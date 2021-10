To ciekawe, bo telewizory stają się równie spersonalizowanymi urządzeniami, co smartfony. Google TV wprowadza profile na swojej platformie, więc pytanie brzmi: kiedy zrobią to pozostali producenci?

Klasyczna telewizja i kanały linearne nie są tak atrakcyjną formą rozrywki jak niegdyś. Był to jednak jednokierunkowy przekaz, bo na układane przez stacje ramówki widzowie nie mieli wpływu, więc mogli wyłącznie zmieniać kanały w poszukiwaniu czegoś dla siebie. O tak wygodnej formie oglądania seriali i filmów jak dzisiaj można było pomarzyć do czasów kaset, magnetowidów oraz nagrywarek DVR. Ale i to nie było idealnym rozwiązaniem, podobnie jak płyty DVD czy Blu-ray, bo i tu jesteśmy zdani na łaskę wydawcy oraz musimy pogodzić się z wysokimi kosztami zakupu każdego tytułu.

Spersonalizowany smart TV wymaga profili użytkownika

VOD oczywiście też posiada pewne wady, ponieważ pozostajemy zależni od rotacyjnej oferty i musimy subskrybować wiele usług, by utrzymać dostęp do różnorakich treści, szczególnie teraz, gdy każda z platform oferuje własne autorskie programy, filmy i seriale. To tworzy jednak nową rzeczywistość, w której personalizacje i rekomendacje grają pierwsze skrzypce. W takich okolicznościach wszystko kręci się wokół użytkowników jednostek, a że z telewizora zazwyczaj korzysta wiele osób, to mogą pojawić się konflikty zainteresowań i rekomendacji. W poszczególnych aplikacjach w większości dodano już obsługę profili, dzięki czemu każdy może wrócić do wcześniej oglądanych treści, wznowić je tam gdzie skończył seans, a sugestie opierają się tylko na jego aktywności.

Google stwierdziło jednak, że podobny podział przestrzeni powinien występować na poziomie głównego interfejsu i trudno mi się z tym nie zgodzić. Każdy z nas korzysta z innych aplikacji, szuka innych informacji i czasami potrzebuje innego zestawu skrótów czy nawet własnego tła. Biorąc pod uwagę to, jak zmieniły się telewizory przez ostatnie lata i jakiego rodzaju treści pozwalają konsumować, to taki krok jest jak najbardziej potrzebny, tym bardziej, że w Google TV wbudowany jest Asystent Google, który jest chyba najbardziej osobistym akcentem całego systemu.

Profile użytkowników na smart TV tworzą inne problemy. Co na to pozostali producenci?

Google TV będzie wyświetlać zdjęcia użytkownika ze Zdjęć Google

Właśnie dlatego Google TV pozwoli utworzyć własne profile każdemu użytkownikowi komputera, dzięki czemu każdy z nich będzie mógł dostosować ekran główny, ustawienia, aplikacje do własnych potrzeb. To oczywiście rodzi pewne obawy, bo do tej pory wystarczyło, żeby jedna osoba zalogowała się na swoim koncie i pobrała aplikacje, w których będzie później autoryzowana, a teraz sytuacja ulegnie zmianie. Jestem bardzo ciekaw tego, jak producent wybrnie z tej kwestii, ponieważ podwojone logowanie i autoryzacja w aplikacjach nie będzie mile widziana ani praktyczna. Na innych urządzeniach jest to jeszcze zrozumiałe - tablet czy komputer działają na innych zasadach, ale smart TV nie powinno generować takich sytuacji.

Jestem bardzo ciekaw tego, czy i jak prędko na podobny pomysł wpadną pozostali producenci, czyli Samsung z Tizenem, LG w WebOS (River OS) i jak podejdzie do tego Sony i reszta firm bazująca na Google TV/Android TV. Wydaje mi się, że to niezbędna funkcja, ale implementacja będzie kluczowa.