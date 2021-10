Samsung Galaxy Z Fold 3 ze słuchawkami Buds Pro aż 2,5 tys. zł taniej!

Jeśli nosicie się właśnie z zamiarem kupna nowego rozkładanego Samsunga Galaxy Z Fold3 5G 256 GB, to w najbliższym czasie nie pojawi się lepsza okazja.

Dawno nie widziałem takiej promocji u naszych operatorów, więc albo Samsung Galaxy Z Fold3 sprzedaje się słabo albo Orange dostał nad wyraz atrakcyjną ofertę na jego sprzedaż od Samsunga. Sprawdziłem w sklepach i cena jest niezmienna - choć wzbogacona o promocję 50 zł za każde wydane 500 zł, to jednak nie obniża ceny tego zestawu tak bardzo jak w Orange, więc może to jednak ta druga opcja.

Samsung Galaxy Z Fold3 w sklepach

Aktualnie Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256 GB ze słuchawkami bezprzewodowymi Samsung Galaxy Buds Pro do kupienia jest na stronach Samsunga za 8 299,00 zł lub w 40 ratach 0% po 207,47 zł.

Identyczna cena tego smartfona jest w Media Expert - 8 299,00 zł lub 30 rat 0% po 276,63 zł oraz w EURO RTV AGD - 8 299,00 zł lub 30 rat 0% po 276,63 zł.

Doliczając do tego promocję 50 zł za każde wydane 500 zł, w opcji sklepowej zapłacimy za ten zestaw 7 499,00 zł.

Z recenzją Samsung Galaxy Z Fold3 możecie się zapoznać pod podlinkowanym wpisem lub na poniższym wideo.

Po krótce specyfikacja tego smartfona przedstawia się następująco:

Ekrany

Zewnętrzny: 6,23 cala, 832 na 2268 pikseli 120 Hz

Wewnętrzny: 7,6 cała Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display. Rozdzielczość 2208x1768 pikseli. Odświeżanie 120Hz

Podzespoły

Snapdragon 888 5G

Adreno 660

12 GB RAM

256 GB na dane UFS 3.1

Bateria 4400 mAh

Aparaty

Główny: 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS

Tele: 12 MP, f/2.4, PDAF, OIS, 2x optyczny zoom

Szeroki: 12 MP, f/2.2, 123˚

Selfie w środku: 4 MP, f/1.8 (pod ekranem)

Selfie na zewnątrz: 10 MP, f/2.2

Samsung Galaxy Z Fold3 w Orange

W promocji na stronie Orange kupicie tego smartfona wraz ze słuchawkami w abonamencie za 80 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, 105 GB transferu danych oraz dostęp do HBO GO za 5 zł miesięcznie), z opłatą na start 0,00 zł i później w 24 ratach po 200,99 zł - to mniejsza rata niż w opcji 40 rat na Samsung i w opcji 30 rat na Media Expert i EURO RTV AGD.

Podsumowując za sam sprzęt zapłacicie po dwóch latach w Orange 4 823,76 zł, czyli ponad 2,5 tys. zł mniej.

Orange Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Smartfon + Słuchawki 0,00 zł 200,99 zł 24 4 823,76 zł Abonament 5G 0,00 zł 80,00 zł 24 1 920,00 zł Sklep Razem 6 743,76 zł Smartfon + Słuchawki 0,00 zł 249,97 zł 30 7 499,10 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 30 1 200,00 zł Razem 8 699,10 zł Różnica -1 955,34 zł

Uwzględniając nawet wysoki koszt abonamentu w Orange, zapłacimy tu mniej o prawie 2,0 tys. zł niż w opcji kupna tego zestawu w sklepie w połączeniu z kosztem oferty na kartę.

Dla porządku sprawdziłem jeszcze ceny tego smartfona u innych operatorów. W Plusie bez słuchawek kupicie go za 599 zł na start i później 24 raty po 342 zł - razem 8 807,00 zł. Z tym że mamy tu dwa razy większą pojemność niż w promocji Orange - 512 GB.

W Play ten sam model bez słuchawek z 256 GB pojemności kosztuje na start 3 399,00 zł i później w 24 ratach po 200 zł, razem - 8 199,00 zł. W T-Mobile Samsung Galaxy Z Fold3 aktualnie nie jest dostępny na stronie.