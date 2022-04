Logujesz się do Profilu Zaufanego bankowością elektroniczną? Hasło i kody SMS są wygodniejsze!

Profil Zaufany - co to, na co mi to potrzebne?

Zacznijmy jednak od początku, Profil Zaufany to jedno z najlepszych rozwiązań naszej e-administracji wprowadzonych i rozwiniętych w ostatnich latach. Przy pomocy tego narzędzia uwierzytelniania możemy zalogować się aplikacji mobilnej mObywatel, dzięki której uzyskujemy dostęp do cyfrowego odpowiednika naszego dowodu osobistego - mTożsamość, dowodu rejestracyjnego, OC czy karty pojazdu - mPojazd oraz prawa jazdy i licznika punktów karnych - mPrawo Jazdy.

Oczywiście to nie wszystko, dzięki Profilowi Zaufanemu, zalogujemy się do stron e-administarcji na GOV.pl i załatwimy szereg spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, będą to przede wszystkim:

złożenie deklaracji podatkowej,

kontrola punktów karnych,

złożenie wniosku o świadczenie, np. 500+,

uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej (logowanie do IKP),

wysłanie wniosku o dowód osobisty i sprawdzić czy jest gotowy do odebrania,

wystąpienie o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),

złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej.

Jak i wiele innych spraw, które znajdziecie wymienione i szczegółowo opisane na stronach GOV.pl.

Liczba Profili Zaufanych w Polsce

Według najnowszych danych Cyfryzacja KPRM, z Profilu Zaufanego korzysta już 14 504 837 osób, z czego od początku roku 2022 założono 1 080 426 nowych profili zaufanych. W tym:

używając internetowego konta bankowego założono 844 831 profili zaufanych.

w punkcie potwierdzającym – to druga najchętniej wybierana forma zakładania profilu zaufanego, wybrano ją aż 159 020 razy. Punktem potwierdzającym są min. urzędy wojewódzkie, urzędy gminne, skarbowe czy oddziały ZUS.

używając dowodu osobistego z warstwą elektroniczną- 8 947 osób założyło w ten sposób profil zaufany.

używając podpisu kwalifikowanego - tak założyło PZ 283 osoby.

Jak zmienić sposób logowania do Profilu Zaufanego?

Osobiście założyłem swój PZ w urzędzie skarbowym chyba z dekadę temu i do dziś loguję się do niego przy pomocy hasła i kodów SMS, które uważam za najwygodniejszą formę. Nie wszyscy jednak wiedzą, zwłaszcza ci, którzy założyli Profil Zaufany przy pomocy bankowości elektronicznej, że mogą później zmienić sposób logowania.

Zauważyłem to jakiś czas temu u znajomego, który swój Profil Zaufany założył właśnie przy użyciu swojej bankowości elektronicznej. Duże było moje jednak zdziwienie gdy powiedział, że cały czas w ten sam sposób loguje się do niego.

Proces ten wygląda wręcz kuriozalnie, a więc na stronie logowania wskazuje swój bank, przenoszony jest do bankowości elektronicznej, podaje swój identyfikator, hasło, zatwierdza wszystkie wymagane zgody (za każdym razem!), potwierdza później w aplikacji mobilnej banku mobilnym podpisem i dopiero kończy proces logowania.

Jak tego uniknąć? Otóż wystarczy w swoim profilu, co ważne nie na gov.pl czy pz.gov.pl, a na epuap.gov.pl wejść w zakładkę - Zarządzanie Logowaniem (pz.gov.pl) i kliknąć przycisk - Edytuj.

W tym miejscu na samym dole w części - Dopuszczalne metody logowania, zmieniamy z logowania za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości, na logowanie za pomocą hasła.

Po tej zmianie w formatce pojawi się dodatkowa opcja - Uwierzytelnianie dwuskładnikowe podczas logowania hasłem, oczywiście też ją zaznaczamy i zatwierdzamy.

Tutaj pojawił się problem z hasłem, bo w całym procesie nie pojawiło się okno odpowiedzialne za jego zdefiniowanie, prawdopodobnie było to zrobione przy zakładaniu konta, a że logował się cały czas bankowością elektroniczną, to go zapomniał. W takim przypadku wystarczy skorzystać z opcji przypomnienia hasła, po podaniu loginu i adresu email, wysłany zostanie na niego link do zmiany hasła. Wszystko oczywiście potwierdzamy jednorazowym hasłem z SMS-a.

Podobnie będzie później wyglądało logowanie Profilem Zaufanym, a więc będziemy podawać login/adres e-mail, hasło i kod z SMS-a - naprawdę kilkukrotnie szybciej niż bankowością elektroniczną.