Ten serial warto mieć na liście. Zapowiada się zjawiskowo

Apple TV+ nie zwalnia tempa. Platforma ostatnio bombarduje nas naprawdę dobrymi premierami, a na tym jeszcze nie koniec. Bo już na początku przyszłego roku do katalogu jednego z najbardziej niedocenianych VOD trafi "Prime Target". Świeżutki thriller z Leo Woodallem w roli głównej.

Jak czytamy w oficjalnym opisie serialu:

„Prime Target” opowiada o genialnym młodym matematyku, Edwardzie Brooksie (w tej roli Woodall), który jest u progu wielkiego przełomu. Jeśli uda mu się znaleźć wzór w liczbach pierwszych, będzie posiadał klucz do każdego komputera na świecie. Wkrótce zaczyna zdawać sobie sprawę, że niewidzialny wróg próbuje zniszczyć jego pomysł, zanim jeszcze się narodzi, co rzuca go w orbitę Taylah Sanders, agentki NSA (w tej roli Swindell), której powierzono zadanie obserwowania i raportowania zachowań matematyków. Razem zaczynają odkrywać niepokojący spisek, w którego centrum znajduje się Edward.