To będzie widowisko roku. Co warto wiedzieć przed Diuna - część druga

Diuna - o czym jest? Fabuła

„Diuna” Franka Herberta to wielotomowa saga, która przenosi nas w odległą przyszłość, gdy ludzkość eksploruje Galaktykę. Po okresie Butleriańskiego Dżihadu, wielkiej wojny z maszynami myślącymi, ludzie zrezygnowali z sztucznej inteligencji na rzecz melanżu, tajemniczej przyprawy umożliwiającej podróże kosmiczne i nadzwyczajne zdolności. Główna fabuła skupia się na planecie Arrakis, zwaną właśnie Diuną, gdzie toczy się walka o władzę, zasoby i przetrwanie.

Centralnymi postaciami są członkowie rodu Atreidesów, których losy splatają się z politycznymi intrygami, religijnymi konfliktami i ekologicznymi wyzwaniami. Jednakże, Ixianie, specjaliści od zaawansowanej technologii, stanowią wyjątek, balansując na granicy zakazu maszyn myślących.

Diuna: Część pierwsza - gdzie obejrzeć?

Jeśli nie zdążyłeś zobaczyć filmu "Diuna - część pierwsza" w kinie, teraz możesz obejrzeć to widowisko w domu. Film jest dostępny w jakości 4K, HDR i Dolby Atmos w ramach abonamentu HBO Max, więc nie musicie płacić dodatkowo za wypożyczenie. Jeśli nie korzystacie z HBO Max, możecie też skorzystać z innych serwisów, takich jak CANAL+, Prime Video, Apple TV lub Rakuten. Tam możesz wypożyczyć film za niewielką opłatą około 10 zł.

Diuna 2 - kiedy premiera?

Po sukcesie filmu Diuna - część pierwsza, fani nie mogą doczekać się kontynuacji. Na szczęście, nie muszą długo czekać. Film Diuna - część druga debiutuje w kinach 29 lutego. Film jest adaptacją drugiej połowy powieści Franka Herberta i przedstawia dalsze losy Paula Atrydy, który staje się przywódcą buntowników na Arrakis.

Diuna: Część druga - fabuła, obsada, twórcy

Paul Atreides z roli ucznia staje się liderem - o tym opowiada kontynuacja "Diuny: Część druga", w której Timothee Chalamet ponownie wciela się w główną postać. Fabuła ukazuje jego podróż, podczas której zawiera sojusz z Chani i Fremenami, wkraczając jednocześnie na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć. Musi jednak wybierać, pomiędzy miłością, a konkretną wizją wszechświata.

W filmie występują Timothée Chalamet jako Paul Atryda, Zendaya jako Chani, Rebecca Ferguson jako Lady Jessica Atryda, Josh Brolin jako Gurney Halleck, Javier Bardem jako Stilgar, Charlotte Rampling jako Wielebna Matka Gaius Helen Mohiam, Stellan Skarsgård jako Baron Vladimir Harkonnen, Austin Butler jako Feyd-Rautha Harkonnen, Florence Pugh jako Księżniczka Irulana Corrino, Dave Bautista jako Rabban Harkonne oraz Christopher Walken jako Padyszach Imperator Szaddam IV.

Reżyser podjął odważną decyzję o podzieleniu historii na dwa filmy, ze względu na obszerność powieści, której wydarzenia trudno było zmieścić w jednym dziele. Mało kto spodziewał się, że kontynuacja faktycznie powstanie, ale dzięki entuzjazmowi widzów i doskonałym recenzjom pierwszej części, realizacja drugiej odsłony stała się możliwa. Do kin trafi 28 lutego, mimo że początkowo mówiło się o połowie marca 2024 roku. Strajki w Hollywood spowodowały, że film nie ukazał się w pierwotnym, wcześniej planowanym na 3 listopada 2023 roku, terminie.

Serial Diuna: Prophecy. O czym będzie? Kiedy premiera?

Serial "Dune: Prophecy", pierwotnie znany jako "Dune: Sisterhood", ma swoją premierę zaplanowaną na jesień 2024 roku. Przed rozpoczęciem produkcji w listopadzie 2023 roku serial przechodził wiele zmian kreatywnych za kulisami. W obsadzie znajdują się m.in. Olivia Williams, Emily Watson, Mark Strong, Jade Anouka i Chris Mason. Akcja "Diuny: Proroctwa" rozgrywa się 10 000 lat przed wydarzeniami z "Diuny" i ukazuje, jak potężne Bene Gesserit dochodziły do władzy i osiągnęły swoją pozycję wielkiej mocy.

Serial przeszedł wiele zmian od ogłoszenia swojego powstania, zarówno pod względem zespołu twórców, jak i aktorów zaangażowanych w projekt. Pierwotnie Denis Villeneuve miał adaptować historię do małego ekranu, ale seria przeszła więcej niż jedną zmianę na stanowisku showrunnera. Olivia Williams, znana z "The Crown", przejmie rolę Tuli Harkonnen po Shirley Henderson, która opuściła projekt w lutym zeszłego roku. Natomiast Jodhi May, znana z "Wiedźmina", zagra Natalię Harkonnen, zastępując na planie Indirę Varma. Anna Fooerster będzie odpowiedzialna za reżyserię kilku odcinków, zastępując na tym stanowisku Johana Rencka.