Produkcja iPhone'ów w USA to marzenie obecnie niemożliwe do spełnienia. Powodem nie są koszta

W obliczu nadchodzących zmian w polityce handlowej Stanów Zjednoczonych, cały świat technologiczny z niepokojem spogląda na kolejne decyzje ze strony tamtejszej administracji. 104% cła na chińskie produkty ma być inicjatywą, której głównym celem jest zmuszenie firm technologicznych do przeniesienia produkcji do USA. Prezydent Trump twierdzi, że to jak najbardziej możliwe.

Apple i spółka podstawione pod ścianą

Nowe, zapowiedziane przez Donalda Trumpa, cła uderzą w wiele podmiotów technologicznych. Bez wątpienia jednak jednym z tych, który najmocniej odczuje cios będzie amerykański gigant: Apple. Lwia część produkcji ich produktów – w tym montaż iPhone’ów – odbywa się w Chinach. Apple już rozpoczęło przygotowania na ten scenariusz, gromadząc zapasy iPhone’ów w magazynach na terenie USA. Celem jest złagodzenie potencjalnych skutków dla konsumentów i uniknięcie podwyżek cen z dnia na dzień. Nie trzeba być jednak specjalistą by wiedzieć, że to działania które zadziałają wyłącznie krótkoterminowo. Pytanie jednak brzmi: co dalej?

Donald Trump wie lepiej. Twierdzi, że Apple może produkować swój sprzęt w Stanach Zjednoczonych

Karoline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu, w oficjalnym wystąpieniu podkreśliła, że prezydent Trump chce nie tylko przywrócić klasyczne miejsca pracy w przemyśle, ale również rozwijać branże zaawansowanych technologii, takie jak sztuczna inteligencja i produkcja półprzewodników. Celem jest stworzenie różnorodnych możliwości zatrudnienia i odzyskanie technologicznej niezależności USA.

Na pytanie o możliwość przeniesienia produkcji iPhone’ów do USA, Leavitt odpowiedziała:

Prawda jest jednak nieco inna. Bo Apple owszem, zapowiedziało inwestycję 500 milionów dolarów, co jest kwotą imponującą. Mają to być pieniądze przeznaczone na rozwój rynku w USA, jednak nie będzie to miało nic wspólnego z linią produkcyjną. Te środki mają zostać przeznaczone na badania i rozwój, produkcję chipów w Arizonie, rozwój technologii AI w Houston, produkcję treści Apple TV+ oraz akademię szkoleniową w Michigan. Montaż smartfonów pozostaje nadal domeną azjatyckich fabryk, gdzie Apple korzysta z wieloletnich relacji z partnerami takimi jak Foxconn.

Tim Cook już dawno powiedział, dlaczego produkcja iPhone'ów odbywa się w Chinach. I wcale nie chodzi o pieniądze (a przynajmniej nie tylko o nie)

W 2017 roku, na wydarzeniu organizowanym przez Fortune, Tim Cook przyznał wprost, że głównym problemem nie są koszta. Problem stanowi... brak specjalistów:

Chiny już dawno przestały być krajem o najniższych kosztach pracy. Kluczowy jest poziom zaawansowania technologicznego i koncentracja umiejętności. Produkty Apple wymagają zaawansowanych narzędzi i precyzyjnego rzemiosła, które Chiny są w stanie zapewnić na najwyższym poziomie.

Produkcja iPhone’ów w USA – marzenie czy realny plan?

Z perspektywy technologicznej i logistycznej, montaż iPhone’ów w USA jest nie tylko kosztowny, ale i niezwykle trudny do wdrożenia. Potrzeba dziesiątek tysięcy wykwalifikowanych pracowników, których na amerykańskim rynku po prostu brakuje. Ponadto, cały łańcuch dostaw: od dostawców komponentów, przez producentów narzędzi, aż po logistykę, jest obecnie silnie skoncentrowany w Azji.

Jak zauważył serwis 404 Media, pomysł na produkcję iPhone’ów w USA to „czysta fantazja”. Nawet jeśli Apple zdecydowałoby się na taki krok, wiązałoby się to z wieloletnim procesem reorganizacji produkcji, inwestycjami liczonymi w setkach miliardów dolarów oraz znacznymi opóźnieniami w dostawach. Na całym tym zamieszaniu ostatecznie straci nikt inny, jak finalny konsument - i to niezależnie od szerokości geograficznej.