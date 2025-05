Action rozpieszcza majsterkowiczów. Tak tanich elektronarzędzi nie było

Warto skorzystać z tygodniowej promocji w Action i zaopatrzyć się w funkcjonalne oraz stylowe produkty w znacznie niższych cenach. Zarówno domowi kucharze, jak i ogrodnicy czy majsterkowicze znajdą coś dla siebie. Oferta obowiązuje tylko do wtorku, 13 maja

Sklep Action przygotował kolejną porcję atrakcyjnych promocji, które obowiązują od wtorku 7 maja aż do 13 maja. W tym tygodniu oferta zadowoli zarówno miłośników majsterkowania, jak i fanów klimatycznego oświetlenia ogrodu oraz kuchennych gadżetów. Rabaty sięgają nawet 40 zł – to świetna okazja, by zaopatrzyć się w praktyczne produkty w wyjątkowo korzystnych cenach.

Action wyprzedaje tanią elektronikę

Za 23,99 zł (zamiast 29,99 zł) można nabyć solarną lampę stołową, dostępną w różnych kolorach. Jest to bezprzewodowe, ładowane energią słoneczną źródło światła z możliwością wyboru trybu świecenia. Idealnie sprawdzi się na balkonie, tarasie czy w ogrodzie – bez plączących się kabli i z dbałością o środowisko.

Z kolei gotowanie i pieczenie mogą być jeszcze prostsze dzięki wadze kuchennej MasterChef. Teraz kupimy ją za 24,95 zł (przecena z 34,95 zł). Wykonana z hartowanego szkła i stali nierdzewnej, wyposażona jest w 6 różnych jednostek pomiarowych oraz gwarantuje wysoką precyzję.

Z myślą o sezonie grillowym (i nie tylko), Action oferuje grill kontaktowy MasterChef za 99,95 zł (wcześniej 139,95 zł). Z mocą 1600 W, nieprzywierającą powłoką, regulacją temperatury oraz wyjmowanym pojemnikiem na tłuszcz, ten model świetnie nadaje się do przygotowywania różnorodnych potraw – od warzyw po mięsa – bez konieczności wychodzenia na dwór.

Action kokietuje majsterkowiczów

Dla majsterkowiczów przygotowano wkrętarkę akumulatorową FERM za 74,99 zł (zamiast 97 zł). Urządzenie o mocy 4V i pojemności 1,5 Ah wyposażono w nasadki, bity, kabel do ładowania USB oraz lampkę LED, która ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. To praktyczne narzędzie do drobnych napraw domowych i ogrodowych.

Kolejną propozycją dla fanów DIY jest narzędzie wielofunkcyjne FERM za 64,99 zł (przedtem 89,90 zł). Zasilane akumulatorem 8V, sprzedawane jest w zestawie z aż 50 akcesoriami. Można nim m.in. szlifować, wiercić, polerować – idealne rozwiązanie do szybkiego i skutecznego wykonywania różnych prac.