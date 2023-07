Gwiazda Oppenheimera Cillian Murphy - filmy i seriale, w których grał

W stronę słońca

Jeden z najbardziej niedocenianych filmów sci-fi, którego seans odradzono mnie w jeden z wypożyczalni DVD, lecz po kilku latach decyzję podjąłem sam i żałowałem, że nie widziałem "W stronę słońca" znacznie wcześniej. Film skupia się na misji kosmicznej mającej na celu pobudzenie przygasającego Słońca. Cillian Murphy zagrał tu u boku świetnych aktorów i aktorek, ponieważ w obsadzie znaleźli się także m. in. Chris Evans, Rose Byrne, Michelle Yeoh i Cliff Curtis. Murphy wcielił się w Roberta Capa - fizyka mającego za zadanie obsługiwać przenoszoną przez statek bombę gwiezdną. Murphy opisał postać Capy jako cichego outsidera, co wynikało z faktu, że Capa jako jedyny rozumiał działanie i prawdziwą skalę bomby. Brzmi znajomo, prawda?

Peaky Blinders

Prawdopodobnie najpopularniejszy występ Cilliana Murphy'ego. W serialu, który swój rozgłos - oprócz wysokiego poziomu - zawdzięcza w dużej mierze obecności na Netfliksie, aktor wcielił się w Tommy'ego Shelby. Musiał walczyć o tę rolę, gdyż twórca serialu Steven Knight marzył o angażu Jasona Stathama. Murphy miał jednak przeczucie, jak dobra może to być produkcja i pomimo braku zgodności czy ciągłości z poprzednimi projektami, gdzie nie wcielał się w męską, surową i fizyczną postać, robił wszystko, by przekonać do siebie producentów. Jak widać, opłaciło się! W sumie aktor grał w serialu przez prawie 10 lat.

Śniadanie na Plutonie

Patrick, w którego wcielił się Cillian Murphy", urodził się w nieodpowiednim miejscu i czasie, porzucony jako niemowlę na schodach kościoła. Od wczesnych lat wzbudza zdziwienie swoich najbliższych – jego macocha wychowująca go nie jest przygotowana na jego odmienną naturę. Co sprawia największą radość młodemu chłopakowi? Przymierzanie sukienek, co stwarza prawdziwy sensację w tym konserwatywnym miasteczku. Kreacja Cilliana jest tutaj kluczowym elementem całej układanki, ponieważ to on nadaje filmowi kierunku, głębi i nawiązuje z widzem relację, dzięki której przeżywamy wydarzenia na ekranie niezwykle aktywnie.

Dunkierka

Znajomość i bliska relacja Cilliana Murphy'ego z Christopherem Nolanem trwa już od wielu lat, czego przykładem może być właśnie ta współpraca. Mimo, że aktor nie dostał żadnej z głównych ról w filmie, to jednak znaleziono dla niego niemalże idealną postacią, w którą mógł się wcielić. "Myślę, że moja postać reprezentuje coś, czego doświadczają tysiące żołnierzy, co jest głębokim emocjonalnym i psychologicznym obciążeniem, jakie wojna może mieć dla poszczególnej jednostki." - mówił Murphy o swoim występie w jednym z wywiadów opowiadając o bohaterze, którego gra. To jeden z ocalałych, którzy zostali uratowani przez cywilne łodzie z Dunkierki.

Tron: Dziedzictwo

Niektórzy mogli nawet zapomnieć, że Murphy wcielił się w Edwarda Dillingera Jr. Co ciekawe, aktor nie jest nawet wymieniany z imienia i nazwiska w napisach, ale oczywiście każdy kto zna jego wizerunek, szybko zorientował się że to właśnie on. Edward Dillinger, ojciec bohatera granego przez Cilliana, był programistą i byłym dyrektorem firmy ENCOM.

Incepcja

Zanim Cillian doczekał się głównej roli w hollywoodzkim hicie, wcześniej mógł grać obok Leonardo DiCaprio, Michaela Caine'a, Toma Hardy'ego, Marion Cotillard i Elliota Page. Co ci wszyscy aktorzy mają ze sobą wspólnego? Oczywiście wymieniony w nagłówku film Nolana, w którym Murphy zagrał Roberta Fischera -syna Maurice'a Fischera, czyli głównego konkurenta firmy Saito. To właśnie w umysł roberta ingerują główni bohaterowie filmu. Prawdopodobnie rola mogłaby być powierzona innemu aktorowi, ale bliska współpraca obydwu panów spowodowała, że Nolan ponownie powierzył rolę Murphy'emu.

Trylogia Mroczny Rycerz

Cillian Murphy przez chwilę był rozważany jako kolejny Bruce Wayne w filmach Nolana, ale o ile jako miliarder-playboy sprawdziłby się prawdopodobnie całkiem nieźle, o tyle jako Batman nie był wystarczająco przekonujący. W sieci znajdziemy nawet taśmy próbne, na których gra Bruce'a Waynea i Batmana (w kostiumie Człowieka Nietoperza), co tylko potwierdza instynkt Nolana. Jako Strach na wróble (Scarecrow) Murphy wypadł jednak znakomicie w każdym z filmów z trylogii.