Nowe The Office i kinowe hity zaraz dostępne! Październik na Prime Video

Dwie ze wspomnianych produkcji filmowych są chyba największymi hitami w zestawieniu Prime Video na październik. "Challengers" to komediodramat osadzony w świecie tenisa, który wzbudził kontrowersje już na etapie zwiastunów. Film opowiada historię Tashi Duncan, utalentowanej tenisistki, która po kontuzji staje się trenerką swojego męża, Artiego. Ich życie komplikuje się, gdy Artie musi zmierzyć się na korcie z Patrickiem, byłym chłopakiem Tashi i dawnym przyjacielem Artiego. W rolach głównych występują Zendaya, Mike Faist i Josh O’Connor.

Mój faworyt to natomiast "Civil War" (recenzja) - dystopijny thriller w reżyserii Alexa Garlanda, który przenosi nas do niedalekiej przyszłości, gdzie Stany Zjednoczone są podzielone na walczące ze sobą frakcje. Film śledzi losy grupy dziennikarzy, którzy próbują relacjonować konflikt i odkryć prawdę, narażając się na niebezpieczeństwo ze strony obu stron. W obsadzie znaleźli się Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson i Cailee Spaeny

Jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów oryginalnych jest trzeci sezon "Legenda Vox Machiny", czyli serial animowany, oparty na popularnej kampanii Dungeons & Dragons, powraca z nowymi przygodami grupy niekonwencjonalnych bohaterów. W trzecim sezonie, drużyna Vox Machina staje przed wyzwaniem pokonania Chroma Conclave, grupy potężnych smoków, które zagrażają całemu światu Exandrii.

Nowe filmy i seriale na Prime Video

Kolejną nowością jest "Szefowa" - serial oparty na bestsellerowej książce Sophii Amoruso. Historia opowiada o młodej kobiecie, która zaczyna swoją karierę od sprzedaży ubrań vintage na eBayu, by wkrótce stać się założycielką imperium modowego Nasty Gal. W roli głównej występuje Britt Robertson, która doskonale oddaje złożoność i determinację swojej postaci. Następna premiera to "Citadel: Diana", czyli coś dla fanów thrillerów szpiegowskich. Serial opowiada o Dianie Cavalieri, agentce Citadel, która zostaje uwięziona za liniami wroga jako szpieg w organizacji Manticore. Aby przetrwać i uciec, musi zaufać niespodziewanemu sojusznikowi, Edo Zani, synowi szefa włoskiej gałęzi Manticore.

"Brothers" to dramat rodzinny z elementami komedii, w którym główne role grają Josh Brolin i Peter Dinklage. Historia skupia się na dwóch braciach, z których jeden jest byłym przestępcą próbującym rozpocząć nowe życie, a drugi zmaga się z problemami psychicznymi. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, gdy przeszłość zaczyna ich doganiać.

Najbardziej kontrowersyjnym tytułem miesiąca będzie jednak niemal na pewno "The Office (Australia)". Całkowicie nowa odsłona kultowego serialu komediowego, tym razem osadzona w australijskim biurze. W roli głównej występuje Felicity Ward jako Hannah Howard, dyrektorka administracyjna, która stara się utrzymać morale zespołu w obliczu zamknięcia biura i przejścia na pracę zdalną.

"Like A Dragon: Yakuza" to adaptacja popularnej serii gier wideo, zaglądamy tu w mroczny świat japońskiej mafii. Serial opowiada o losach Kazumy Kiryu, byłego członka yakuzy, który stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie po wyjściu z więzienia. Na koniec coś z Polski: "(Nie)Poradnik Turystyczny". Nowy serial podróżniczy z Blanką Lipińską w roli głównej, która zabiera nas w podróż do różnych zakątków świata, oceniając je z perspektywy przeciętnego turysty. W każdym odcinku towarzyszą jej partner Paweł Baryła oraz przyjaciel Marcin Skura.

Prime Video lista nowości październik 2024