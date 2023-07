Wakacyjne programy na Playerze: Bo każdy zasługuje na odrobinę odmóżdżenia…

Player – co warto obejrzeć w wakacje?

Nie wszyscy mogą odpocząć w wakacje. Ale kiedy akurat masz urlop lub przerwę od nauki, najprawdopodobniej pozwalasz sobie na słodkie lenistwo. Raczysz się chłodnymi napojami, spędzasz czas na świeżym powietrzu lub nadrabiasz serialowe lub książkowe zaległości. A jeśli Twój mózg potrzebuje resetu i nie masz ochoty na ambitne spędzanie czasu, wtedy pojawiają się one — programy typu reality show. Sprawdziliśmy, co w tym temacie ma do zaoferowania Player, żebyście nie musieli tracić czasu na niepotrzebne wertowanie zasobów serwisu.

Niektórzy z nas preferują historie pełne emocji i głębokich treści, podczas gdy inni chcą po prostu oderwać się od rzeczywistości i zanurzyć się w lekkiej i niezbyt ambitnej rozrywce. Jeśli należysz do tych drugich, to nasz ranking wakacyjnych programów telewizyjnych na Playerze powstał właśnie dla Ciebie. Mimo że dla wielu osób to „odmóżdżacze”, jestem przekonany, że po kilku minutach spędzonych z „Wizą na miłość”, „Wyspą złamanych serc” lub „Hotelem Paradise” odezwie się w Tobie domorosły psycholog i ekspert od relacji międzyludzkich. A żeby było bardziej wakacyjnie, w poniższym rankingu postawiliśmy na letni leitmotiv. A kiedy będziecie czytać opisy tych wyjątkowych produkcji, nie zapomnijcie zrobić tego niskim głosem lektora, który zawsze komentuje dramatyczne wydarzenia z „offu”.

Wyspa złamanych serc

Zapnijcie pasy i przygotujcie się na emocjonującą podróż na "Wyspę złamanych serc"! Ten program to mieszanka romansu, przygody i dram. Uczestnicy zostają wysłani na odległą wyspę, aby znaleźć miłość i stawić czoła wyzwaniom, które wystawią ich serca na ciężką próbę. Czy zdołają znaleźć prawdziwą miłość na tropikalnej wyspie? Uczestnicy muszą flirtować, rywalizować i nawiązywać autentyczne relacje. Gra toczy się o 100 tysięcy dolarów. Program weryfikuje, jak wykreowane internetowe persony odnajdują się w prawdziwym życiu uczuciowym.

Hotel Paradise

Witajcie w luksusowym raju, gdzie słońce, plaża i miłość tworzą idealne połączenie! "Hotel Paradise" to program, który ożywia najskrytsze fantazje o wakacyjnych romansach. W ekskluzywnym kurorcie, otoczonym palmami i egzotycznymi drinkami, grupa uczestników będzie miała szansę znaleźć prawdziwą miłość i zbudować trwałe relacje. Oczywiście tu również nie zabrakło nagrody pieniężnej. Aby zwiększyć immersję, w trakcie oglądania programu możecie śledzić losy uczestników na ich Instagramach. Dla wielu z nich występ w Hotelu Paradise był trampoliną do świata celebrytów...

True Love

Czy to naprawdę miłość, czy tylko kolejna chwila słabości? W programie "True Love" uczestnicy muszą udowodnić, że ich relacje są naprawdę autentyczne i oparte na prawdziwej miłości. Dopiero wtedy mogą liczyć na wygraną. Pary muszą stawić czoło nie tylko własnym wątpliwościom, ale także wyzwaniom, które wystawią ich związek na próbę. Czy są gotowi poddać się temu testowi i udowodnić, że ich miłość jest naprawdę prawdziwa? Tylko prawdziwe uczucia przetrwają regularne testy wykrywaczem kłamstw.

Wakacje z teściową

Przygotujcie się na "Wakacje z teściową". Tytuł mówi wszystko. To program, który zmusza uczestników do spędzenia wakacji z teściową w jednym miejscu! To prawdziwe wyzwanie dla wszystkich, którym nie są obce stereotypy o mamusi męża lub żony. Uczestnicy programu do ostatnich chwil myśleli, że czekają ich wakacje z partnerem. Czy pary będą w stanie wytrzymać, gdy teściowa zacznie zadawać pytania o przyszłość lub udzielać niewygodnych rad? Festiwal niezręczności czeka na Playerze.

Azja Express

"Azją Express" to produkcja, którą możecie kojarzyć z ramówki TVN. Celebryci muszą walczyć o przetrwanie, przemierzając Azję, zdobywając kolejne punkty i rywalizując z konkurencyjnymi drużynami. Ten program to nie tylko wycieczka krajoznawcza, ale prawdziwy maraton emocji, w którym nie brakuje egzotycznego jedzenia i zderzeń z nieznaną kulturą. Czy uczestnicy znani z pierwszych stron Pudelka poradzą sobie w podróży? Oczywiście, że trzeba to sprawdzić!

Nagi instynkt przetrwania

W tym programie uczestnicy zostają porzuceni w dziczy – bez żadnych ubrań ani luksusów. Od budowania schronienia po poszukiwanie jedzenia, muszą polegać na swoich naturalnych umiejętnościach, aby przetrwać i pokazać, jak odnaleźć się w ekstremalnych warunkach. "Nagi instynkt przetrwania" to program, który rzuca wyzwanie zarówno fizycznemu jak i psychicznemu aspektowi przetrwania. Bez żadnych pozorów czy zasłon (w tym przypadku dosłownych), uczestnicy będą musieli pokazać swoje prawdziwe oblicze, stawiając czoła lękom i wyzwaniom.

Młodzi grzeszni na Ibizie

"Młodzi grzeszni na Ibizie" to program, który zabiera nas na ekscytujące wakacje na słoneczną Ibizę. Imprezowa mekka zapewnia uczestnikom niesamowity tydzień pełen alkoholu, muzyki i zabawy. Ta energetyczna seria oferuje gorące noce, flirt i aferki. Dzięki kamerom, które na stałe zainstalowano w hotelu, poznamy codzienność imprezowiczów. Nie zabraknie dram, upojnych nocy czy prawdziwych romansów.