Tani internet mobilny do domu - promocja, której nie można przegapić

Oferty na internet mobilny nie są tanie. Osoby, które szukają takich, nawet tylko dla siebie, za limity rzędu 100 GB muszą zapłacić miesięcznie kwoty rzędu 40 - 50 zł. Więc promocje na dedykowane pakiety do mobilnego routera WiFi poniżej 30 zł to prawdziwa okazja.

Limit 100 GB w miesiącu dla jednej osoby to dziś absolutne minimum - bez gier online czy pobierania dużych plików, ale już przy oglądaniu filmów i seriali w serwisach streamingowych + normalne korzystanie na co dzień z dostępu do sieci w przeglądarce czy komunikatorach.

Reklama

W aktualnej promocji w dedykowanej ofercie na internet mobilny w Play, za limit 150 GB transferu danych w miesiącu zapłacicie aktualnie jedynie 25 zł - niezależnie, czy jesteście nowymi klientami Play czy obecnymi. Jak dobra to promocja? Zerknijmy na aktualne ceny za podobne limity u innych operatorów.

Zaczynając alfabetycznie od aero2, za limit 150 GB trzeba dziś zapłacić 2x więcej - 50 zł miesięcznie. Nawet limit 50 GB jest droższy niż w tej promocji Play - 30 zł miesięcznie.

Tańszy jest limit 50 GB w subskrypcji Heyah 01 - 19,99 zł miesięcznie, no ale to nieco za mały limit, nawet dla jednej osoby w miesiącu.

Pozostając w Heyah,- tym razem w ofercie internetu mobilnego na kartę, za 10 zł miesięcznie więcej, można aktywować pakiet z limitem większym o 50 GB.

Internet mobilny na kartę w Klucz Mobile, to pakiet z limitem 100 GB w dzień i 200 GB w nocy, a kosztuje on 50 zł miesięcznie.

Z kolei, w abonamencie na internet mobilny w Lajt Mobile, za limit 100 GB w dzień i 200 GB w nocy zapłacicie aktualnie nieco taniej niż w Klucz Mobile - 40 zł miesięcznie.

Internet mobilny na kartę w Mobile Vikings, to pakiety droższe niż w promocji Play w każdym limicie - 100 GB, 150 GB i 250 GB, za które trzeba zapłacić odpowiednio 40 zł, 50 zł i 60 zł miesięcznie.

Reklama

I tak docieramy do oferty na internet mobilny w abonamencie Nju Mobile - w zasadzie jedynej, którą warto rozważyć zamiast opisywanej promocji w Play.

Mamy tu wprawdzie droższy pakiet, ale tylko o 4 zł - 29 zł miesięcznie, również mniejszy limit 100 GB, ale za to po pół roku stażu rośnie on do 200 GB. Do tego wcześniej, bo po 3 miesiącach wchodzi unikalna zasada w abonamentach - nie korzystasz, nie płacisz.

Reklama

Inny abonament z limitem 100 GB w dzień i 200 GB w nocy, dostępny jest w ofercie Otvarta, a kosztuje 34,99 zł miesięcznie.

Za limity w dzień na poziomie 100 GB i 200 GB w miesiącu, zapłacicie odpowiednio 39,90 zł i 49,90 zł w ofercie Premium Mobile.

100 GB w abonamencie Plus natomiast, to koszt 49 zł miesięcznie.

Korzystniej chyba skorzystać tu jednak z oferty submarki Plush i limitu 200 GB za 60 zł miesięcznie.

Natomiast w abonamencie T-Mobile, dostępny jest od wielu miesięcy promocyjny pakiet (za zakup online), do którego wydaje się nawiązuje obecna promocja w Play.

Reklama

Mamy tu limit transferu danych mniejszy o 50 GB - 100 GB, za 5 zł miesięcznie taniej - 20 zł.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o ofercie Virgin Mobile, to już dużo większy limit, bo 250 GB za 50 zł miesięcznie.

Niemniej, jeśli potrzebujecie dla siebie oferty na internet mobilny z limitem 150 GB, aktualna promocja w Play za 25 zł miesięcznie, jest jak najbardziej warta rozważenia. No chyba, że w swojej lokalizacji macie lepszy zasięg Orange - wówczas warto dopłacić te 4 zł do abonamentu w nju mobile.

Stock Image from Depositphotos.