Google Pixel 9 wreszcie w dobrej cenie

W swojej recenzji Pixela 9 Pro XL narzekałem przede wszystkim na podwyżkę ceny smartfona, która wydaje się nieadekwatna do ilości zmian jaką wprowadził względem poprzednika. Spodziewałem się też, że rynek szybko zweryfikuje ceny jakie podyktowało Google i pojawią się obniżki. Nie sądziłem jednak, że nastąpi to tak szybko. W ofercie Play pojawiła się cała gama nowych smartfonów z rodziny Pixel 9 i decydując się na ich zakup bez umowy, czyli tak jak na wolnym rynku, możemy je kupić znacznie taniej. Różnice są naprawdę spore, bo dla niektórych modeli przekraczają nawet 1000 złotych.

Zacznijmy od bazowego Pixela 9 wyposażonego w 12 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane, jego cena to 2899 złotych, podczas gdy w sklepie Google wyceniony jest na 4049 złotych. Wersja 256 GB kosztuje 3349 złotych. Jeszcze lepiej wygląda to w przypadku modeli Pro wyposażonych w 16 GB pamięci RAM, dodatkowy aparat z teleobiektywem oraz większe możliwości związane z wykorzystaniem AI. Za bazowego Pixela 9 Pro z 128 GB pamięci trzeba zapłacić 3599 złotych (w sklepie Google to 4949 złotych). Wersja z 256 GB pamięci jest o 400 złotych droższa. Bazowy model Pixel 9 Pro XL 128 GB, wyposażony w większy ekran kosztuje w Play tylko 3999 złotych, podczas gdy jego cena na stronach Google to 5399 złotych. Dopłata to większej ilości pamięci to ponownie 400 złotych.

Warto pewnie też wspomnieć, że całkiem solidny Google Pixel 8 Pro (12/128 GB) kosztuje 2799 złotych, podczas gdy na stronach Google nadal wyceniony jest na 4499 złotych. Jest też coś dla tych, którzy szukają modelu budżetowego, Pixela 8a 128 GB można kupić za 1599 złotych. Pełną ofertę smartfonów Google w Play znajdziecie na tej stronie. Warto się jednak pośpieszyć bo najpopularniejsze modele i kolory znikają na pniu.