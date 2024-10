Prime Video staje się hubem VOD. Oferta znowu się powiększa

Crunchyroll w Prime Video

Klienci Amazon Prime mający dostęp do platformy Prime Video w Polsce będą mogli jeszcze mocniej rozszerzyć swoją ofertę dostępnych produkcji. W ramach dodatkowych subskrypcji pojawią się dwa nowe abonamenty dające dostęp do oferty Crunchyroll. To serwis zapewniający dostęp do największej na świecie biblioteki anime. Użytkownicy Amazon Prime będą mogli wybrać jedna z dwóch ofert: Fan lub Mega Fan. Obie opcje pozwalają streamować ogromną bibliotekę Crunchyroll i oglądać nowe odcinki tuż po ich premierze w Japonii. Pakiet Fan kosztuje 20 złotych za miesiąc, a za pakiet Mega Fan trzeba zapłacić 25 złotych miesięcznie. W tej drugiej wersji dostajemy możliwość oglądania w trybie offline i dodatkowe korzyści pojawiające się z okazji premier nowych produkcji.

W ofercie dodatkowych subskrypcji w Prime Video możemy obecnie znaleźć dostęp do produkcji pochodzących z platform: SkyShowtime, MGM+, FILM TOTAL, Dobre bo polskie, Hayu, Stingray Karaoke, Qello Concert, Out TV, Crime+Investigation Play, HISTORY Play, Pash oraz Filmbox. Klienci Amazon Prime mogą subskrybować dowolną usługę dodatkową i anulować ją w dowolnym momencie. Aby zobaczyć pełną listę dostępnych subskrypcji dodatkowych, należy przejść do zakładki "Subskrypcje" w aplikacji Prime Video na telewizorze/telefonie lub na stronie PrimeVideo.com.

Crunchyroll zapewnia dostęp do anime fanom na całym świecie, oferując największą dedykowaną bibliotekę produkcji anime. Subskrybenci mogą cieszyć się nowościami obejmującymi ponad 40 tytułów, w tym długo wyczekiwanym powrotem ulubionych produkcji fanów, takich jak My Hero Academia czy Tower of God, a także katalogowymi perełkami, takimi jak nagrodzone nagrodą Anime Award JUJUTSU KAISEN czy długo emitowaną serią One Piece. Teraz dostęp do tych tytułów możliwy jest również za pośrednictwem Prime Video, więc nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji czy oddzielnego opłacania usługi.