Premiery tygodnia - jakie nowe filmy warto obejrzeć?

Zostaw świat za sobą

Wakacyjny urlop pary (Julia Roberts i Ethan Hawke) nabiera zupełnie nieprzewidywalnego obrotu, gdy w nocy pojawiają się dwie obce osoby (Mahershala Ali i Myha’la), poszukujące schronienia po cyberataku. Okazuje się, że główni bohaterowie zatrzymali się w wynajętym od nich domu. Zagrożenie stopniowo narasta, wywołując coraz większe przerażenie i zmuszając wszystkich do stawienia czoła zmieniającej się rzeczywistości w zanurzającym się w chaosie świecie.

Od 8 grudnia na Netflix

Boom Boom Bruno

Szefem policji, który jednocześnie słynie z wielu podbojów sercowych, jest główny bohater serialu Bruno. Mężczyzna ten zdaje się być pewny, że posiada kontrolę nad każdą sytuacją. Jego nowym partnerem zostaje Mark – młody, pełen wątpliwości chłopak. Bruno postanawia wziąć na siebie misję nauczania swojego nowego współpracownika, jak być "prawdziwym mężczyzną". Nagle na obszarze ich działań zostaje odnaleziona martwa drag queen. Bruno i Mark są zmuszeni porzucić swoje uprzedzenia, aby skoncentrować się na rozwikłaniu złożonej sprawy.

Od 7 grudnia na HBO Max

Book Club: Następny rozdział

Renomowane aktorki – Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen i Mary Steenburgen – ponownie trafiają razem na ekran. W oczekiwanym sequelu ponownie śledzimy losy najlepszych przyjaciółek z klubu książki, które tym razem razem wyruszają w niezapomnianą podróż do Włoch, celebrować nadchodzące wesele Vivian. Z pewnością czekają je większe przygody i emocje, niż mogłyby się spodziewać. Film uzupełniają również występy takich znakomitości jak Craig T. Nelson, Giancarlo Giannini, Andy Garcia i Don Johnson. Reżyserią ponownie zajął się Bill Holderman.

Od 10 grudnia na SkyShowtime

O psie, który jeździł koleją

Historia Zuzi, córki Piotra, pracownika kolei, przechodzi rewolucję, gdy do jej życia wkracza Lampo – wyjątkowy pies-podróżnik. Ten niezwykły owczarek, którego przygody pociągiem stają się internetowym hitem, natychmiast staje się najlepszym przyjacielem dziewczynki, która boryka się z problemami serca. Niestety, Dyrektor stacji kolejowej (Adam Woronowicz), zazdrosny o popularność Lampo, podejmuje kroki, aby go pozbyć ze stacji. Gdy mu się to udaje, a Zuzia zostaje rozdzielona ze swoim ukochanym pupilkiem, zaczyna chorować. Mimo prób pomocy ze strony innych, szybko staje się jasne, że tylko bliskość i przyjaźń psa mogą być lekarstwem, którego dziewczynka desperacko potrzebuje.

Od 6 grudnia na CANAL+ online

W trójkącie

Podczas morskiej podróży statkiem para modeli-celebrytów, Carl i Yaya, doświadcza nagłego zwrotu akcji, który szybko psuje Instagramową idyllę. Na ich oczach sztorm staje się coraz większy, czyli jak to określa się w filmie, "kałszkwał". Efektem tego jest powrót owoców morza tam, skąd pochodzą, zdemolowanie jachtu i rozbicie społecznej hierarchii. Film Rubena Östlunda, reżysera takich produkcji jak „Turysta” czy „The Square”, to zdaniem dystrybutora bezlitosna satyra na bogatych, stanowiąca jednocześnie doskonałą metaforę współczesności. Każdy z nas płynie na statku, który dawno temu obrał kurs ku katastrofie.

Od 9 grudnia na CANAL+ online