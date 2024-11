Garmin Fenix 8 47 mm - jedyny smartwatch, którego potrzebujesz

Garmin Fenix 8 47 mm to zegarek premium, oferujący nieskończoność możliwości tym, którzy chcą przekraczać granice i odkryć lepszą wersję siebie. Z jego dobrodziejstw skorzystają przede wszystkim sportowcy oraz osoby, które pragną rozpocząć swoją przygodę z aktywnością fizyczną. Dzięki funkcji „Body Battery” użytkownik może śledzić poziom energii organizmu, co pomaga w optymalnym planowaniu aktywności i odpoczynku. Garmin Fenix 8 dostarcza spersonalizowane raporty zdrowotne, co umożliwia lepsze zrozumienie stanu zdrowia i samopoczucia, a także pozwala na dostosowanie intensywności treningów do aktualnej kondycji. W codziennej aktywności dodatkowo pomaga szereg funkcji smart, w tym dane w aplikacji Garmin Connect, Garmin Pay, czy Garmin Share