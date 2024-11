Idź przodem, bracie

Serial opowiada historię Oskara Gwiazdy, byłego członka elitarnej jednostki policyjnej. Oskar zmaga się z traumą po akcji, w której w wyniku ataku paniki doprowadził do śmierci kolegi. Wkrótce potem dowiaduje się o samobójstwie ojca i pozostawionych przez niego ogromnych długach hazardowych. Zmuszony do znalezienia sposobu na spłatę długów i utrzymanie siebie oraz siostry, Oskar podejmuje pracę jako ochroniarz w centrum handlowym. W tym pozornie spokojnym miejscu dostrzega szansę na rozwiązanie swoich problemów finansowych, ale szybko wplątuje się w niebezpieczne porachunki gangsterskie. W głównych rolach występują Piotr Witkowski jako Oskar Gwiazda, Aleksandra Adamska jako jego siostra Marta i Konrad Eleryk jako Sylwek, mąż Marty i przyjaciel Oskara ze służby.

Wielka woda

Produkcja katastroficzna inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z 1997 roku, kiedy to powódź tysiąclecia nawiedziła Wrocław i jego okolice. Serial opowiada historię walki z żywiołem, ukazując dramatyczne decyzje i heroiczne wysiłki ludzi próbujących ocalić miasto przed zbliżającą się falą powodziową. W obliczu zagrożenia władze Wrocławia, na czele z ambitnym urzędnikiem Jakubem Marczakiem, zwracają się o pomoc do hydrolog Jaśminy Tremer, która po latach wraca do rodzinnego miasta. Jej wiedza i doświadczenie stają się kluczowe w próbach opracowania planu ratunkowego, który w obliczu narastającego chaosu i sprzecznych interesów okazuje się być niezwykle trudny do wdrożenia. W tym samym czasie poznajemy historie mieszkańców Wrocławia, którzy na różne sposoby próbują poradzić sobie z zagrożeniem i ocalić to, co dla nich najcenniejsze. W rolach głównych występują Agnieszka Żulewska jako Jaśmina Tremer, Tomasz Schuchardt jako Jakub Marczak i Ireneusz Czop jako Andrzej Rębacz.

Rojst

Wkraczamy w mroczny klimat lat 80. w Polsce. Akcja rozgrywa się w małym, ponurym miasteczku na południowym zachodzie kraju, gdzie w podmiejskim lesie dochodzi do brutalnego morderstwa lokalnego komunistycznego działacza i młodej prostytutki. W tym samym czasie samobójstwo popełnia para nastolatków. Sprawą zajmuje się Witold Wanycz, doświadczony i zgorzkniały dziennikarz lokalnej gazety, a także młody redaktor Piotr Zarzycki, który rozpoczyna własne, nieoficjalne śledztwo. Akcja drugiego sezonu, "Rojst '97", rozgrywa się kilka lat później, w czasie powodzi tysiąclecia. Piotr Zarzycki wraca do miasteczka, by objąć stanowisko redaktora naczelnego lokalnej gazety. Woda odsłania kolejne tajemnice, a bohaterowie muszą zmierzyć się nie tylko z żywiołem, ale i z demonami przeszłości. W trzecim sezonie, "Rojst Millenium", akcja przenosi się do roku 2000. W miasteczku odkopany zostaje szkielet kobiety, a podczas urodzinowego bankietu w hotelu dochodzi do zabójstwa. Wanycz i Zarzycki ponownie łączą siły, by rozwikłać zagadkę i ostatecznie zmierzyć się z mroczną przeszłością.

W rolach głównych występują Andrzej Seweryn jako Witold Wanycz, Dawid Ogrodnik jako Piotr Zarzycki i Zofia Wichłacz jako Teresa Zarzycka.

1670

Zaglądamy do małej wsi Adamczycha, gdzie głównym bohaterem jest Jan Paweł Adamczewski, szlachcic pragnący zdobyć sławę i uznanie. Jego ambitne plany, często absurdalne i naiwne, kontrastują z przyziemnymi problemami jak długi, kłótnie z sąsiadami czy nieposłuszni chłopi. W serialu poznajemy również barwnych mieszkańców wsi, w tym żonę Jana Pawła, Zofię, jego córkę Alinę, która ma nowoczesne poglądy jak na owe czasy, oraz syna Jakuba, który wstąpił do zakonu. W rolach głównych występują Bartłomiej Topa jako Jan Paweł Adamczewski, Katarzyna Herman jako Zofia Adamczewska i Michał Sikorski jako Jakub Adamczewski.

Matki pingwinów

opowiada historię MMA walczącej zawodniczki, która musi pogodzić swoją karierę z wychowaniem siedmioletniego syna. Po incydencie w szkole, matka przenosi syna do ekskluzywnnej szkoły, gdzie spotyka się z innymi rodzicami, którzy pochodzą z zupełnie innych światów. Serial ukazuje jej walkę z nowymi wyzwaniami, które budzą instynkty matki. Trzej główni aktorzy to Masza Wagrocka, która zagrała rolę Kamy, Barbara Wypych jako Ula oraz Magdalena Rózczka jako Tatiana.

Infamia

Serial "Infamia" na Netflixie opowiada historię 17-letniej Romki, Gity, która marzy o zostaniu artystką hip-hopową. Pomimo ścisłych zasad swojej rodziny i społeczności, Gita stara się realizować swoje pasje, co prowadzi do konfliktów i walki o własne miejsce w świecie pełnym tradycji i ograniczeń. Gita dorastała w Wielkiej Brytanii, gdzie cieszyła się swobodą i realizowała swoją pasję do muzyki hip-hopowej. Jej życie wywraca się do góry nogami, gdy rodzina decyduje się na powrót do Polski, do społeczności romskiej. Główna obsada to Zofia Jastrzębska jako Gita Burano, Sebastian Łach jako Marko Burano, ojciec Gity, oraz Magdalena Czerwińska jako Viola Burano, matka Gity.

Absolutni debiutanci

Głównymi bohaterami serialu są Lena i Niko, przyjaciele z liceum, którzy postanawiają nakręcić odważny film o miłości, by dostać się do szkoły filmowej. Ich plany komplikują się, gdy w ich życiu pojawia się tajemniczy chłopak z obozu sportowego, budząc w nich nowe emocje i wprowadzając zamieszanie w ich relacji. W trakcie wakacji bohaterowie przeżywają pierwsze miłości, rozczarowania, zdrady i debiuty seksualne, a wszystko to w otoczeniu słonecznych plaż, letnich romansów i beztroskiej atmosfery. W głównych rolach występują Martyna Byczkowska jako Lena, Bartłomiej Deklewa jako Niko oraz Jan Sałasiński jako tajemniczy nieznajomy.

Pewnego razu na krajowej jedynce

opowiada o grupie nieznajomych, których losy splatają się w wyniku serii absurdalnych zdarzeń. Wszystko zaczyna się, gdy czwórka przypadkowych osób – młoda dziewczyna Dianka, doświadczony przez życie Leon, tajemnicza Klara i pechowy Wojtek – wsiada do tego samego samochodu, który okazuje się być autem użytym do napadu na bank. W bagażniku auta znajdują dwa miliony złotych, a nieoczekiwani "właściciele" fortuny postanawiają zatrzymać pieniądze dla siebie. Ruszają w szaloną podróż krajową jedynką, ścigani przez groźnego przestępcę, który za wszelką cenę chce odzyskać swój łup. W trakcie podróży bohaterowie muszą nie tylko unikać policji i gangsterów, ale także radzić sobie z wzajemnymi konfliktami i różnicami charakterów. W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Juliusz Chrząstowski jako Leon, Michał Sikorski jako Wojtek, Maja Wolska jako Dianka, Anna Ilczuk jako Klara i Łukasz Garlicki jako Emil.