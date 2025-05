Premiera Realme GT7 – ceny i wszystko co warto wiedzieć. Wersja z Astonem Martinem jest zjawiskowa!

Realme GT7 to pierwszy flagowy smartfon z tak pojemną i szybko ładującą się baterią. A to właściwie jedynie wierzchołek góry lodowej.

GT7 już debiutował 23 kwietnia w Chinach. Teraz wkracza do Europy, w tym, do Polski. Urządzenie wyróżnia się z całą pewnością baterią, której pojemność jest niespotykana. 7000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W SUPERVOOC to coś, czego dotąd nie udało się osiągnąć żadnemu producentowi smartfonów. Producent zapewnia, że daje to nam dwa dni nieprzerwanej pracy oraz pełne ogniwo w 40 minut – co zostało potwierdzone przez białą księgę TÜV Rheinland dotyczącą technologii baterii.

Sercem Realme GT7 jest produkowany w litografii 4 nm chipset MediaTek Dimensity 9400e. Składa się na niego łącznie 8 rdzeni (1 x 3,4 GHz, 3 x 2,85 GHz oraz 4 x 2,0 GHz) oraz GPU Immortalis-G720 pracujący z częstotliwością 1,3 GHz. Na pokładzie mamy do 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz do 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Nowością ma być system chłodzenia z innowacyjną technologią chłodzenia IceSense Graphene, zapewniającą rozpraszanie ciepła w zakresie 360°.





Zastosowany w urządzeniu ekran ma przekątną 6,78 cala. Jest to panel AMOLED o rozdzielczości 2780x1264 i odświeżaniu 120 Hz. Maksymalna jasność w trybie HDR (Dolby Vision + HDR+) to tutaj aż 6000 nitów. Ekran ma też 100-procentowe pokrycie palety P3.

Do zdjęć i wideo służy system składający się z:

Głównej kamery 50 Mpix (Sony IMX906), 1,56”, f/1.8

Teleobiektywu 50 Mpix (S5KJN5), 1/2,8”, f/2.0

Obiektywu ultraszerokokątnego 8 Mpix (OV08D10), 1/4”, f/2,2

Pozwala to również na nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K@60fps (120fps w trybie slow-mo).

Z przodu zastosowano natomiast kamerkę 32 Mpix opartą na matrycy Sony IMX615 (1/2.74’’) oraz obiektywie f/2.4.

Z rzeczy bardziej oczywistych, smartfon posiada WiFi 7, Bluetooth 5.4, dwuzakresowy GPS, NFC oraz Dual SIM ze wsparciem dla eSIM. Wspiera też wszystkie popularne zakresy 5G. Konstrukcja została uszczelniona, co poświadcza zgodność z normami IP69, IP68, IP66.

Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką graficzną Realme.

Realme GT 7T

Równolegle na rynek trafia nieco tańszy model 7T. Różnice są niewielkie, ale z całą pewnością odczuwalne. Na pokładzie znajdziemy tutaj chipset Mediatek Dimensity 8400-MAX z GPU Mali-G720. Model ten nie posiada też teleobiektywu oraz wsparcia dla eSIM. Zastosowano tutaj też nieco wolniejszy standard łączności WiFi w wersji 6.

Pod pozostałymi względami Realme GT 7T jednak oferuje podobne możliwości. Mamy tutaj tę samą ogromną baterię 7000 mAh z ładowaniem 120 W. Mamy też duży ekran AMOLED 120 Hz. Nie zabrakło również Androida 15 z funkcjami AI.

Ceny i oferta przedsprzedażowa

Realme przygotowało specjalną ofertę na start sprzedaży nowych smartfonów z serii realme GT 7. Wszystkie osoby, które od dziś do 15 czerwca zdecydują się na zakup wybranych wariantów Realme GT 7 lub Realme GT 7 T mogą otrzymać 400 zł zwrotu na konto (promocyjne ceny uwzględniają cashback):

realme GT 7 (12/512) za 3099 zł (cena regularna: 3499 zł)

realme GT 7 (12/256) za 2799 zł (cena regularna: 3199 zł)

realme GT 7T (12/512) za 2599 zł (cena regularna: 2999 zł)

realme GT 7T (12/256) za 2399 zł (cena regularna: 2799 zł)

Urządzenia kupicie w sieci sklepów oraz internetowych kanałach sprzedaży Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Max Elektro, Allegro, realmeshop.pl, simplybuy oraz u operatorów sieci PLAY, PLUS, T-Mobile. Dodatkowo, smartfon realme GT 7 (16/512) jest dostępny za 3999 zł w internetowych kanałach sprzedaży Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, realmeshop.pl oraz u operatorów sieci PLUS i PLAY.

Realme GT7 Dream Edition

Szczególnie imponująco prezentuje się specjalna wersja - Realme GT7 Dream Edition. Stworzono ją we współpracy z Astonem Martinem. W rezultacie powstał zupełnie nowy projekt obudowy w zielonym, typowym dla samochodowej marki kolorze (Aston Martin Racing Green). Nosi on oczywiście logo Aston Martin Formula One Team, a także posiada charakterystyczne frezowania przypominające aerodynamiczną konstrukcję bolidów. Efekt jest zdumiewający, co z resztą sami możecie zobaczyć na zdjęciach.













Wersja Dream Edition jest sprzedawana w specjalnym zestawie w skład którego wchodzi ładowarka 120 W (wykorzystująca w pełni technologię SUPERVOOC zaimplementowaną w smartfonie), a także specjalne etui – również utrzymane w stylistyce Astona Martina. Producent niewątpliwie zadbał o detale, bo nawet kluczyk do szufladki na kartę SIM ma kształt bolidu F1.





To wszystko dopełnia specjalny (oczywiście zielony) motyw system preinstalowany na urządzeniu. Cechuje się on spójną stylistyką, nowymi animacjami, ikonkami oraz tapetami. Warto też zwrócić uwagę, że jest to wariant cechujący się większą ilością pamięci RAM.

Realme GT 7 Dream Edition (16/512) jest dostępny w sprzedaży w cenie 3999 zł. Smartfona szukajcie w internetowych kanałach sprzedaży Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Allegro, realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Plus i Play.