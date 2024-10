Premiery gier – październik 2024. Lista najgorętszych produkcji!

Wrzesień oficjalnie za nami. Za nami też jedne z najciekawszych premier tego roku. Fantastyczny Astro Bot, Final Fantasy XVI i God of War: Ragnarök w wersjach na PC, Frostpunk 2, który jest również dostępny w ramach abonamentu Xbox Game Pass, najnowsza odsłona serii EA FC 25, czy The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom na Nintendo Switch. Było tego naprawdę sporo i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. A jak wypada październik? Sprawdźmy, co w najbliższych tygodniach pojawi się na najpopularniejszych platformach: konsolach Nintendo, PlayStation, Xbox oraz komputerach PC.

Najciekawsze premiery miesiąca – październik 2024

Until Dawn (PS5, PC) – 4.10

Remake produkcji studia Supermassive Games z 2015 r., która pojawiła się na konsoli PlayStation 4. To również pierwsze wydanie gry w wersji na PC. Za przeniesienie gry do nowej generacji odpowiada Ballistic Moon, które porzuciło dotychczasowy silnik przenosząc ten wciągający horror do Unreal Engine 5 oferując jeszcze lepszą jakość grafiki. Mamy tu do czynienia z daleko idącymi zmianami, które wzbudzają kontrowersje wśród graczy. Całkowicie przeprojektowany prolog zmieniający narrację oraz zmiany w rozgrywce, dzięki którym historia bohaterów Until Dawn opowiedziana jest w nieco inny sposób. Dodano wiele nowych interakcji między bohaterami, pozmieniano niektóre elementy rozgrywki oraz rozbudowano fabułę nadając jej szerszego kontekstu.

Silent Hill 2 Remake (PS5, PC) – 8.10

Otrzymawszy list od swojej zmarłej żony, James udaje się tam, gdzie spędzili wiele wspólnych chwil, w nadziei, że znów ją zobaczy: do miasteczka Silent Hill. Tam, przy jeziorze, znajduje kobietę, która niepokojąco ją przypomina. Kolejny remake – tym razem klasyka z 2001. Odpowiada za niego polskie studio Bloober Team. 13 lat po premierze oryginału, gracze będą mieli szansę powrócić do tajemniczego miasteczka w zupełnie nowej odsłonie, z nowymi mechaniki, zupełnie nową oprawą graficzną, ale z tym samym klimatem, który pokochali gracze. Choć początkowo pojawiało się wiele krytycznych komentarzy w stronę polskiego studia, ostatecznie wychodzi na to, że mamy do czynienia z jedną z lepszych gier tego roku. Recenzje nie pozostawiają wątpliwości. Bloober Team stworzyło remake gry, który zebrał lepsze oceny niż oryginał.

Diablo 4: The Vessel of Hatred (PS4/PS5, Xbox One/Series X|S, PC) – 8.10

Pierwsze rozszerzenie fabularne do Diablo IV to przede wszystkim nowy region Nahantu, w tym podziemia, twierdze, zadania poboczne, nowe wydarzenia legionowe oraz rodziny potworów. Do tego klasa nowa klasa spirytysty pozwalająca odkryć nowe sposoby prowadzenia rozgrywki i radzenia sobie z przeciwnikami. W dodatku znajdziecie również sławę regionu Nahantu, runiczne słowa, Mroczną Cytadelę, najemników, Podmiasto Kurast i wiele więcej. Pierwsze wrażenia z rozgrywki możecie przeczytać w osobnym wpisie.

Dragon Ball: Sparking! Zero (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 10.10

Fani serii Dragon Ball czekali na ten tytuł długimi latami. To duchowy następca serii Budokai Tenkaichi – pompatycznych pojedynków, w których mierzą się najpopularniejsi wojownicy mangi i anime stworzonych przez Akirę Toriyamę. Do dyspozycji graczy oddano ponad 180 wojowników z serii Dragon Ball Z, Super, GT i wybranych filmów. Każda postać ma swoje własne umiejętności, transformacje i techniki. Oprócz trybu dla jednego gracza, w którym ponownie przeżyjecie największe starcia i przygody, można odblokować nowe walki zmieniające historię. Przygoda dla jednego gracza opowiedziana jest z perspektywy ośmiu postaci. Do tego tryby online, turnieje i masa pobocznych aktywności i przedmiotów do zdobycia.

Super Mario Party Jamboree (Nintendo Switch) – 17.10

Seria Mario Party pamięta czasy konsoli Nintendo 64. Pierwsza gra wydana została w 1998 r. i na przestrzeni ostatnich 26 lat wyszło kilkanaście tytułów, z czego pierwsze Super Mario Party pojawiło się na Nintendo Switch w 2018 r. Super Mario Party Jamboree wynosi rozgrywkę w tej grze towarzyskiej na jeszcze wyższy poziom oferując ponad 110 mini-gier, wiele trybów (także online) i masę świetnej zabawy. Jeśli macie ekipę, która uwielbia wspólną zabawę przed konsolą, Super Mario Party sprawdzi się idealnie – zarówno dla zaawansowanych graczy, jak i amatorów, którzy nie trzymali wcześniej kontrolera.

Call of Duty: Black Ops 6 (PS4/PS5, Xbox One/Series X|S, PC) – 25.10

Tej serii nie trzema nikomu przedstawiać. Call of Duty: Black Ops 6 to produkcja stworzona przez Treyarch i Raven. Thriller szpiegowski rozgrywający się na początku lat 90., w czasie intensywnych zmian na arenie międzynarodowej, takich jak koniec zimnej wojny, po którym USA pozostały jedynym supermocarstwem. Twórcy chwalą się, że ich najnowszy tytuł wyróżnia się na tle poprzedników niezwykłą, zaskakującą i łamiącą konwencje narracją. Kampania dla pojedynczego gracza w Black Ops 6 oferować ma dynamiczną rozgrywkę z różnorodnymi lokacjami i efektownymi elementami scenografii. Do tego niespodziewane zwroty akcji, ryzykowne operacje i misje szpiegowskie. Nie można też zapominać o trybie multiplayer, który przyciągnie przed ekrany miliony graczy z całego świata.

Horizon Zero Dawn Remastered (PS5, PC) – 31.10

To odświeżona wersja hitu z 2017 r. Remaster zawiera ponad 10 godzin nagranych nowych dialogów, sesji mocap i niezliczonych ulepszeń graficznych, które sprawiają, że gra ma taką samą jakość jak jej kontynuacja – Horizon Forbidden West. Gracze poznają początki przygody Alloy w świecie zdominowanym przez tajemnicze maszyny, a ludzkość żyje w rozdzielonych plemionach zamieszkujących porośnięte bujną roślinnością ruiny dawnej cywilizacji.

To tylko wybrane tytuły września na konsole i komputery. Ten miesiąc obfituje w szereg premier i z pewnością znajdziecie coś dla siebie.