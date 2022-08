CANAL+ Seriale i Filmy z HBO i Netflix za 59 zł? Taka gratka tylko do 5 września

Jak bardzo korzystna jest to opcja? Zerknijmy najpierw na koszty pojedynczych usług CANAL+ Seriale i Filmy, HBO i Netflix w planie Standard. Otóż pakiet CANAL+ Seriale i Filmy kosztuje obecnie 29 zł, dostęp do HBO Max 29,99 zł, a Netflix Standard (FullHD na 2 ekrany) - 43 zł miesięcznie.

Jeśli nie skorzystaliście jeszcze z oferty CANAL+ online lub ofert CANAL+ online z Netflixem czy HBO w obecnych, niższych cenach, to macie na to ostatnią szansę. Od 6 września tego roku ceny za pakiety z najlepszymi serialami i filmami dla nowych klientów będą wyższe. Obecną cenę będzie można jednak zachować – wystarczy aktywować pakiet przed aktualizacją cen i kontynuować miesięczna płatność.

Ile kosztuje te pakiety jeszcze do 5 września? Jeśli interesuje Was połączenie CANAL+ Seriale i Filmy z HBO Max, obecnie zapłacicie za ten zestaw 39 zł miesięcznie - tak więc tylko 10 zł drożej niż każdy z tych pojedynczych pakietów. Z kolei w przypadku zestawu CANAL+ Seriale i Filmy z Netflix, jego koszt ustalono na 49 zł miesięcznie - czyli 6 zł drożej niż sam Netflix w planie Standard.

Natomiast już dla prawdziwych fanów filmów i seriali, a więc pełen zestaw CANAL+ Seriale i Filmy z HBO i Netflix kosztuje 59 zł miesięcznie.

Co od 6 września? CANAL+ Seriale i Filmy z HBO kosztować będzie 49 zł, CANAL+ Seriale i Filmy z Netflix: 59 zł, a CANAL+ Seriale i Filmy z Netflix i HBO: 79 zł. Co ważne, jeśli wykupicie któryś z tych wyżej wymienionych pakietów do 5 września, ich cena będzie obowiązywała dopóki wybraną subskrypcję będziecie kontynuowali.

Podwyżka na CANAL+ 6 września obejmie też pełen pakiet, czyli razem ze sportem. Aktualnie kosztuje on 45 zł miesięcznie, po zmianie cennika: 49 zł. Jeśli chodzi o zestawy, to CANAL+ z HBO będzie kosztował 69 zł, CANAL+ z Netflix: 79 zł, a CANAL+ z HBO i Netflix: 99 zł.

Źródło: CANAL+.