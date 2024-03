Ogrody od wieków stanowią ważny element krajobrazu, pełniąc funkcje zarówno estetyczne, jak i praktyczne. Wraz z rozwojem technologii, ich tworzenie przeszło znaczną ewolucję. Aplikacje i programy do projektowania ogrodów to nieoceniona pomoc dla arborystów i architektów krajobrazu, a także szansa dla amatorów, którzy chcieliby się sprawdzić w tej dziedzinie. Nie wiecie, po jakie narzędzia sięgnąć? Podpowiadamy.

Program do projektowania ogrodów

Projektowanie przestrzeni zielonych to proces wymagający uwzględnienia wielu czynników, takich jak topografia terenu, warunki klimatyczne, preferencje estetyczne czy funkcjonalność otoczenia. W dzisiejszych czasach wykorzystanie programów do projektowania ogrodów staje się więc czymś powszechnym. Dzięki cyfrowym narzędziom projektanci mogą szybko tworzyć wizualizacje, eksperymentować z różnymi rozwiązaniami i ostatecznie dostarczać klientom (lub własnej rodzinie...) kompleksowe plany ogrodów, które są zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne.

Najpopularniejsze programy do projektowania ogrodów

Na rynku dostępnych jest wiele programów do projektowania ogrodów, z których każdy ma swoje unikalne cechy i możliwości. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd najbardziej popularnych narzędzi tego typu.

Garden Puzzle

Aplikacja Garden Puzzle umożliwia projektowanie ogrodu online bez konieczności instalowania oprogramowania (choć wariant na smartfony, tablety i komputery również jest dostępny). Nie musisz mieć dokładnych pomiarów swojego ogrodu. Wystarczy załadować zdjęcie i rozpocząć projektowanie poprzez rozmieszczanie roślin, akcesoriów, dodawanie ścieżek, trawników lub wody. Garden Puzzle oferuje również łatwe i szybkie szkicowanie, dzięki czemu możesz błyskawicznie zrealizować swoje pomysły, eksperymentować z różnymi koncepcjami i udostępniać swoje projekty online. Dzięki dostępnym narzędziom i automatycznemu dopasowywaniu rozmiarów obiektów Garden Puzzle zapewnia fotorealistyczne efekty, pozwalające wizualizować projektowane ogrody w wariancie dla różnych pór roku.

Garden Planner

Garden Planner to prosty w obsłudze program, który został stworzony z myślą o amatorach architektury krajobrazu. Umożliwia planowanie układu ogrodu, dobór roślinności oraz tworzenie wizualizacji naszego przedsięwzięcia w formie 2D. Planowanie ogrodu za pomocą Garden Planner nie tylko ułatwia projektowanie, ale także umożliwia eksportowanie gotowych planów do pliku graficznego w formacie JPEG lub PNG. Dodatkowo generowany raport zawiera szczegółowy spis wszystkich obiektów, który możemy wydrukować lub zapisać w formatach CSV lub TXT. Elastyczność tego narzędzia przejawia się również poprzez możliwość tworzenia własnej biblioteki gotowych elementów, co pozwala jeszcze bardziej spersonalizować nasze projekty ogrodowe.

PRO Landscape

PRO Landscape to kompleksowe narzędzie dla profesjonalistów zajmujących się projektowaniem krajobrazu. Oferuje szeroki zakres funkcji, w tym obrazowanie fotograficzne, umożliwiające szybkie i łatwe tworzenie wizualnych projektów krajobrazowych na podstawie zdjęć domów klientów. Program posiada obszerną bibliotekę wysokiej jakości obrazów roślin i innych materiałów. Dodatkowo PRO Landscape zapewnia narzędzia CAD, które umożliwiają tworzenie dokładnych, skalowanych rysunków planów krajobrazowych w dowolnym rozmiarze lub skali. Możliwość łatwego przeciągania i upuszczania symboli roślin, kostki brukowej, ścian i innych elementów przyspiesza proces projektowania oraz przygotowywania kosztorysów. Ważną funkcją PRO Landscape jest możliwość tworzenia profesjonalnych propozycji i wycen.

Home Designer

Bez względu na to, czy budujesz nowy dom czy też chcesz odświeżyć istniejący krajobraz, narzędzia do projektowania tarasów i krajobrazu, oferowane w aplikacji Home Designer, pomogą Ci stworzyć dobrze przemyślaną przestrzeń. Dzięki nim możesz zaprojektować swoje nowe patio lub taras, wybierając spośród różnorodnych opcji dla dachów, fundamentów, konstrukcji ramowych oraz stylów balustrad. Dodatkowo automatycznie generowane listy materiałów ułatwią Ci zakupy i zaplanowanie budżetu. Kolejnym istotnym elementem planowania krajobrazu jest modelowanie terenu. Aplikacja Home Designer umożliwia tworzenie płaskich, nachylonych lub nieregularnych działek, a także definiowanie kształtu, wysokości i konturów za pomocą szeregu narzędzi do modelowania terenu. Możesz wybierać spośród ponad 3600 kwiatów, drzew i krzewów, korzystając z rozbudowanej biblioteki roślin. Narzędzia do importowania zdjęć umożliwiają dodanie fotografii jako tła dla Twojego projektu krajobrazu, co pozwala na łatwe wizualizowanie zmian przed rozpoczęciem prac remontowych.

Zaprojektuj Ogród

Zaprojektuj Ogród to internetowa aplikacja, która oferuje zarówno możliwość tworzenia własnych projektów, jak i zakup gotowych propozycji od doświadczonych architektów krajobrazu. Dzięki temu niezależnie od tego, czy masz już konkretny pomysł, czy też szukasz inspiracji, znajdziesz tu odpowiednie narzędzia i wsparcie. W aplikacji możesz przeglądać projekty ogrodów innych użytkowników, korzystać z gotowych zestawów roślin lub samodzielnie tworzyć własne projekty. Program ułatwia wybór roślin i pozwala na podgląd projektu w formie 3D, w różnych porach roku. Dodatkowo jeśli potrzebujesz fachowej opinii, możesz skorzystać z konsultacji z architektem krajobrazu, który oceni Twój projekt lub przygotuje go od podstaw.

SketchUp

SketchUp to wszechstronne narzędzie do projektowania trójwymiarowego, które znajduje zastosowanie nie tylko w architekturze, ale również w projektowaniu ogrodów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz dużej społeczności użytkowników SketchUp pozwala na szybkie tworzenie wizualizacji ogrodów z uwzględnieniem różnych elementów, takich jak budynki, roślinność czy elementy małej architektury.

AutoCAD

AutoCAD jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi do projektowania technicznego, stosowanym również w projektowaniu ogrodów. Dzięki swoim możliwościom w zakresie tworzenia precyzyjnych planów i dokumentacji projektowej AutoCAD jest szczególnie popularny wśród profesjonalistów. Raczej nie będzie to odpowiedni wybór dla amatora, który chce sprawdzić, jak będzie wyglądał rząd tui posadzony obok domu...