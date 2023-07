Zaczyna się serialowy kryzys. Apple wstrzymuje produkcję swojego hitu

O tym że w Hollywood nie dzieje się najlepiej - wiadomo nie od dziś. Strajk scenarzystów który rozpoczął się w maju był dopiero początkiem — niedawno dołączyli do nich także aktorzy. Ale na tę chwilę niewielu z nas jeszcze odczuwa skutki tego, co dzieje się za wielką wodą. Wszystkie premiery które obecnie serwują nam zarówno stacje telewizyjne jak i serwisy VOD to produkcje, które były ukończone już dawno temu. Ale coraz więcej napływa informacji na temat problemów z pracami nad ich kontynuacjami czy zupełnie nowymi produkcjami. Co rusz słychać wieści, jak to strajk pokrzyżował plany, a także o kolejnych odwoływanych produkcjach.

Źródło: Apple

Jeżeli wydawało wam się, że są giganci którym takie zawirowania niestraszne to... nic z tych rzeczy. Twórcy największego tegorocznego hitu Apple TV+, serialu "Silos", mieli z kopyta ruszyć do pracy nad drugą serią. Tymczasem dowiadujemy się właśnie o tym, że zdjęcia do serii zostały przerwane.

Zdjęcia do drugiego sezonu "Silo" przerwane. Winne strajki scenarzystów

Mimo że finał pierwszego sezonu udostępniony został na platformie Apple TV+ niedawno, to zdjęcia do drugiego sezonu "Silo" zdążyły już się rozpocząć. Apple chciało utrzymać tempo i dobrą passę, bowiem serial ten okazał się prawdziwym hitem — i pobił rekordy oglądalności na platformie. Niestety, przez wspomniane wyżej zawirowania, ekipa zmuszona była przerwać prace nad drugim sezonem. Na ile?

Tego, oczywiście, nikt nie wie. Wszystko bowiem zależy od sytuacji związanej ze strajkiem, bowiem na tę chwilę wiadomo że przerwa potrwa "do odwołania". A raczej trudno spodziewać się "odwołania" wcześniej, niż przed zakończeniem wszystkich tamtejszych zawirowań. Jakiś czas temu wcielająca się w rolę Juliette Rebecca Ferguson udzieliła wsparcia dla strajku aktorów — dlatego też trudno być zaskoczonym takim obrotem spraw.

Źródło: Apple

Niektórym się uda?

Mimo tych wszystkich zawirowań i lawiny odwoływanych prac nad filmami i serialami, są takie produkcje, które mają szansę doczekać się szczęśliwego zakończenia. Tak sprawy mają się chociażby z "Rodem smoka" czy zestawem niezależnych produkcji, którym związek zawodowy SAG-AFTRA udzielił dyspensy na to, by prace mogły być kontynuowane. Patrząc jednak na obecne przeładowanie treściami — to niebawem możemy poczuć niezwykłą pustkę w katalogach. Zresztą mówi się już zakulisowo, że kolejny hit Apple TV — "Fundacja" — także prawdopodobnie będzie musiała liczyć się z problemami. Mimo że serial kręcony jest na Starym Kontynencie — amerykańska część ekipy maczająca palce w projekcie sprawia, że prace mają zostać wstrzymane...