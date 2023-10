Masz Androida? Uważaj, Google blokuje super funkcję na profilach służbowych

Android po latach bycia w tyle nareszcie dorobił się funkcji, o którą użytkownicy prosili od lat. Googlowska kopia AirDropa działa — i jeżeli jeszcze nigdy z niej nie korzystaliście, to w polskiej wersji systemu Nearby Share znajdziecie jako "Udostępnianie w pobliżu". To bezproblemowa opcja na przesył danych między dwoma urządzeniami które znajdują się obok siebie. Najczęściej mowa tu o urządzeniach z Androidem, ale teraz wspierana jest ona również przez komputery z Windowsem. Warto jednak mieć na uwadze, że Google wprowadza zmiany w jej działaniu.

"Udostępnianie w pobliżu" na Androidach nie będzie już działać na profilach służbowych. Gigant wprowadza zmiany

W najnowszej aktualizacji Google wprowadza zmianę, która może zaskoczyć użytkowników "Udostępniania w pobliżu". Wraz z wersją Usług Google Play oznaczoną numerkiem 23.41 — nie będzie ona już dłużej dostępna dla użytkowników korzystających z profili służbowych.

Firma nie wdaje się w żadne szczegóły i nie tłumaczy co stoi za tą decyzją. Można jednak zakładać, że nie ma w tym żadnej wielkiej tajemnicy. Chodzi po prostu o to, by zminimalizować szansę wycieku danych ze służbowych sprzętów. Warto bowiem mieć na uwadze, że Google oferuje wygodne przesyłanie za pośrednictwem tej funkcji między komputerami, a smartfonami. Tym samym bardzo łatwo jest "wynieść" poufne dane bez wzbudzenia jakichkolwiek podejrzeń. Na tę chwilę nic nie wiemy na temat tego, czy gigant pozwoli zarządzać dostępnością tej funkcji administratorom, którzy opiekują profilami służbowymi.