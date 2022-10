Apple chce edukować developerów. Rusza z interaktywną sesją pytań i odpowiedzi

Developerzy prosili, Apple wysłuchało. Gigant z Cupertino rusza z programem Ask Apple, w ramach którego twórcy oprogramowania będą mogli bezpośrednio konsultować się z ekspertami, korzystając z ich spostrzeżeń oraz informacji zwrotnych. W darmowym programie mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy programu Apple Developer.

Apple otwarte na dyskusję

Apple ogłosiło dziś start nowej inicjatywy, która ma na celu dostarczanie lepszych rozwiązań oprogramowania dla urządzeń z nadgryzionym jabłkiem. W ramach zacieśnienia więzi developerzy będą mogli uczestniczyć w tematycznych sesjach z ekspertami Apple, dzieląc się własnym spostrzeżeniami i poszerzać horyzonty w zakresie nowych funkcji oprogramowania.

Źródło: Apple

Otwarte spotkania będą odbywać się w ramach sesji pytań i odpowiedzi na platformie Slack lub konsultacji indywidualnych. Motywem przewodnim będą zagadnienia tworzenia aplikacji z wykorzystaniem najnowszych technologii i koncepcji projektowych. Nie oznacza to jednak, że tematyka sesji jest sztywna. Developerzy mogą zadawać dowolne pytania odnośnie trapiących ich zagadnień.

Otwarta baza wiedzy dla developerów

Apple poinformowało w notce prasowej, o bardzo dużym zapotrzebowaniu na wsparcie indywidualne. W odpowiedzi na prośby klientów powstał międzynarodowy program Ask Apple, nawiązujący do udanych programów Tech Talks i Meet with Apple Store Experts.

„Wsłuchaliśmy się w opinie developerów z całego świata na temat najlepszych dla nich form pomocy w tworzeniu innowacyjnych aplikacji. Dostrzegliśmy duże zainteresowanie wsparciem indywidualnym i rozmowami z ekspertami Apple” – Susan Prescott, wiceprezeska Apple w pionach Worldwide Developer Relations i Enterprise and Education Marketing

Developerzy mogą zwracać się z pytaniami odnośnie konkretnego kodu, projektu aplikacji, implementacji danej technologii, rozwiązywania indywidualnych problemów, czy oceny aplikacji gotowych do dystrybucji w App Store. Tematy przewodnie sesji dotyczyć będą przejścia na język Swift, interfejsu SwiftUI, a także przygotowywania aplikacji do transferu na nowsze wersje systemu operacyjnego.

„Nasz zespół konsekwentnie dba o coraz lepsze wsparcie dla różnorodnej, międzynarodowej społeczności deweloperów i cieszymy się, mogąc zaproponować Ask Apple jako kolejną formę takiej pomocy”

Developerzy mogą korzystać także z bazy gotowych sesji (dostępnych w witrynie Apple Developer) przez cały rok w dogodnych dla siebie porach. W ramach biblioteki treści udostępniono informacje o ważnych aktualnościach, od zmian w interfejsach API, po zapowiedzi programów na artykułach technicznych kończąc. Wszystko to ma pomóc developerom lepiej rozumieć ekosystem urządzeń Apple oraz tworzyć funkcjonalne aplikacje dla systemów iOS, iPadOS, macOS, tvOS i watchOS.

Źródło: Depositphotos

Progam Ask Apple będzie miał charakter stały. Gigant branży tech informuje, że pierwsza runda sesji (w językach: angielski, japoński, koreański i chiński) zaplanowana jest na okres od 17 do 21 października. Rejestracja dla członków programów Apple Developer Program i Apple Developer Enterprise Program odbywają się pod tym adresem, gdzie dostępne są też wszelkie informacje na temat terminów.

