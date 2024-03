Premiery gier – marzec 2024. Lista wszystkich najgorętszych produkcji!

Luty był całkiem niezłym miesiącem dla graczy. Doczekaliśmy się takich perełek jak Persona 3 Reload, Helldivers 2, Banishers: Ghosts of New Eden czy Final Fantasy VII Rebirth. Po drodze spotkaliśmy się z kilkoma rozczarowaniami, takimi jak Suicide Squad: Kill the Justice League czy Skull & Bones, jednak w ogólnym rozrachunku, najkrótszy miesiąc w roku był całkiem hojny pod względem premier gier wideo. A jak sytuacja będzie wyglądać w tym miesiącu? Sprawdźmy!

The Outlast Trials (PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) — 5 marca

Outlasta chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Seria, która szturmem podbiła takie platformy jak YouTube i Twitch, zapadła w pamięci graczy. Czy jest to doskonały i rewolucyjny horror z rozbudowaną rozgrywką? Zdecydowanie nie — ale atmosfera, przeciwnicy i klimat budowany przez kamerę z zielonym podświetleniem sprawiają, że mogą oblecieć nas ciarki. Najnowsza produkcja Red Barrels pozwoli na to, żebyście mogli się bać w kilka osób — The Outlast Trials umożliwi bowiem grę w kooperacji. Co Wy na to?

WWE 2K24 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) — 8 marca

WWE nikomu raczej przedstawiać nie trzeba. Visual Concepts i 2K Games ponownie dostarczają nam wiele emocji, pozwalając wcielić się w największe gwiazdy wrestlingu, a nawet sprawdzić się w roli menedżera. Jeśli jesteście fanami tego sportu lub uwielbiacie spektakularne i często wręcz absurdalne pojedynki, a jednak polskie gale freak fightowe już Was przerastają, to bez dwóch zdań jest to pozycja warta uwagi.

Alone in the Dark (PC, PS5, Xbox Series X|S) — 20 marca

Tytuł Alone in the Dark z pewnością coś Wam mówi. I słusznie, bo 20 marca pojawi się reboot kultowej serii horrorów, która pojawiła się pierwszy raz w 1992 roku. Mamy tu oczywiście do czynienia z przygodówką z elementami akcji, osadzoną w klimacie psychologicznego horroru. Gra zabiera nas do lat 20. XX wieku, gdzie ojciec Emily Hartwood zaginął w tajemniczych okolicznościach na południu Stanów Zjednoczonych. Po latach Emily przybywa do posiadłości Derceto, która pełni rolę domu dla obłąkanych, w towarzystwie prywatnego detektywa, którym jest Edward Carnby. Okazuje się jednak, że rozwiązanie zagadki nie będzie wcale takie łatwe — a miejsce, w którym znaleźli się bohaterowie, zamienia się w prawdziwe pole przetrwania.

Dragon's Dogma 2 (PC, PS5, Xbox Series X|S) — 22 marca

Dragon’s Dogma 2 to bez dwóch zdań jedna z największych premier tego roku, na którą czeka naprawdę mnóstwo graczy. Wielkie, fantastyczne RPG ze zjawiskowymi walkami z bossami od Capcomu zapowiada się naprawdę świetnie — i chociaż „jedynka” została doceniona dopiero po czasie, to raczej podobny los nie spotka drugiej części. W grze przenosimy się do świata fantasy, gdzie wcielamy się w postać znaną jako Arisen. Problem tylko jest taki, że jej serce… zostało odebrane przez smoka, który tutaj jest symbolem zagłady. Naszym celem jest więc pokonanie tej bestii, jednakże zanim to nastąpi, będzie musiała stawić czoła wielu innym wyzwaniom. W podróży, bohaterowi, lub też bohaterce, towarzyszą tajemnicze istoty z innego świata, zwane Pionkami.

Princess Peach: Showtime (Switch) — 22 marca

Do tej pory to Peach była zawsze tą, którą trzeba było ratować — a to przekładało się na to, że wylegiwała się w zamku z Bowserem i czekała, aż wąsaty hydraulik przyleci jej na ratunek. W Princess Peach: Showtime to się jednak zmienia i tytułowa bohaterka postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, ale jak do tego dochodzi? Peach dostaje zaproszenie na występ w teatrze Sparkle i ochoczo je akceptuje. Po przybyciu na miejsce z kilkoma Toadami, budynek zostaje jednak zaatakowany przez czarownicę Grape i jej pomocników. Księżniczka łączy więc siły ze strażniczką teatru, aby ocalić przedstawienie, które zostało zamienione w tragedię.

Rise of the Ronin (PS5) — 22 marca

Team Ninja, twórcy serii NiOh czy gry Wo Long: Fallen Dynasty, powracają z kolejną grą osadzoną w zaprzeszłej Japonii. Tym razem wcielimy się w Ronina, którym będziemy przemierzać ogromny świat pełen niebezpieczeństw — bo gra zabiera nas do brutalnego okresu, kiedy Kraj Kwitnącej Wiśni zamieniał się z feudalnego imperium rządzonego przez siogunat w bardziej nowoczesne państwo kontrolowane przez cesarza. Całość wygląda bajecznie, a RPG z otwartym światem i pewnie wysokim poziomem trudności w XIX-wiecznej Japonii to zawsze dobry pomysł.

South Park: Snow Day (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch) — 26 marca

South Parka raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Mnóstwo kontrowersji, niestosowne żarty, szalone decyzje — i to nie tylko w serialu, ale również w grach wideo. South Park Digital Studios, które jest odpowiedzialne za South Park: The Stick of Truth i South Park: The Fractured but Whole, a nawet za South Park: Phone Destroyer, prezentuje kolejny rozdział historii Nowego. Cartman, Stan, Kyle i Kenny powracają w pełnej, trójwymiarowej chwale. W grze będziemy mogli uczcić wraz z nimi najwspanialszy czas w życiu dziecka — dzień, w którym odwołano lekcje. W związku z nadejściem potężnej śnieżycy w miasteczku zapanował kompletny chaos i, co najważniejsze, władze zamknęły szkołę. Z tego względu będziemy przemierzać zaśnieżone miasteczko z trójką znajomych, skorzystamy z dobierania rozgrywek lub zagramy solo z botami-sojusznikami. Weźmiemy udział w szaleńczych walkach między wojującymi frakcjami i poznamy zupełnie nową historię podczas zabawy, w której to my ustalamy zasady.

