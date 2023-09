Gdzie oglądać Telewizję Polską online za darmo?

Chcesz oglądać programy TVP przez internet? To możliwe. Z tego przewodnika dowiesz się jak korzystać z platformy TVP VOD, na jakich urządzeniach można ją uruchomić, a także jakie wymagania należy spełnić, aby cieszyć się dostępem do telewizji na żywo.

TVP1 Online – jak oglądać kanały TVP przez internet?

Oferta TVP kojarzy nam się przede wszystkim z telewizją naziemną i klasycznymi odbiornikami. Nasz rodzimy nadawca telewizyjny idzie jednak z duchem czasu. Kanały TVP można dziś oglądać przez internet – na smartfonach, tabletach lub smart TV. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

W poniższym przewodniku przyjrzymy się bliżej temu, co oferuje platforma TVP VOD i jak za darmo oglądać polską telewizję publiczną online.

Co jest potrzebne, aby oglądać TVP online?

Dużym atutem TVP VOD jest dostępność na różnych urządzeniach i systemach operacyjnych. Jednakże, aby cieszyć się płynnym oglądaniem ulubionych treści, konieczne jest spełnienie pewnych wymagań technicznych.

Minimalna prędkość internetu

Jak podaje TVP na swojej stronie internetowej, aby korzystać z TVP VOD, niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 6 Mbit/s. Ma to zapewnić płynne strumieniowanie treści w wysokiej jakości. Warto zwrócić uwagę, że jakość odtwarzania może być na bieżąco dostosowywana do dostępności łącza. Dzięki temu nawet przy słabszym połączeniu można w teorii oglądać treści wideo, tyle że ich jakość ulegnie pogorszeniu.

Kompatybilność z przeglądarkami internetowymi

TVP VOD jest dostępne na różnych przeglądarkach internetowych, co sprawia, że użytkownicy mają swobodę wyboru i nie zawsze muszą decydować się na instalowanie specjalnej aplikacji. Obsługiwane platformy to m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera i Safari. TVP zastrzega jednak, aby były one zaktualizowane minimum to następujących wersji:

Google Chrome w wersji 72 lub nowszej,

Mozilla Firefox w wersji 60 lub nowszej,

Microsoft Edge w wersji 88.0.705.50 lub nowszej,

Opera w wersji 63 lub nowszej,

Apple Safari w wersji 10 lub nowszej.

Systemy Operacyjne na różnych urządzeniach

Korzystanie z TVP VOD jest dostępne na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety, telewizory Smart TV i Apple TV. Tu również istnieją konkretne wymagania i dotyczą systemów operacyjnych. Na urządzeniach mobilnych konieczne jest posiadanie systemu operacyjnego nie starszego niż iOS 13.0 lub Android 8.0. Na telewizorach Smart TV wymagane są systemy takie jak AndroidTV w wersji 6.0 lub nowszej, Tizen w wersji 4.0 lub nowszej, lub WebOS w wersji 4.0.4 lub nowszej. Dla użytkowników Apple TV, konieczna jest wersja 13.0 lub nowsza.

Wsparcie dla Chromecast, AirPlay i MiBox

TVP VOD oferuje również wsparcie dla takich urządzeń i technologii jak Chromecast, AirPlay i MiBox z systemem AndroidTV. Dzięki tym rozwiązaniom możesz przesyłać treści z urządzenia mobilnego na telewizor lub inne ekrany. To doskonały sposób na podzielenie się ulubionymi programami z rodziną i przyjaciółmi.

Jak Oglądać kanały TVP online?

Oglądanie kanałów TVP online na platformie TVP VOD jest bardzo proste. W tym rozdziale przedstawimy konkretne kroki, które pozwolą Ci cieszyć się ulubionymi programami telewizyjnymi w dowolnym miejscu i czasie.

Najprostszy sposób na oglądanie programów TVP w internecie

Zanim przejdziemy do pełnej oferty kanałów, która wymaga sięgnięcia po TVP VOD, warto zwrócić uwagę na to, że istnieje nieco bardziej uboga alternatywa dla tego rozwiązania. Wystarczy wejść na stronę https://stream.tvp.pl i bez konieczności logowania się do swojego konta można oglądać takie programy jak TVP Info, Alfa TVP, TVP World, TVP Kultura, TVP abc 2, TVP Historia 2, TVP Polonia, UA1, TVP Wilno oraz regionalne stacje TVP. Wystarczy otworzyć witrynę w przeglądarce i można oglądać. Ci, którym zależy na szerszej ofercie programowej (np. TVP1, TVP2 lub TVP Sport) mogą skorzystać z bezpłatnego serwisu TVP VOD.

Telewizja Polska w internecie i na urządzeniach mobilnych

Aby korzystać z TVP VOD, konieczne jest zarejestrowanie się na platformie i zalogowanie się na swoje konto. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wystarczy podać niezbędne informacje i utworzyć profil. Po zalogowaniu się wystarczy kliknąć zakładkę "Na żywo", która znajduje się na górnym pasku menu. Na ekranie pojawią się kafelki z nazwami stacji. Wystarczy wybrać program i można oglądać.

Dostępność TVP VOD na różnych urządzeniach

Jednym z atutów TVP VOD jest elastyczność, jeśli chodzi o urządzenia. Możesz korzystać z platformy na komputerze, smartfonie, tablecie, telewizorze Smart TV czy Apple TV. Procedura jest niemal dokładnie ta sama. Należy pobrać aplikację TVP VOD z odpowiedniego repozytorium (App Store, Google Play etc.) i po jej uruchomieniu zalogować się do usługi lub zarejestrować nowe konto.

Programy, które możesz obejrzeć w TVP VOD na żywo to: