłóg.

Zaletą tego modelu jest brak konieczności częstego opróżniania zbiornika na kurz – można zapomnieć o nim nawet na 90 dni. Robot sam dostarczy nieczystości do szczelnego worka o pojemności 4L, który znajduje się w stacji ładującej. Zadaniem użytkownika jest jedynie wymienić go raz na 3 miesiące.

MOVA S10 Plus kupicie taniej o 20% z okazji Black Friday.

MOVA P10 Ultra

Najbardziej wypasionym robotem odkurzająco-mopującym w ofercie na Black Friday jest MOVA P10 Ultra. Nie ważne, z jakimi zabrudzeniami będzie musiał się zmierzyć – siła ssania 8300 Pa to wystarczająco dużo, by pochłaniać kurz, sierść i inne nieczystości z dywanów oraz twardych podłóg. Problemu nie stanowią też ciasne zakamarki – robot dociera do narożników, nawet na głębokość 4 cm.

MOVA P10 Ultra to urządzenie z funkcją automatycznego opróżniania zbiorników. Samodzielnie pierze też mopy i czyści tarkę wodą o temperaturze 60°C – pojemnik na kurz wystarczy zaś wymieniać raz na 75 dni.

Model P10 Ultra można dorwać w cenie o 18% niższej od regularnej dzięki czarnopiątkowym promocjom, które rozpoczną się pod koniec listopada wraz z rozpoczęciem jego sprzedaży.

MOVA J30

Kontynuujemy polecajki z kategorii urządzeń przeznaczonych do czyszczenia podłóg – tym razem jednak w roli głównej znalazł się odkurzacz pionowy. MOVA J30 kusi przede wszystkim wydajnym silnikiem bezszczotkowym o mocy 450W, zapewniającym wysoką skuteczność pochłaniania nieczystości. Dzięki składanej konstrukcji ułatwia odkurzanie w trudno dostępnych miejscach, a wbudowane oświetlenia LED przy szczotce pomaga lepiej dostrzegać zabrudzenia.

To dobra propozycja dla fanów uniwersalnych urządzeń, bo MOVA J30 to na dobrą sprawę kilka sprzętów w jednym dzięki dodatkowym końcówkom – m.in. ssawka szczelinowa oraz mini szczotka do usuwania sierści zwierząt. Odkurzacz na jednym naładowaniu pracuje do 60 minut, a stan akumulatora kontrolować można przy pomocy wbudowanego wyświetlacza.

MOVA J30 objęty jest promocją -20% z okazji Black Friday.

MOVA S4 Detect

Nieco bardziej zaawansowanym przedstawicielem odkurzaczy pionowych w promocyjnej ofercie MOVA jest model S4 Detect. To konstrukcja, oparta na silniku o mocy znamionowej 425W, wyróżniającą się mocą ssania 150 AW, generowaną przez niezależny silnik pracujący z prędkością aż 120 000 obrotów na minutę.

Podobnie jak poprzednik wykorzystuje szczotkę ze światłem LED dla lepszej widoczności zabrudzeń, a dzięki zestawowi baterii 8 x 2500 mAh może pracować nawet do 90 minut w trybie Eco. MOVA S4 Detect wychwytuje przy tym drobny kurz i cząsteczki, ze skutecznością filtracji na poziomie 99,9%. Jest też stosunkowo lekki (zaledwie 1,7 kg), a to oznacza, że komfortowo można obsługiwać go jedną ręką.

Z okazji Black Friday model S4 Detect przeceniono o 15%.

MOVA AeroChef FD10 Pro

Teraz coś dla sympatyków gotowania. Airfryery przeżywają swój złoty okres, więc jeśli i Ty zastanawiałeś się nad zakupem tego urządzenia, to właśnie nadeszła idealna okazja. MOVA AeroChef FD10 Pro wprowadzi do twojej kuchni trochę wygodniej i zdrowej innowacji za sprawą podwójnego systemu grzewczego HeatSyn, umożliwiającego równomierne pieczenie bez konieczności ciągłego obracania potraw.

AeroChef FD10 Pro przyda się szczególnie w tych miejscach, które mogą pochwalić się dużą liczbą domowników. To dlatego, że airfryer od MOVA ma 6 litrów pojemności, dzięki czemu można przygotowywać w nim posiłek dla 5 osób jednocześnie. Same zaś potrawy łatwo jest doprowadzić do przyjemnej chrupkości i odpowiedniej soczystości dzięki technologii cyrkulacji gorącego powietrza 360° – samo kontrolowanie wypieczenia możliwe jest zaś dzięki przezroczystemu okienku z podświetleniem LED, bez konieczności otwierania komory. Ma także 11 gotowych programów, ułatwiających przygotowanie różnorodnych dań bez szczególnych umiejętności kulinarnych.

Z okazji Black Friday AeroChef FD10 Pro przeceniono o 24%.

MOVA Turbo

Na koniec produkt do pielęgnacji włosów, który może być idealnym prezentem pod choinkę dla partnerki. To MOVA Turbo, czyli suszarka do włosów z bezszczotkowym silnikiem o prędkości 110 000 obr./min – dzięki temu rozwiązaniu suszarka zapewnia optymalny przepływ powietrza i chroni włosy przed uszkodzeniami, spowodowanymi wysoką temperaturą.

MOVA Turbo potrafi wysuszyć włosy do ramion nawet w 2 minuty, a dzięki wewnętrznemu czujnikowi NTC – sprawdzającemu temperaturę 200 razy na sekundę – dba o efektywność i delikatność suszenia. Dodatkowo wytwarza jony ujemne w wysokości 200 milionów/cm³, co pozwala zredukować elektryzowanie włosów i ich nadmierne wysuszanie.

Użytkowniczki docenią też niewielką wagę i chichą prace – MOVA Turbo to tylko 330 g (wykonana z lekkich, ergonomicznych materiałów) i szum o głośności zaledwie 58 dB. To wszystko zaś w cenie niższej o 10% w promocji na rozpoczęcie sprzedaży pod koniec listopada z okazji Black Friday.

Czarnopiątkowe promocje od Dreame i MOVA

Przedstawione powyżej odkurzacze pionowe, roboty odkurzająco-mopujące, suszarki do włosów czy inteligentne airfryery to oczywiście nie wszystko. Z okazji Black Friday u oficjalnych partnerów handlowych MOVA (marki od Dreame) znajdziecie wiele ofert urządzeń gospodarstwa domowego, przecenionych nawet o kilkadziesiąt procent. Wypatrujcie ofert oznaczonych promocyjną przypinką i oszczędzajcie – udanych łowów!