10 lat Amazon w Polsce. Nie takich promocji się spodziewałeś

Choć oficjalnie sklep Amazon Polska wystartował w 2021 r., tak firma z naszym krajem związana jest znacznie dłużej i w tym roku świętuje 10-lecie obecności nad Wisłą. Choć okazja świetna do zorganizowania największej wyprzedaży, firma stawia na nieco mniejszy format i wraca do swoich początków – wyprzedaży książek. I to w wersji fizycznej. Do 29 września wybrane bestsellery będą dostępne dla wszystkich klientów ze zniżkami sięgającymi do 50%.

Książki są w DNA Amazon od samego początku działania sklepu. Mimo upływu czasu sprzedaż tradycyjnych książek nadal stanowi ważną część naszego biznesu. 10. rocznica obecności Amazon w Polsce to wyjątkowa okazja, aby świętować razem z naszymi klientami i dlatego wystartowaliśmy z promocją Top Książki Amazon.pl. Według raportu o czytelnictwie z 2023 roku opublikowanego przez Bibliotekę Narodową, 43% Polaków przeczytało w zeszłym roku co najmniej jedną książkę. To rekordowy wzrost o 9 punktów procentowych, największy w ciągu ostatnich 10 lat. Badanie pokazuje również, że coraz więcej seniorów ceni dobre książki: w grupie wiekowej 60-70 lat odsetek czytelników wzrósł do 40%, a powyżej 70 lat wynosi 32%. Dowodzi to, że mimo wcześniejszego kryzysu czytelnictwa i trwających zmian technologicznych, czytanie książek staje się znowu coraz popularniejsze.

– mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Country Leader w Amazon.pl.

Amazon przecenia książki. Tak sklep świętuje 10-lecie w Polsce

W niższych cenach dostępne są między innymi "Chłopki. Opowieść o naszych babkach" Joanny Kuciel-Frydryszak, "It ends with us" Colleen Hoover, "Things we never got over" Lucy Score, zbiór opowiadań Stephena Kinga "You like it darker" czy bestsellerową pozycję "Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi" Dale'a Carnegie'go. Na liście znajdują się zarówno najpopularniejsi polscy autorzy, tacy jak Remigiusz Mróz, Jakub Żulczyk, Katarzyna Bonda i Katarzyna Grochola, jak i znani zagraniczni pisarze, jak Harlan Coben, Gabor Maté i John Grisham.

Jednak to nie koniec atrakcji związanych z promocjami Amazon. Już za kilkanaście dni odbędzie się kolejne święto wyprzedaży. Wielkie Okazje Prime 2024 to dwudniowe wydarzenie w ramach którego przecenionych ma być tysiące produktów. W tym roku organizowane jest w dniach 8-9 października. Oprócz obiecywanych dobrych okazji i promocji, Amazon zachęca klientów do korzystania z aplikacji mobilnej, gdzie do zdobycia będzie kupon w wysokości 35 zł do użycia na kwalifikujące się zakupy. Oferta dotyczy klientów, którzy nie logowali się wcześniej do aplikacji Amazon. Promocja jest dostępna tylko w aplikacji Amazon na na iPhone'a lub telefony z systemem Android. Nie obejmuje aplikacji Amazon na tablety z systemem Android lub iPadOS. Szczegóły akcji oraz informacje na temat sposobu odebrania kuponu znajdziecie na stronach poświęconych Wielkim Okazjom Prime 2024.

W tekście znajdują się linki afiliacyjne do Amazonu. Jeśli kupicie któryś z produktów lub wykupicie usługę Prime , Antyweb otrzyma niewielką prowizję ze sprzedaży. Dziękujemy