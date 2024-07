Premiera nowych procesorów AMD opóźniona. Producent z problemami

Światowa premiera procesorów AMD przesunięta

Fot. Depositphotos

AMD, to jedna z czołowych firm technologicznych, która przygotowywała się do premiery swoich nowych procesorów Ryzen z serii 9000. Choć początkowo nic nie zapowiadało komplikacji, to właściwie na ostatniej prostej producent wykrył pewien problem. Okazał się on na tyle rozległy, że konieczne było przełożenie daty debiutu o kilkanaście dni.

Oczekiwania względem produktu amerykańskiego producenta są naprawdę wysokie. Praktycznie od samego początku byliśmy karmieni obietnicami o wyższych standardach jakości i efektywności energetycznej. Nie dziwi więc, że większość graczy i profesjonalistów skupia swój wzrok właśnie na nowych AMD Ryzen 9000. Ruch marki wydaje się bardzo rozsądnym posunięciem, prawdopodobnie to właśnie dzięki opóźnieniu, uda im się spełnić najwyższe standardy jakości, o czym tyle razy opowiadali w mediach.

Procesory Ryzen 9000 mają mieć kompatybilność układów z obecnymi płytami głównymi AM5. Pierwotna data premiery wszystkich procesorów z nowej serii zaplanowano na 31 lipca. W związku z opóźnieniami będziemy musieli poczekać do sierpnia. Procesory, które do tej pory wysłano do sklepów, zostały wycofane. W oświadczeniu wydanym przez markę czytamy, że modele:

Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X zadebiutują 8 sierpnia,

Ryzen 9 9900X, Ryzen 9 9950X pojawią się 15 sierpnia.

AMD zdradza, co dokładnie poszło nie tak

Decyzja ta wynika z problemu, który ujawnił się podczas końcowych kontroli jakości. Okazało się, że początkowe jednostki produkcyjne, wysłane już do partnerów handlowych, nie spełniały wysokich standardów jakości. AMD nie zagłębia się w większe szczegóły, tak więc nad tym, co dokładnie poszło nie tak, możemy jedynie gdybać. Niemniej AMD twierdzi, iż podjęto natychmiastowe działania, aby zidentyfikować przyczynę problemu i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Niestety, żeby było to w pełni możliwe, przesunięcie daty premiery wszystkich nowych procesorów okazało się konieczne.

AMD pracuje obecnie nad zastąpieniem początkowych jednostek produkcyjnych nowymi egzemplarzami, a to jak możemy się spodziewać, wymaga czasu. Opóźnienia nigdy nie są czymś miłym, raczej wszyscy jesteśmy tego świadomi. Mimo to uważam, że lepsze to niż otrzymanie wadliwego sprzętu, który ostatecznie nie nadaje się do użytku.