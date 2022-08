O tym, że ceny elektroniki w USA są o wiele niższe niż w Polsce, wiadomo nie od dziś. Wynika to z kilku powodów, najistotniejszy to różnica systemów podatkowych. U nas należy doliczyć 23 proc. VAT, w USA odpowiednikiem jest „podatek od sprzedaży” wynoszący od 6 do 8 Proc. Ale są też stany, w których wynosi on okrąglutkie zero.

A to jeszcze nie wszystko

Okazuje się jednak, że producenci są też dla mieszkańców USA bardziej hojni. I zniżki które oferują im w ramach ofert przedsprzedażowych są o wiele większe i obejmują o wiele więcej produktów. Zresztą zobaczcie sami. Spore poruszenie wywołał tweet Mateusza Gryca, przedstawiający ofertę zakupu Samsunga Galaxy Z Fold 4 512 GB.

Cena za smartfon plus najnowsze Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Watch 5 Pro, podstawkę z S Penem, paski do Galaxy Watch 4 i 4 Classic oraz 6 miesięcy subskrypcji OneDrive 100 MB, 4 miesiące subskrypcji radia SiriusXM, 3 miesiące Spotify i 4 Youtube Premium wynosi… 739.07 dol. Czyli jakieś 3360 zł.

Cena za taki zestaw bez zniżek i promocji wyniosłaby 1,944.86 dol.

Jak więc udało się uzyskać tak wielkie zniżki? Po pierwsze użytkownik skorzystał z programu odkupu (dostępny również w Polsce, o nim za chwilę). Zniżka za Folda 2 i Galaxy Watch 4 to 1065 dol. Ale to nie wszystko. Bo dochodzą do tego dwa kupony promocyjne o łącznej wartości 400 dol. Oraz kolejne zniżki: 359 i 120 dol.

W Polsce najwięcej dostaniemy za Folda 3

A jak wygląda a tym tle polska oferta? Generalnie przy zakupie każdego pokazanego ostatnio przez Samsunga urządzenia możemy liczyć na jakąś zniżkę. Największa to odkup Folda 3, gdzie za urządzenie w stanie idealnym dostaniemy 5 tys. zł zwrotu. Za Folda 2 można maksymalnie dostać 3500 zł.

W Stanach można również uzyskać zniżki u operatorów przy zakupie i nie inaczej jest też u nas. Dokładną analizę wszystkich ofert zrobił dla Was Grzegorz Ułan i znajdziecie ją w tym wpisie.

Przypomnijmy. Oferta przedsprzedażowa najnowszych urządzeń Samsunga trwa do 25 sierpnia. W jej ramach kupujący Z Fold 4 i Z Flip 4 dostaną: 1. Ubezpieczenie Samsung Care+ 2. Do wyboru Samsung Odkup (gwarantowana kwota odkupu Galaxy Fold3 to 5K) lub 500 PLN zwrotu za utylizację starego smartfonu.

Przy zakupie smartwatchy (5 i 5 Pro) dostaniemy słuchawki Galaxy Buds 2 o wartości 649 zł. Kupujący słuchawki Galaxy Buds 2 Pro dostaną 200 zł upustu.

Ceny wyglądają następująco. Za Foldy trzeba zapłacić:

12/256 – 8399 zł;

12/512 – 8999 zł;

12/1T – 9999 zł (do kupienia tylko na samsung.com).

Z kolei Flipy to wydatek: