Promocje dla fanów Xiaomi w x-komie. Rabaty znajdą też fani marek HP i Silver Monkey

Jakie promocje na Mi Fan Festival?

Każdy fan marki Xiaomi wie, że jej mocną stroną są atrakcyjne ceny i bardzo bogaty asortyment. A tegoroczna edycja festiwalu Xiaomi tylko to potwierdza. Dużo taniej kupicie sprzęt, który uprzyjemni trening – np. smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, ale także sprzęt komputerowy – np. routery i monitory. Mało tego – Mi Fan Festival trwa także w al.to, gdzie kupicie sprzęty do domu, np. odkurzacze czy oczyszczacze powietrza.

Promocja nie wymaga aktywacji kodu rabatowego i obowiązuje wyłącznie do 15 kwietnia 2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli objętych nią produktów. Nie łączy się z innymi promocjami.

Pierwiastek x – wskocz do świata PRO gamingu

Mówią, że żeby odnieść sukces, trzeba mieć w sobie to „coś” – a raczej pierwiastek x, którego wśród uczestników turnieju e-sportowego szukają x-kom, Intel i ESL. Organizatorzy podczas turnieju chcą wyłowić największe perełki wśród fanów gamingu i dać im szansę na dołączenie do grona profesjonalnych graczy. Swoje umiejętności gracze sprawdzą w: League of Legends, Rainbow 6, Starcraft 2, CS:GO oraz Valorant.

Rozgrywki będą trwać przez cały rok na platformie ESL Play, a turniej zakończy gamingowa impreza w Strefie Gracza x-kom w warszawskim Centrum Handlowym Reduta. Pula nagród wynosi 25 tysięcy złotych.

Aby zwiększyć szanse graczy na wygraną, x-kom przygotował rabat na komputery G4M3R oraz podzespoły komputerowe. Co należy zrobić, żeby z niego skorzystać?

Dodaj do koszyka produkt z promocyjnej oferty. Aktywuj kod rabatowy: pierwiastek-x. Dokończ składanie zamówienia.

