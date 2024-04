Mocny temat - recenzja. Netflix zamienia wywiad w thriller

Po ujawnieniu działań Jeffrey'a Epsteina podejrzenie padło na kolejne osoby, wśród których znalazł się syn Elżbiety II. Książe Andrzej wielokrotnie widywał się z Epsteinem, odwiedzał go m. in w Nowym Jorku i właśnie tam rozpoczyna się akcja filmu. W pierwszej kolejności śledzimy starania fotografia, który próbuje uchwycić na zdjęciu wychodzącego z domu Epsterina Księcia Andrzeja, a później jego celem staje się sfotografowanie obydwu panów spacerujących wspólnie po parku. To dobry wstęp do całej historii, bo nadaje filmowi pewnego motywu przewodniego i wprowadza nas w świat mediów oraz relacji (PR-owych).

Mocny temat - recenzja filmu Netfliksa

Dość płynnie przechodzimy do codzienności redakcji programu Newsnight w BBC, ale już w pierwszej scenie jesteśmy świadkami efektów cięć i słyszymy zapowiedź zwolnienia setek ludzi. To także wprowadza nerwowość i podenerwowanie, które wpływa na działania dziennikarzy i nie tylko. Wśród członków zespołu jest także Sam McAlister (Billie Piper) - bookerka, czyli osoba zajmująca się organizacją wywiadów. Do jej obowiązków nie należy jednak wpisywanie w kalendarz każdej rozmowy, bo to może robić każdy inny pracownik, lecz jej celem jest docieranie do wyjątkowych gości i pozyskiwanie "ekskluzywnych", to znaczy niedostępnych nigdzie indziej wywiadów.

Gdy tylko pojawiają się jakiekolwiek przesłanki, że Epstein będzie postawiony przed sąd, a do jego domu wejdzie FBI, Sam zaczyna rozmowy z Pałacem Buckingham, by doprowadzić do rozmowy z Księciem Andrzejem. Jego konotacje z Epsteinem nie były jeszcze tak konkretne, dlatego na kontakcie z mediami, a szczególnie za pomocą tak obszernego wywiadu jak obecność w głównym pasie wieczornym i godzinna rozmowa, mógł sporo zyskać. Sam i BBC dążą do rozmowy, by zapewnić sobie wyłączność i być jedynym medium, gdzie padną jakiekolwiek słowa z ust Księcia w tej sprawie.

Wywiad Księcia Andrzeja w BBC - kulisy pokazane w filmie Netflix

Film stara się nadawać na tych samych falach, co "Jednym głosem" czy "Spotlight", ale całość jest, mimo wszystko, nakręcona w trochę lżejszym tonie. "Mocny temat" daje nam troche wglądu w życie prywatne Sam, które mocno cierpi każdego dnia, ponieważ kosztem relacji z synem, bookerka jest nierozerwalnie związana z obowiązkami. Tak naprawdę nie skupiamy się na życiu żadnej innej osoby z redakcji, gdzie są jeszcze wydawca oraz największa gwiazda programu Emily Maitlis, w którą wciela się Gillian Anderson. Po drugiej stronie barykady oglądamy Rufus Sewell jako Książe Andrzej i Keeley Hawes jako Amanda Thirsk, która była prywatną sekretarką. To ona przyniosła do Pałacu propozycję rozmowy w BBC, mimo sprzeciwu zatrudnionego niedawno specjalisty od kontaktu z mediami. Jego pomysł na zbudowanie relacji był zupełnie inny, ale Książe Andrzej zdecydował inaczej.

Zanim jednak do tego doszło, możemy być świadkami wymiany zdań i powolnego budowania zaufania pomiędzy Sam i Amandą. Przez niemałą część filmu śledzi się to wszystko jak w dobrym thrillerze, mimo że znamy przecież końcowy efekt całego tego zamieszania. Reżyser zdołał nacechować tę opowieść sporą dawką napięcia i suspensu, choć rzeczywiście po zakończeniu seansu odniosłem wrażenie, że w filmie było zbyt mało mięsa. Nie ujawniono zbyt wiele tego, jak wyglądają relacje rodziny królewskiej z mediami, a kluczowe zdarzenia są na tyle rozłożone w czasie, że to, co dzieje się pomiędzy nimi traci powoli na znaczeniu. Produkcja bazuje na książce Sam McAlister, gdzie opisała szczegóły także innych wywiadów, które zaaranżowała, więc chyba można było się pokusić o wyposażenie filmu w więcej informacji, ciekawostek i faktów, które pozwoliłyby lepiej zbudować jej postać.

Mocny temat - czy warto obejrzeć?

W "Mocnym temacie" poruszane są też kwestie osądu opinii publicznej oraz wyroków sądowych - dużą rolę odgrywają opinie w sieci, liczne komentarze i reakcje, zwłaszcza po emisji wywiadu. Całość, pomimo powszechnie znanego rezultatu, potrafi wywołać pewne emocje w trakcie seansu i wciągnąć, ale tak jak wspomniałem: wielka szkoda, że nie zdecydowano się zawrzeć w produkcji nieco więcej na temat Sam i samych kulisów rozmów z Pałacem Buckingham. To dodałoby pikanterii i wypełniłoby fabułę o przydatną wiedzę. Obsada jest mocna i konkretna, ale czuć pewne niewykorzystanie potencjału Rufusa Sewella (którego część widzów może pamiętać z "Dyplomatki"), bo i Książe Andrzej mógł, a właściwie powinien był dostać jeszcze więcej czasu przed kamerą.

"Mocny temat" od dziś na Netflix.