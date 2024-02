Wiemy, jak będą wyglądać bohaterowie filmu Borderlands – pierwsze zdjęcia ujawnione

Filmowa adaptacja kultowej gry od Gearbox Software wciąż owiana jest delikatną mgłą tajemnicy, ale z tygodnia na tydzień dowiadujemy się coraz więcej o szczegółach tej świetnie zapowiadającej się produkcji. Prawdopodobnie jutro poznamy pierwszy oficjalny zwiastun, a teraz możemy pokazać Wam zdjęcia za kulis, które ukazują wygląd bohaterów.

Ekranizacja Borderlands na pierwszych zdjęciach i... zapowiedź zwiastuna

Serii Borderlands nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Ta szalona kooperacyjna strzelanka podbiła serca graczy z całego świata dzięki komiksowej oprawie graficznej i dużej dawce czarnego humoru. Czy uda się przełożyć ten nietypowy klimat na kinowe realia? Cóż, czas pokaże – nadzieją napawają jednak pierwsze zdjęcia zza kulis, ukazujące aktorów w rolach kultowych postaci z gier, opublikowane przez People.

Mamy tu Cate Blanchett jako Lilith, Rolanda (Kevin Hart), wybuchową Tiny Tinę (Ariana Greenblatt), Patricię Tannis (Jamie Lee Curtis) i w końcu kultowego robota Claptrap, będącego niejako maskotką serii Borderlands – w jego roli Jack Black.

Na kanale ING Movie Trailers pojawiła się także zapowiedź zwiastuna, który ma ukazać się rzekomo już jutro. Widać na nim kilka dynamicznych scen, rzucających światło na to, jak faktycznie będzie wyglądała kinowa adaptacja Borderlands.

Jamie Lee Curtis w wywiadzie dla Entertainment Weekly potwierdziła, że będzie to przesadzona, zwariowana i zabawna produkcja. Za scenariusz do filmu (wiernie oddający klimat serii) odpowiadają Joe Crombie i Eli Roth, która pełni także rolę reżyserki. Premiera ekranizacji Borderlands została zaplanowana na 9 sierpnia, więc radzę Wam zanotować tę datę – może być to bowiem jeden z ciekawszych filmów tego roku.